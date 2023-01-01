Познакомьтесь с Verble, вашим бесплатным помощником по написанию речей с искусственным интеллектом, который поможет вам овладеть искусством вербального убеждения и рассказывания историй.

Веб-сайт: verble.app

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