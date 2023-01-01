Запись экрана без стресса Постоянно перезапускаете записи экрана? С Vento просто делайте паузу, перематывайте назад и продолжайте — сохранять спокойствие тоже помогает :) Работает на настольных компьютерах Chrome и Edge — поддерживаются Chromebook (ChromeOS), MacOS и Windows!

Веб-сайт: vento.so

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