WebCatalog
todo mate

todo mate

todomate.net

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для todo mate в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ходите по магазинам, занимаетесь спортом, купаете своего питомца... Вы все еще грубо пишете это в блокноте? Сделайте свой день идеальным с помощью простого в использовании и красивого приложения todo mate. Просто смените органайзер задач, и ваша повседневная жизнь станет проще! - Управление элементами задач - Установить напоминания - Автоматическая синхронизация виджетов, часов, iPad и Интернета. - Все устройства поддерживают темный режим - Журнал отставания поможет вам писать элементы без дат. - Если дела, которые вы не смогли закончить сегодня, можно просто отложить.

Веб-сайт: todomate.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением todo mate, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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