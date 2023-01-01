Приложение🇮🇳 Индии для бронирования пуджи №1 в знаменитых храмах⛩️, таких как Шакти Питс и Джьотирлинга. Утсав — это универсальное место для всей вашей преданности. Станьте свидетелем традиций Индии с фестивалями 🎊 со всех уголков, такими как Ганеш Чатуртхи, Наваратри, Дурга Пуджа, Джагадхатри Пуджа, Джанмаштами, Сарасвати Пуджа, Лакшми Пуджа, Дхантерас и многие другие.

Веб-сайт: utsavapp.in

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