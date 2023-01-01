WebCatalog
ZenHotels

ZenHotels

zenhotels.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для ZenHotels в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Низкие цены, более 1 700 000 вариантов отелей и апартаментов по всему миру, поддержка 24/7.

Веб-сайт: zenhotels.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ZenHotels, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Ostrovok

Ostrovok

ostrovok.ru

JetBlue Vacations

JetBlue Vacations

jetbluevacations.com

SiteGround

SiteGround

siteground.com

Independent Reserve

Independent Reserve

independentreserve.com

WP Engine

WP Engine


Ally

Ally

ally.com

Eightydays.me

Eightydays.me

eightydays.me

DigiFinex

DigiFinex

digifinex.com

Circle Mint

Circle Mint

circle.com

Delta Exchange

Delta Exchange

delta.exchange

LiteFinance

LiteFinance

litefinance.org

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности