WebCatalog
Zonebourse

Zonebourse

zonebourse.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Фондовый рынок, советы по фондовому рынку, новости фондового рынка, цены на акции в реальном времени, индексы, валюты, сырье, варранты, турбо и форекс. Весь фондовый рынок находится на Zonebourse.com.

Веб-сайт: zonebourse.com

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