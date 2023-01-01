Миссия Yellowbrick – вдохновить следующее поколение продолжить карьеру, соответствующую их талантам и увлечениям, в университетах и ​​брендах, которые они знают и которым доверяют. Работая в партнерстве с ведущими мировыми университетами, брендами и отраслевыми экспертами, Yellowbrick создает опыт обучения, который помогает будущим лидерам находить и развивать карьерный путь в растущих глобальных отраслях, соответствующих их увлечениям, включая моду, спорт, красоту, музыку и средства массовой информации. .

Веб-сайт: yellowbrick.co

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