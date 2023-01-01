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TRIGGERcmd Web

TRIGGERcmd Web

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: triggercmd.com

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TRIGGERcmd — это облачный сервис, позволяющий безопасно и удаленно запускать команды на ваших компьютерах. Ваши команды могут устанавливать обновления, открывать гараж, запускать скрипты или что-то еще по вашему усмотрению. Существует множество способов запуска ваших команд, включая IFTTT, Alexa, Google Home, SmartThings и Zapier.

Веб-сайт: triggercmd.com

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