Wise Up Online предлагает эксклюзивную методологию, основанную на реальных контекстах, которая гарантирует ваше развитие в изучении английского языка. Обучайтесь в удобном для вас темпе с практическими модулями разного уровня сложности и видеозанятиями с преподавателями-носителями языка.

Веб-сайт: online.wiseup.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wise Up, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.