Более 1000 мировых брендов (включая Office Depot, Allstate и Etisalat) доверяют Workpuls, когда речь идет о производительности своих сотрудников. Workpuls предоставляет им подробные отчеты о рабочих процессах своей команды, что позволяет им оптимизировать производительность, продуктивность и эффективность сотрудников. Команды, использующие Workpuls, на 30 % более продуктивны, чем их коллеги, и ваша команда может присоединиться к ним уже сегодня.

Веб-сайт: workpuls.com

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