teachology.ai

Коллекция инструментов для учителей и преподавателей, позволяющих использовать возможности искусственного интеллекта в педагогике и планировании.

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