The i предназначен для читателей, которым нужна краткая и качественная ежедневная газета.

Веб-сайт: inews.co.uk

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The i Paper, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.