Универсальное гибкое крепление-осьминог для телефонов, камер, планшетов и многого другого. Делайте больше с меньшими затратами.

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