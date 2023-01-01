WebCatalog
TopCashback

TopCashback

topcashback.co.uk

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для TopCashback в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Присоединяйтесь к более чем 14 миллионам участников из Великобритании и загрузите приложение TopCashback сегодня. Просто войдите в систему (или присоединитесь), найдите продавца или услугу и нажмите, чтобы совершить покупку на их веб-сайте. TopCashback будет отслеживать вашу покупку, и после одобрения продавцом вы получите кэшбэк на свой счет TopCashback.

Веб-сайт: topcashback.co.uk

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TopCashback, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Mission Lane

Mission Lane

missionlane.com

SparkPeople

SparkPeople

sparkpeople.com

Rakuten UK

Rakuten UK

rakuten.co.uk

Seeking

Seeking

seeking.com

Asian Dating

Asian Dating

asiandating.com

Goodreads

Goodreads

goodreads.com

Digital Showroom

Digital Showroom

digitalshowroom.in

Search.io

Search.io

search.io

Swyftx

Swyftx


Doximity

Doximity

doximity.com

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

eDisciples

eDisciples

edisciples.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности