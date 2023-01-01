Wise Up
online.wiseup.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Wise Up в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: online.wiseup.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wise Up, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
ReclamaJus
app.reclamajus.com.br
Track.co
app.track.co
Liqi
liqi.com.br
AM Gestor
app.amgestor.com.br
clieent® CRM
app.clieent.com
ANYMARKET Hub
app.anymarket.com.br
followize
auth.followize.com.br
Leads2b
app.leads2b.com
Seuclinic
app.seuclinic.com.br
Wispot
app.wispot.com.br
Pet Attend
app.petattend.com.br
SpyHorus
app.spyhorus.com