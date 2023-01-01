WebCatalog
Yanomo

Yanomo

yanomo.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Yanomo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Yanomo — это многоязычный, мощный инструмент для отслеживания времени и расходов, обладающий удобством использования и доступностью, которые вы ожидаете от дружественного социального SaaS-решения. Среди наших более 4500 клиентов самые разные компании: от транснациональных корпораций и юридических фирм до дизайнерских агентств и стартапов. Наша 17-дневная бесплатная пробная версия покажет вам, почему наши клиенты любят нас: Yanomo значительно вознаградит ваш бизнес и ваших сотрудников. Действительно простой учет времени — вот почему это работает. Критическая бизнес-информация — вот где Yanomo становится незаменимым.

Веб-сайт: yanomo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Yanomo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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