Google Snake

В честь китайского Нового 2013 года компания Google создала онлайн-игру на HTML5, вдохновленную классической аркадной игрой «Змея».

Веб-сайт: google.com

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