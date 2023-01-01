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UserWay

UserWay

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Веб-сайт: userway.org

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Решение №1 в мире для обеспечения доступности веб-сайтов на базе искусственного интеллекта. Обеспечьте полное соответствие ADA и WCAG с помощью виджета специальных возможностей UserWay, обеспечивающего доступность более чем 700 тысяч веб-сайтов. Защитите свой бизнес от судебных исков, связанных с доступностью, уже сегодня.

Веб-сайт: userway.org

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