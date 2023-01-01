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Whale

Whale

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: usewhale.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Самый быстрый способ сплотить команду. Документируйте и централизуйте свои процедуры и процессы, обучайте свою команду и управляйте одним центральным источником ВСЕХ знаний вашей компании.

Веб-сайт: usewhale.io

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