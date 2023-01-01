Unstop (ранее Dare2Compete) Unstop (формально Dare2Compete) предоставляет студентам и специалистам во всех областях возможность взаимодействовать с институтами и компаниями, участвуя и соревнуясь в интеллектуальных геймифицированных мероприятиях, таких как инновации и кейсы, хакатоны, викторины, бизнес-симуляции и т. д., чтобы продемонстрировать свой талант и получить работу. , признан и награжден.

Веб-сайт: unstop.com

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