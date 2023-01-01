Transfix TMS

Приложение грузоотправителя. Грузоотправители и перевозчики получают необходимую им предсказуемость, надежность и производительность. Новая эра интеллектуальной современной логистики с использованием опыта, технологий и ответственности.

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