В октябре 2017 года Roku запустила собственный потоковый канал на своих устройствах. Он поддерживается рекламой, но бесплатен. Его лицензионный контент включает фильмы и телешоу таких студий, как Lionsgate, MGM, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Warner Bros., Disney и Universal, а также издателей контента каналов Roku American Classics, FilmRise, Nosey, OVGuide, Popcornflix, Vidmark, и ЮЮ. Он реализует модель распределения доходов от рекламы с поставщиками контента. 8 августа 2018 года канал Roku также стал доступен в Интернете. Roku также добавила раздел «Избранное бесплатно» в верхний раздел своего главного меню, из которого пользователи могут получить доступ к прямой потоковой передаче шоу и фильмов от своих партнеров.

Веб-сайт: roku.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Roku Channel, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.