WebCatalog
Vidyakul

Vidyakul

vidyakul.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Vidyakul в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ОНЛАЙН-ШКОЛА БХАРАТ КА - 9-12 классы и вступительные экзамены, онлайн-обучение

Веб-сайт: vidyakul.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Vidyakul, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Careerwill

Careerwill

web.careerwill.com

BloomTech

BloomTech

app.bloomtech.com

App Academy

App Academy

open.appacademy.io

Classmates

Classmates

classmates.com

WebUntis

WebUntis

webuntis.com

Safalta

Safalta

safalta.com

Guild Education

Guild Education

guildeducation.com

SmartPass

SmartPass

smartpass.app

Class24

Class24

class24.study

Aspire Study

Aspire Study

myaspirestudy.com

Scoreplus

Scoreplus

scoreplus.live

Buncee

Buncee

app.edu.buncee.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности