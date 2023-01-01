Самый эффективный способ выучить язык. TalkPal — это репетитор языка с искусственным интеллектом на базе GPT. Обсуждайте неограниченное количество интересных тем, записывая или говоря, получая сообщения реалистичным голосом.

Веб-сайт: talkpal.ai

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