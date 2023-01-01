WebCatalog
Yurk

Yurk

yurk.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Yurk в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Посетите yurk.com, чтобы поиграть в замечательные игры, такие как Mr. Bullet, Rio Rex, Steve's World, The Right Mix, Pixel Force, Fall Beans... и многие другие!

Веб-сайт: yurk.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Yurk, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Puffin Flash Store

Puffin Flash Store

flash-store.puffin.com

Origin Store

Origin Store

origin.com

Sumopixel

Sumopixel

sumo.app

Regions Bank

Regions Bank

regions.com

Samsung Galaxy Store

Samsung Galaxy Store

galaxystore.samsung.com

Amazon Luna

Amazon Luna

amazon.com

Directly

Directly

directly.com

LiveScore

LiveScore

livescore.com

Sears

Sears

sears.com

GGather

GGather

web.ggather.com

MyMail

MyMail

mymail.co.uk

LiveMe

LiveMe

liveme.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности