WebCatalog
Voetbal International

Voetbal International

vi.nl

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Смотрите, читайте, слушайте и рассказывайте о последних новостях футбола и на VI PRO. Текущие события, предыстория, мнения, все подробности клубных наблюдателей, статистика, прямые трансляции и аудио + видео.

Веб-сайт: vi.nl

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