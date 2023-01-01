Friday Night Funkin' (часто сокращенно FNF) — это ритм-игра с открытым исходным кодом, выпущенная для пожертвований и впервые выпущенная в 2020 году для геймджема.

Веб-сайт: github.com

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