Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

You Need a Budget (YNAB) (произносится как «Why-nab») — американская мультиплатформенная программа составления личного бюджета, основанная на методе конвертов. В 2013 году это было самое популярное программное обеспечение для личных финансов среди читателей Lifehacker.

Веб-сайт: youneedabudget.com

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