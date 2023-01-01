Простая электронная книга бронирования. Самый простой ресторанный дневник и система управления бронированием, доступная на сегодняшний день. Забронируйте гостей. Управляйте временем пребывания. Назначайте сеансы. Добавьте планы столов с соблюдением социальной дистанции. Принимайте платежи. Безопасное хранение кредитной карты. Конец неявкам. Плюс многое другое. Самый простой ресторанный дневник и система управления бронированием, доступная сегодня. Забронируйте гостей. Управляйте временем пребывания. Назначайте сеансы. Добавьте планы столов с соблюдением социальной дистанции. Принимайте платежи. Безопасное хранение кредитной карты. Конец неявкам. Плюс многое другое.

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