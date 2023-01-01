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de Volkskrant

de Volkskrant

volkskrant.nl

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Последние новости с пояснениями редакторов, биографией, колонками, мнениями, наукой и обзорами искусства и культуры от de Volkskrant.

Веб-сайт: volkskrant.nl

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