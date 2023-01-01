Веб-сервис Unicode для поиска символов. Найдите, скопируйте и вставьте своих любимых персонажей: 😎 Эмодзи, ❤ Сердца, 💲 Валюты, → Стрелки, ★ Звезды и многие другие 🚩

Веб-сайт: unicode-table.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Unicode Character Table, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.