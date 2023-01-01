Экспертные наставники для вашей стартап-команды. Тандемная рука подбирает в вашу команду экспертов в предметной области, которые уже были на их месте раньше. Инвестируйте в наставничество, которое помогает каждому члену команды учиться со скоростью роста.

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