Fatcat — шутер, созданный Nitrome. Взлетайте над городским небом, чтобы победить жестоких микробов! Уведите кошку и мышь от неприятностей. Вы можете стрелять бластерными лучами птицы в любое время. Накормите своего кота тортом, чтобы активизировать его способности и активировать мега-отрыжку! Перемещение мыши: перемещайтесь с помощью клавиш со стрелками. Удерживайте левую кнопку мыши, чтобы стрелять. Перемещение кота: перемещайтесь с помощью WASDF. Накормите кота, чтобы выпустить мега-лазер. Fatcat был создан. от Nitrome как флэш-игра, а позже эмулировалась в HTML5 AwayFL для Poki. Играйте в другие флэш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fat Cat, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.