WebCatalog
Teachology.ai

Teachology.ai

teachology.ai

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Teachology.ai в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Коллекция инструментов для учителей и преподавателей, позволяющих использовать возможности искусственного интеллекта в педагогике и планировании.

Веб-сайт: teachology.ai

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