WebCatalog
Vibie Live

Vibie Live

vibie.live

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Vibie live — это приложение для просмотра в прямом эфире и потоковой передачи живого видео. Вы можете стать телеведущим, чтобы транслировать сюжетное видео в прямом эфире в своем собственном стиле и получить впечатляющий живой опыт, общаясь с красивой девушкой, красивым парнем, милым, очаровательным и популярным комментатором и влиятельным лицом в Интернете.

Веб-сайт: vibie.live

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