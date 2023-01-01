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TouchBistro — это универсальная система управления рестораном. Расширенные возможности. Интуитивная платформа. Увеличьте продажи, порадуйте гостей, сэкономьте время и деньги. Узнать больше!

Веб-сайт: touchbistro.com

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