WebCatalog
Xchart.com

Xchart.com

manager.xchart.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Автопилот для таблиц анестезии Программное обеспечение для составления диаграмм анестезии, которое сочетает в себе контроль бумажных записей с эффективностью автоматизации. Поставщиков анестезии заставляют думать, что им приходится выбирать между автоматическим сбором показателей жизнедеятельности и контролем данных в своих записях. Их заставляют поверить, что программное обеспечение для анестезии больше похоже на полицейского, чем на помощника. Их заставляют поверить, что программное обеспечение должно быть трудным для изучения. Xchart стремится изменить все это.

Веб-сайт: xchart.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Xchart.com, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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