Xchart.com

Автопилот для таблиц анестезии Программное обеспечение для составления диаграмм анестезии, которое сочетает в себе контроль бумажных записей с эффективностью автоматизации. Поставщиков анестезии заставляют думать, что им приходится выбирать между автоматическим сбором показателей жизнедеятельности и контролем данных в своих записях. Их заставляют поверить, что программное обеспечение для анестезии больше похоже на полицейского, чем на помощника. Их заставляют поверить, что программное обеспечение должно быть трудным для изучения. Xchart стремится изменить все это.

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