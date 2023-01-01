Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Discord — это место, где вы общаетесь. Zealy — это то, где вы действуете. Более 2500 компаний, включая zkSync, ImmutableX, dYdX, используют Zealy для взаимодействия, анализа и масштабирования своего сообщества.

Веб-сайт: zealy.io

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