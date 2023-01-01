ИННОВАЦИИ ПИКЛБОЛА И ТЕННИСА Наша миссия в Universal Tennis — объединить игроков в пиклбол и теннисистов по всему миру посредством игры на основе уровней, инновационных мероприятий и цифрового рынка.

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