WebCatalog
TapTap

TapTap

taptap.io

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Добро пожаловать в TapTap, вашу новую точку появления для поиска игр. Откройте для себя более 120 000 игр с более чем 4 миллионами обзоров, написанных и прочитанных более чем 60 миллионами игроков со всего мира. Погрузитесь глубже в свою следующую любимую игру вместе с более чем 60 000 разработчиков, от инди до AAA, которых можно найти в сообществах TapTap, которые хотят услышать, что вы хотите сказать. Загрузите TapTap прямо сейчас и начните находить игры, которые стоит посетить.

Веб-сайт: taptap.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TapTap, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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