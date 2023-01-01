Tradeblock — это первая платформа, которая позволяет обменивать кроссовки на кроссовки. Вместо того, чтобы тратить половину своей зарплаты на те удары, которые вы присматривали, почему бы не обезопасить себя, продав пару обуви, которая вам не так уж нравится?

Веб-сайт: tradeblock.us

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