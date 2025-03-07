Программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

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Программное обеспечение для автоматизации маркетинга предназначено для автоматизации маркетинговых задач, оптимизации рабочих процессов и измерения эффективности маркетинговых кампаний. Эти инструменты предлагают централизованную базу данных для хранения маркетинговой информации и взаимодействий, что позволяет маркетологам создавать персонализированный и своевременный опыт для клиентов или потенциальных клиентов. Благодаря функциям автоматизации различных аспектов маркетинга, таких как электронная почта, социальные сети, привлечение потенциальных клиентов, прямая почтовая рассылка и цифровая реклама, эти платформы повышают эффективность маркетинга. Одним из важнейших аспектов инструментов автоматизации маркетинга являются их аналитические возможности, которые позволяют пользователям оценивать успех кампаний в различных сегментах и каналах. Эти функции измеряют влияние кампаний на ключевые показатели эффективности (KPI) и рентабельность инвестиций (ROI), а также их вклад в общий доход компании.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel-это белая маркетинговая платформа для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает в себя CRM с умными списками, электронной почтой, двухсторонним SMS, консолидированным SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/Gmb Chat, исходящим вызовам, отслеживанием вызовов, записи вызовов, пишетем, строителем форм, Builder, воронковым строителем, Builder веб-сайта, Онлайн -планирование, автоматизация рабочего процесса, отчеты, веб -крючки и многое другое! Агентство включают в себя неограниченные учетные записи Sub (местоположение) для ваших клиентов, которые могут быть клонированы для ускорения настройки. Принесите свои собственные учетные данные Twilio & SMTP для питания вашей учетной записи, предоставляя вам доступ к оптовым тарифам по электронной почте, телефонным звонкам и SMS. Начните с 14 -дневной бесплатной пробной версии!
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
ManyChat
manychat.com
ManyChat является платформой Omnichannel № 1 для брендов D2C, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов, компаний по недвижимости в мире. Основанный в 2016 году, ManyChat поддерживает более 1 миллиарда разговоров каждый год и используется в более чем 190 странах. Привлечь своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS для развития вашего бренда. Независимо от того, хотите ли вы генерировать больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов, увеличивая время SLA, ManyChat имеет все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Это то, что такое чат -маркетинг и что такое ManyChat.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, которая централизует все ваши данные о клиентах — из всего вашего технологического стека, за любой период времени и с полной детализацией, — Klaviyo позволяет легко создавать, доставлять и оптимизировать невероятно сложные и персонализированные услуги по всему миру. электронная почта, SMS, мобильные приложения, обзоры, Интернет, платная реклама и многое другое. Присоединяйтесь к более чем 130 тысячам платящих клиентов, используя Klaviyo, чтобы увеличить количество конверсий и пожизненную ценность клиентов — и расти на их собственных условиях. Узнайте больше на klaviyo.com.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как быть более гибким с Dynamics 365, единственным портфелем интеллектуальных бизнес -приложений, который дает всем возможность адаптироваться и инновации.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - это комплексная платформа по маркетингу электронной почты, которая предоставляет малым предприятиям, солопренериям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для развития своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения абонентов в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летней экспертизе наши клиенты выбирают GetResponse для нашего удобного решения, отмеченной наградами 24/7 поддержки клиентов и мощных инструментов, которые выходят за рамки почтового маркетинга-с автоматизацией, ростом списка и дополнительными инструментами связи, такими как вебинары и Live Чаты, чтобы помочь предприятиям построить свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse Max и Max² являются решениями для требования пользователей ищут передовые маркетинговые функции и надежную поддержку.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чикаго.
Regal.io
regal.io
Regal — это новый стандарт CX на базе искусственного интеллекта. Regal распознает сигналы о намерениях клиентов в режиме реального времени и автоматически адаптирует входящие и исходящие мультисенсорные взаимодействия с помощью ИИ-агентов Regal и ваших агентов-людей. Бренды, ориентированные на клиента, включая Angi (ранее Angie's List), AAA, Google, Harvard (через Podium Education), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota и Varsity Tutors, улучшили взаимодействие с сотнями миллионов клиентов благодаря Regal, ведущему до $5 млрд дохода. Regal.io базируется в Нью-Йорке и поддерживается 83 миллионами долларов от ведущих инвесторов, включая Emergence Capital, Founder Collective и Homebrew.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развивать свой бизнес в 5 и более раз. EngageBay предлагает множество функций, включая: - Простую и мощную CRM-систему «все в одном» - Простое в использовании программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Маркетинг по электронной почте - Бесплатное программное обеспечение для живого чата - Мощное программное обеспечение службы поддержки - Последовательности электронной почты - Целевые страницы - Веб-формы для привлечения потенциальных клиентов в Интернете - Обзор клиентов на 360 градусов в отделах маркетинга, продаж и поддержки - Программное обеспечение для планирования встреч - Программное обеспечение для управления контактами - Бесплатное программное обеспечение CRM и многое другое.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Программное обеспечение для автоматизации маркетинга для более быстрого роста бизнеса. Zoho MarketingHub — это универсальное программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает вам успешно управлять своей маркетинговой деятельностью по нескольким каналам. Привлекайте больше потенциальных клиентов, превращайте их в клиентов и удерживайте их дольше.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — это маркетинговая платформа по электронной почте и SMS с набором функций, созданных специально для того, чтобы помочь магазинам электронной коммерции быстрее развивать свой онлайн-бизнес. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции, готовые шаблоны автоматизации и электронной почты, а также отмеченная наградами круглосуточная поддержка клиентов в режиме реального времени 365 позволяют брендам любого размера легко продавать больше — и все это без завышенных затрат. Присоединяйтесь к более чем 100 000 брендов электронной коммерции, которые используют Omnisend для развития своего бизнеса на автопилоте, конвертируя своих клиентов с помощью быстро создаваемых, очень релевантных электронных писем и текстовых сообщений. - Отправляйте информационные бюллетени и целевые кампании. Создавайте красивые, удобные для покупок электронные письма за считанные минуты, используя наш конструктор писем с перетаскиванием и множество готовых шаблонов электронных писем. Добавляйте коды купонов, автоматически выбирайте и вставляйте продукты и автоматически повторно отправляйте кампании тем, кто не открыл — и все это без утомительной ручной работы! - Увеличьте продажи на автопилоте с помощью автоматизации электронной коммерции. Выигрывайте (верните) упущенные продажи с помощью заранее созданных рабочих процессов для брошенных корзин, приветственных серий, транзакционных электронных писем и многого другого. Получите готовые, приносящие доход средства автоматизации, работающие за считанные минуты, или легко создавайте свои собственные рабочие процессы с помощью нашего редактора автоматизации, не требующего написания кода и перетаскиваемого мышью. - Улучшите таргетинг с помощью надежной сегментации. Сегментируйте своих клиентов на основе их покупательского поведения, а также других свойств, чтобы улучшить конверсию с помощью точно ориентированных, персонализированных электронных писем и текстовых сообщений. Создавайте сегменты для ценных клиентов, для покупателей определенной категории/продукта или для тех, кого необходимо повторно привлечь, и персонализируйте свои сообщения. - Объедините электронную почту с SMS и другими каналами. Добавляйте SMS и push-уведомления рядом с вашими электронными письмами, используя одну и ту же платформу, и обеспечьте согласованное многоканальное обслуживание клиентов. Экономьте время и деньги — больше не нужно платить за отдельную электронную почту, SMS и push-приложения! - Создайте списки электронной почты и SMS. Собирайте новых подписчиков, используя наши полностью настраиваемые формы, удобные для мобильных устройств. Выбирайте всплывающие окна, окна регистрации, целевые страницы или колесо фортуны, чтобы беспрепятственно собирать подписки по электронной почте и/или SMS. Привлекайте посетителей с помощью форм намерения выхода и улучшайте взаимодействие с всплывающими окнами, используя параметры таргетинга форм, доступные в Omnisend. - Поддержка 24/7. Мы предоставим вам отличную поддержку и полезные советы в любое время, когда они вам понадобятся. Мы доступны 24/7. Начните использовать Omnisend бесплатно, обновите версию в любое время! Omnisend приглашает фрилансеров и агентства присоединиться к партнерской программе Omnisend. Эта программа создана, чтобы помочь фрилансерам и агентствам ускорить свой рост, привлечь больше клиентов и получить лидирующую в отрасли долю дохода от привлеченных и управляемых аккаунтов. Проверьте ссылку и присоединяйтесь к программе: https://www.omnisend.com/partners/
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют VBOUT напрямую или через настройку «white label» для создания индивидуальных планов, управления субсчетами и обмена активами из одной клиентской учетной записи на множество. С VBOUT вы можете: * Управляйте всеми своими социальными сетями из одного места. * Взаимодействуйте со своими клиентами, создавая и отправляя выигрышные кампании по электронной почте. * Создавайте потрясающие, персонализированные и динамичные целевые страницы без программирования. * Создавайте автоматизацию с помощью интуитивно понятного визуального конструктора. * Воспитание потенциальных клиентов от щелчка до закрытия - и далее. * Легко расширяйте и поддерживайте списки аудитории. * Отслеживайте и анализируйте всю свою маркетинговую деятельность на настраиваемой информационной панели. Платформа имеет удобные целевые страницы и формы с возможностью перетаскивания, интуитивно понятный визуальный конструктор автоматизации, управление социальными сетями, инструменты электронного маркетинга и растущую библиотеку готовых шаблонов для широкого спектра маркетинговых кампаний. Углубленная встроенная аналитика и отслеживание потенциальных клиентов предоставляют маркетологам полное представление о их конвейере, взаимодействии со списками и эффективности кампании. Растущие предприятия и агентства доверяют гибкой платформе VBOUT и отмеченной наградами бесплатной премиальной поддержке, которая помогает им привлекать нужных клиентов, превращать больше посетителей в клиентов и проводить комплексные маркетинговые кампании на одной простой в использовании платформе.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
OneSignal
onesignal.com
OneSignal — это ведущее на рынке решение для обмена сообщениями и взаимодействия с клиентами, предлагающее электронную почту, мобильные и веб-уведомления, обмен сообщениями в приложениях и SMS. Его мощная омниканальная платформа позволяет более 1 миллиону компаний ежедневно доставлять более 12 миллиардов сообщений. OneSignal, основанный на превосходной архитектуре, способен масштабироваться вместе с вашим бизнесом и доставлять сообщения быстрее и надежнее, чем конкуренты. Предоставляя открытый API, обширную документацию, бесплатные учетные записи и интуитивно понятные инструменты автоматизации, персонализации и аналитики, он помогает компаниям любого размера обеспечить бесперебойный обмен сообщениями для создания значимых связей с клиентами.
Simplero
simplero.com
Simplero помогает тренерам и создателям знаний построить бизнес и жизнь, которые им нравятся, упрощая свой стек программного обеспечения до одной веселой и простой в использовании платформы, чтобы они могли развивать значимые отношения со своими клиентами. От создания курсов, создания веб-сайтов и отправки электронных писем до продажи продуктов, управления партнерскими программами и автоматизации. С Simplero вы можете вести свой онлайн-бизнес в одном месте, а не повсюду. Simplero дает лидерам возможность создавать сообщества, которые меняют мир. - Отличная поддержка - Создание веб-сайтов и целевых страниц - Управление партнерами - Маркетинг и автоматизация по электронной почте - Платежи и подписки - Курсы и сообщества - Информация о клиентах
Drip
drip.com
Drip — это платформа автоматизации маркетинга, которая помогает растущим брендам электронной коммерции увеличивать повторные покупки и повышать лояльность к бренду. Drip снабжает более 30 000 маркетологов электронной коммерции мощными инструментами для понимания и продвижения своих клиентов. Вы превратите все свои данные о клиентах в динамические сегменты в Drip и будете привлекать клиентов с помощью разовых и автоматизированных маркетинговых кампаний. Используйте средства автоматизации, электронную почту и сообщения на месте Drip, чтобы клиенты возвращались за новыми покупками. Экономьте расходы, используя красиво оформленные электронные письма и расширенные всплывающие окна на одной платформе. Попробуйте Drip в течение 14 дней и узнайте, почему ваши любимые бренды электронной коммерции переходят на Drip.
VipeCloud
vipecloud.com
Программное обеспечение для роста с освежающим человеческим подходом. CRM, электронный маркетинг, публикации в социальных сетях, текстовые сообщения, видеоэлектронная почта, интеграция и многое другое. Чем лучше вы получаете поддержку, тем быстрее вы будете развивать свой бизнес.
Dashly
dashly.io
Dashly - это разговорная маркетинговая платформа. Это помогает более 700 компаниям SaaS и EDTech увеличить конверсии и доходы, превращая каждое взаимодействие с клиентами в разговор от человека к человеку. Поместите его на другой уровень с планированием вызовов и видеозвонками. Благодаря проактивному обмену сообщениями, чат-ботом и всплывающими окнами, вы можете генерировать больше потенциальных клиентов и квалифицировать их. Ведущие собираются в ECRM и сегментируются - вот как вы начинаете маркетинг по электронной почте. Управляйте как ручным, так и запускаемым общением - они доступны с помощью сообщений в чате, всплывающих окна и электронных писем. Особенности:-захват лидов, используя чат-бот, изготовленного в простого в использовании чат-бот-строителя; - хранить и управлять ими в ECRM; - отслеживать действия ваших посетителей; - Сделайте лучшие предложения, используя всплывающее окно; - интегрируйтесь с вашими любимыми услугами; - иметь все сообщения посетителей в одной панели администратора; - Ответьте на своих посетителей в живом чате для идеальной поддержки; - Увеличить конверсию с запусками электронных писем; - Проанализируйте свои воронки по зданию производительности.
Markate
markate.com
Markate.com: мощные инструменты CRM, управления заданиями и автоматизации маркетинга для поставщиков услуг на дому Приложение Markate идеально подходит для любой компании, предоставляющей услуги, которая ищет доступное, готовое к использованию на мобильных устройствах, простое в использовании и комплексное решение для управления. Узнайте, как Markate помогает вашему бизнесу. * Ваш бизнес, ваш путь с Markate Партнеры Markate вместе с вами работают вместе для достижения ваших бизнес-целей. * Оптимизируйте свои операции для повышения эффективности Создан для сокращения бумажной работы, автоматизации процессов и экономии вашего времени. * Доступные и гибкие решения, соответствующие вашим потребностям. Создан для расширения возможностей малого бизнеса, помогая им работать более эффективно при минимизации расходов. * Максимизируйте время, ресурсы и прибыль Он создан для того, чтобы упростить ваши операции, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно способствует развитию вашего бизнеса. * Сохраняйте клиентов на всю жизнь Оснащен маркетинговыми инструментами, предназначенными для увеличения удержания клиентов, что является важнейшим аспектом вашего успешного бизнеса.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут: * Автоматизируйте процессы маркетинга, продаж и удержания клиентов с помощью простого и мощного редактора с возможностью перетаскивания. * Превращайте посетителей веб-сайта непосредственно в потенциальных клиентов в CRM. Автоматически воспитывайте, отслеживайте и оценивайте потенциальных клиентов на основе активности в Интернете или электронной почте. * Включите многоканальную связь с возможностью звонить, писать по электронной почте или писать в Твиттере контакту с одной и той же страницы. * Отслеживайте поведение клиентов и получайте оповещения в режиме реального времени об активности клиентов. * Управляйте заявками в службу поддержки со всей историей клиентов в одном месте. * Имейте подробную запись всех деталей клиента и истории общения на одной странице, отсортированной в хронологическом порядке. * Просматривайте данные о клиентах из различных других бизнес-приложений на одной странице с помощью обширных возможностей интеграции.
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для индивидуальной гиперперсонализации и практической информации о поведении ваших клиентов. Contlo, созданный для мира, в котором ИИ ориентирован прежде всего, позволяет современному бизнесу использовать ИИ для организации комплексного маркетинга. Платформа помогает брендам повысить пожизненную ценность клиентов, повысить вовлеченность клиентов и предоставить гиперперсонализированный опыт для удержания самых ценных клиентов. Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Contlo увеличение своих продаж за счет привлечения лояльных клиентов и принятия более быстрых решений на основе данных на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Это позволит им измерять и оптимизировать качество обслуживания клиентов с помощью: * Автономные персонализированные кампании для каждой точки контакта с клиентом: Легко привлекайте своих клиентов с помощью автономных кампаний на базе искусственного интеллекта по всем основным маркетинговым каналам, таким как электронная почта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook и Instagram. * Генеративный путь клиента в режиме реального времени на основе LLM: Прощайте, шаблонные потоки автоматизации! Позвольте искусственному интеллекту создавать наиболее оптимальные рабочие процессы взаимодействия с клиентами и пути взаимодействия с ними на основе их недавних взаимодействий, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций. * Создавайте сегменты клиентов для индивидуальной персонализации с помощью ИИ: Организуйте персонализированное и целенаправленное взаимодействие с клиентами на основе поведенческих данных, демографических данных и последних действий на веб-сайте. * LLM генерирует идеи, аналитику и автономную отчетность: Получите детальную информацию о поведении ваших клиентов, эффективности кампаний и общей бизнес-аналитике, а также информацию, рекомендации и автономные отчеты, созданные с помощью искусственного интеллекта. * Автономное взаимодействие с клиентами, чат-боты на базе LLM и единый почтовый ящик для разговоров: Обеспечьте своим клиентам удобство работы с брендом через чат в Facebook/Instagram/WhatsApp и совершайте телефонные звонки прямо с единой панели управления. Contlo легко интегрируется с более чем 200 платформами, помогая брендам создать мощный автономный набор маркетинговых технологий для своего бизнеса.
Insightly
insightly.com
Insightly — это современная и доступная CRM-система, которая нравится командам. Он прост в использовании, легко настраивается и масштабируется по мере роста компаний, решая общие проблемы, с которыми не могут справиться устаревшие CRM. Insightly помогает командам создавать и конвертировать воронку продаж, повышать производительность и строить долгосрочные отношения с клиентами. Централизуйте и управляйте всеми вашими данными о клиентах, продажах и бизнесе — потенциальными клиентами, контактами, электронной почтой, событиями, предложениями, проектами, задачами, возможностями и бизнес-отчетами — в одной простой в использовании, гибкой и безопасной системе CRM, которая масштабируется вместе с вашим бизнесом. . Повысьте эффективность и прозрачность продаж с помощью продуктов Insightly корпоративного уровня, прейскурантов и котировок (PPQ). Быстро находите, отслеживайте и управляйте миллионами различных продуктов и услуг прямо на платформе Insightly. Связывайте продукты и услуги с индивидуальными возможностями, устраняя человеческие ошибки, узкие места и несоответствия. С помощью PPQ Insightly ваши полевые команды могут создавать индивидуальные расценки, контракты и предложения для своих возможностей всего несколькими щелчками мыши. Наслаждайтесь полным контролем и прозрачностью того, что вы продаете, кому, когда и по какой цене. Используйте настраиваемые объекты и приложения Insightly, чтобы адаптировать рабочие процессы и процессы к уникальным бизнес-потребностям и предпочтениям, гарантируя высокую степень внедрения и удовлетворенности. Используйте AppConnect для интеграции Insightly с более чем 500 популярными приложениями. Встроенные CRM-интеграции Insightly включают в себя: Gmail Google Workspace и Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Рекламные объявления в Facebook И многое другое... Управляйте всем на ходу с помощью отмеченных наградами мобильных приложений для Android и iOS. Сканируйте визитные карточки и загружайте всю информацию одним щелчком мыши, обновляйте проекты и записи в режиме реального времени и дайте возможность вашей выездной команде создавать и обновлять возможности прямо в месте нахождения клиента. Клиенты Insightly CRM, обладающие возможностями в любой отрасли, могут добавлять сопутствующие продукты для автоматизации маркетинга, обслуживания клиентов и интеграции на одной платформе.
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотрудничайте с Thryv, чтобы превзойти ожидания ваших клиентов и укрепить свое присутствие в Интернете — и все это с помощью единого входа в систему. Thryv включает в себя лучшую в своем классе поддержку, доступную в любое время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с участием экспертов, которые понимают цели и уникальные потребности владельцев малого бизнеса. Ручки Thryv: * Общение с клиентами * Сметы, выставление счетов и платежи * Назначение встреч * Управление репутацией * Управление социальными сетями и многое другое! Thryv автоматизирует задачи и ставит клиентов в центр вашего бизнеса с помощью одного простого в использовании программного обеспечения, которое позволяет легко привлечь больше клиентов, оставаться организованным, быстрее получать оплату и автоматически создавать отзывы. Thryv позволяет клиентам легко: * Найдите вас в Интернете по рейтингам и обзорам, присутствию в социальных сетях и точным результатам поиска. * Взаимодействуйте легко и мгновенно, получайте напоминания, отправляйте текстовые сообщения и электронные письма, а также назначайте встречи. * Платите легко, мгновенно получайте квитанции, знайте, что это безопасно и надежно, и выбирайте способ оплаты. * Оставайтесь на связи с автоматическими сообщениями, которые просят их ответить, оставайтесь на связи и запрашивайте отзывы. Отмеченное наградами программное обеспечение Thryv помогает более чем 45 000 компаниям в США, Канаде и Австралии трансформировать методы ведения бизнеса и управления своими клиентами.
Shape Software
setshape.com
Shape-это специально разработанное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется с предварительно созданными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс дает возможность вашим командам и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной платформе искусственного интеллекта. Shape Software обеспечивает совместное пространство для ваших команд, чтобы оставаться выровненными и эффективными во всем, что они делают, будь то оптимизация вашего конвейера по продажам, привлекает больше перспектив с маркетинговыми последовательностями и цифровой рекламой, воспитание отношений с клиентами, беспрепятственно общение или отслеживание проектов. Начните увеличить свой доход с формой сегодня.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко интегрируется с любой сторонней системой и позволяет легко настраивать любые бизнес-критерии непосредственно на платформе. Acquia Marketing Cloud, созданный для использования всеми командами, которым необходим доступ к данным о клиентах, поддерживает бизнес в разных доменах, брендах, регионах и веб-сайтах. Повысьте гибкость маркетинга и обеспечьте безопасность своего бизнеса в будущем. Получите гибкость для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей и одновременно повысьте эффективность взаимодействия подразделений.
WayMore
waymore.io
WayMore — это инновационная универсальная облачная платформа омниканального маркетинга, состоящая из множества различных инструментов, направленных на увеличение продаж и снижение затрат на маркетинг. Высокие технологии платформы основаны на сборе данных, аналитике, автоматизации и цифровом маркетинге. WayMore предназначен для всех предприятий, независимо от отрасли и размера. Простой дизайн платформы упрощает работу пользователя. Как? * Поместите своих клиентов в центр комплексного подхода. * Объедините все ваши источники данных. Анализируйте данные с помощью искусственного интеллекта, чтобы лучше понять свою аудиторию. * Микросегментируйте свою аудиторию, чтобы максимизировать уровень вовлеченности. * Общайтесь с каждым сегментом аудитории, используя правильный канал, в правильный момент и с правильным контентом. * Внедрить автоматизацию, чтобы избежать ручных задач. Почему? * Перспектива превращения приводит к лояльным клиентам. * Экономьте время и усилия.
Braze
braze.com
Braze — это ведущая платформа взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает прочные связи между потребителями и брендами, которые они любят. Braze позволяет любому маркетологу собирать и принимать меры на основе любого объема данных из любого источника, что позволяет ему творчески взаимодействовать с клиентами в режиме реального времени по всем каналам с одной платформы. От межканального обмена сообщениями и организации путешествий до экспериментов и оптимизации на основе искусственного интеллекта — Braze позволяет компаниям строить и поддерживать абсолютно привлекательные отношения со своими клиентами, которые способствуют росту и лояльности. Компания была признана лучшим технологическим предприятием для работы в США в 2024 году, лучшим местом работы для женщин в Великобритании в 2023 году по версии Great Place to Work, а также была названа лидером по версии Gartner® в Magic Quadrant™ 2023 года для центров многоканального маркетинга и в The Forrester Wave™: Центры межканального маркетинга, первый квартал 2023 г. Штаб-квартира Braze находится в Нью-Йорке и имеет более 10 офисов в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Узнайте больше на сайте braze.com.
Omniengage
omniengage.co
Платформа Omniengage — это инструмент для построения рабочих процессов для компаний, стремящихся повысить вовлеченность и увеличить доход с помощью омниканального таргетированного обмена сообщениями с клиентами в режиме реального времени. Используйте каждую точку взаимодействия в Интернете, на мобильных устройствах, через SMS, электронную почту, мессенджер Facebook или WhatsApp. Ключевые функции Omniengage включают в себя построитель рабочих процессов, маркетинговую атрибуцию, визуальную аналитику в реальном времени, распространение кампаний и управление многоканальными кампаниями. Omniengage имеет открытый API и такие интеграции, как Firebase, Twilio и SMTP. Автоматизированные рабочие процессы по каналам могут быть построены с использованием первого узла взаимодействия активности клиентов либо из Webhooks, либо из данных компании. Каждый триггер (взаимодействие с клиентом) и действие могут быть построены на основе рабочего процесса для отправки электронного письма, push-уведомления или сообщения в приложении. Некоторые расширенные функции включают контент A/B-тестирования и условный обмен сообщениями.
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отраслевые решения их бизнес-проблем, независимо от того, находятся ли они в сфере услуг, SAAS или электронной коммерции. EQUP — единственное программное обеспечение CRM+Marketing Automation, представленное на рынке, которое предлагает вам возможность управлять несколькими компаниями с помощью одной учетной записи и одной подписки. Нет необходимости приобретать новый план для управления другими вашими предприятиями. Функция объединения ресурсов EQUP позволяет вам объединять ваши электронные письма, пользователей, сделки, теги, задачи, встречи и т. д. между вашими компаниями, чтобы ни одна функция не оставалась неиспользованной. В EQUP все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса, доступны в одном месте, что упрощает управление вашим бизнесом без необходимости изучать несколько программ и переключаться между ними для получения необходимой информации. У вас также будет доступ к специальному менеджеру по работе с клиентами, который не только поможет вам с адаптацией, но также будет готов помочь вам с вашими потребностями в программном обеспечении.
Customer.io
customer.io
Customer.io — это платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для маркетинговых команд для создания кампаний на основе данных, которые в нужное время охватывают людей по всем каналам обмена сообщениями. Их набор продуктов включает в себя Journeys, инструмент автоматизации обмена сообщениями для всех потребностей взаимодействия, и Data Pipelines, платформу данных о клиентах, которая объединяет весь стек технологий. Customer.io предлагает выигрышный рецепт эффективного взаимодействия с клиентами путем объединения данных в реальном времени и персонализированных сообщений. Созданный для масштабирования, Customer.io используется более чем 5500 компаниями, отправляя более 29 миллиардов сообщений в год. Customer.io, основанная в 2012 году, – это глобально распределенная удаленная компания, названная одной из самых быстрорастущих частных компаний в списке 2022 Inc. 5000.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кампаний. Превратить данные о клиентах в продажи еще никогда не было так просто.
Platformly
platform.ly
Platformly — это мощный, но простой в использовании инструмент для управления бизнесом и автоматизации маркетинга для занятых владельцев бизнеса, ориентированных на рост. Platformly упрощает маркетинговую атрибуцию, точно отслеживая взаимодействия в различных кампаниях и каналах на протяжении всей маркетинговой воронки. Это поможет вам понять в беспрецедентных деталях, какие маркетинговые мероприятия обеспечивают наибольший объем продаж, кто ваши самые лояльные клиенты и что способствует росту. БИЗНЕС-ПАНЕЛИ Информационные панели предоставляют наиболее важные бизнес-показатели, объединенные в одну полностью настраиваемую информационную панель. Они предлагают в режиме реального времени обзор того, что происходит в вашем бизнесе, с возможностью детализации и получения точных данных, которые вам нужны в любой момент времени. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ССЫЛОК Platformly — это ваш командный центр управления кампанией. Легко отслеживайте эффективность кампании, взаимодействие с пользователями, продажи и все, что между ними и за их пределами. CRM Единое центральное место для управления и укрепления отношений с клиентами. Просмотрите обзор или выберите контакт, чтобы увидеть все прошлые взаимодействия с вашим брендом. Все данные автоматически обновляются в режиме реального времени. LEAD CAPTURE Интуитивно понятные инструменты привлечения клиентов, от форм подписки на основе поведения до полных, идеальных до пикселя целевых страниц. И все это с простым интерфейсом перетаскивания, который поможет вам быстро запустить эффективные кампании.
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Marsello
marsello.com
Marsello — это комплексное маркетинговое решение, в котором есть все необходимое для построения выгодных отношений с клиентами. Лояльность, электронная почта, SMS, автоматизация маркетинга, социальное планирование, отзывы, отзывы клиентов и многое другое. Объедините данные своих POS-терминалов и электронной коммерции, чтобы отслеживать продажи в сравнении с маркетинговыми усилиями, и все это на одной информационной панели.
Mautic
mautic.org
Mautic — это программное решение для управления межканальными кампаниями с открытым исходным кодом, предназначенное для того, чтобы пользователи могли создавать электронную почту, развивать кампании, персонализировать сообщения, выполнять A/B-тесты и измерять результаты. Продукт с открытым исходным кодом поддерживается сообществом.
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и откройте для себя множество премиальных приложений и готовых интеграций, чтобы еще больше повысить результаты. Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО (кредитная карта не требуется).
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, предлагающий поиск и мерчандайзинг на основе искусственного интеллекта; Контент, предлагающий безголовую CMS; и Engagement, предлагающие ведущие решения CDP и автоматизации маркетинга. Вместе эти решения сочетают в себе возможности унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом оптимизации с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая приносящий доход опыт цифровой коммерции, который конвертируется на любом канале и в каждом путешествии. Bloomreach обслуживает более 850 мировых брендов, включая Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München и Marks & Spencer. Для получения дополнительной информации посетите Bloomreach.com. (Exponea была приобретена Bloomreach в 2021 году.)
vcita
vcita.com
vcita позволяет вам сосредоточиться на развитии вашего бизнеса, оставаться организованными и предоставлять исключительный клиентский опыт с помощью интуитивно понятной платформы управления. Автоматизируйте трудоемкие задачи администрирования, такие как сбор платежей и выставление счетов, планирование, напоминания клиентам и управление ими. Отслеживайте свое взаимодействие с клиентами, ведя заметки и просматривая историю платежей клиентов на удобной информационной панели.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративным ритейлерам получать выгоду от использования платформы больших данных, чтобы легко создавать автоматизированные системы на основе данных и персонализированные кампании, которые реагируют на поведение клиентов/посетителей и изменения в каталоге за считанные секунды. Вот почему ContactPigeon помогает клиентам, решая три основные задачи по увеличению их продаж: • Расширенная информация о клиентах: сбор данных о поведении клиентов и создание расширенного унифицированного представления о клиентах • Улучшение взаимодействия с клиентами: запуск автоматических и прогнозируемых сообщений в нужный момент на пути клиента. для оптимизации конверсии и удержания продаж. • Многоканальный охват: позвольте компаниям разрабатывать привлекательные кампании по широкому спектру каналов обмена сообщениями (например, электронная почта, SMS, Viber, мобильные устройства, push-уведомления, веб-сайт, Facebook, Google, открытки) на одной платформе.
GreenRope
greenrope.com
GreenRope — это универсальное комплексное решение для CRM, автоматизации маркетинга и обслуживания клиентов, предназначенное для компаний, делающих большие дела. GreenRope объединяет продажи, маркетинг и операции в одно настраиваемое программное решение, созданное для вашего бизнеса. GreenRope — это больше, чем программное обеспечение, это способ ведения бизнеса. Мы помогаем нашим пользователям разрушить разрозненность отделов и создать оптимизированные бизнес-процессы. CRM GreenRope имеет все инструменты и интеграции, необходимые для продаж, маркетинга, обслуживания клиентов и операционной деятельности. Настоящая сила возникает благодаря комплексному подходу, и это именно то, что предлагает GreenRope. GreenRope включает в себя расширенные возможности автоматизации маркетинга, картирование пути клиента с помощью перетаскивания, автоматизацию продаж, инструменты обслуживания клиентов и набор других функций, которые помогут управлять вашим бизнесом. GreenRope дает вам контроль над всем вашим бизнесом: от продаж до маркетинга и обслуживания клиентов. Вы получаете 360-градусное представление о своих клиентах и лучший способ управления и достижения ваших ключевых показателей эффективности. GreenRope — одно из единственных универсальных решений. Каждый в вашей организации может использовать GreenRope для управления продажами, стимулирования маркетинговых инициатив и использования данных для улучшения качества обслуживания клиентов. Плюс дополнительные пользователи всегда бесплатны. Эффективно управляйте своей воронкой продаж с помощью углубленных инструментов продаж. Настройте способ просмотра своих контактов, планируйте встречи, автоматизируйте последующие действия и легко просматривайте все возможности продаж. GreenRope предоставляет вам автоматизацию маркетинга, которую легко настроить, протестировать и использовать. Никогда не упускайте возможности обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов посредством персонализированного общения и стратегий, основанных на данных. С GreenRope вы можете управлять несколькими каналами — веб-сайтами, электронной почтой, мобильными устройствами, социальными сетями и многим другим — и все это на одной платформе. Мы здесь, когда мы вам нужны. Свяжитесь с нами круглосуточно через чат, электронную почту и т. д. Кроме того, мы обеспечиваем углубленное обучение, индивидуальное обучение, программу сертификации и сотни онлайн-ресурсов для обеспечения вашего успеха. GreenRope — это компания, созданная для предоставления исключительной ценности нашим клиентам. С момента основания в 2008 году мы превратились из одного из первых поставщиков услуг электронного маркетинга в первую по-настоящему полноценную CRM на рынке. Объединяя продажи, маркетинг и операции на единой платформе, GreenRope вдохновляет на сотрудничество с вашими клиентами, поставщиками и сотрудниками, и мы живем в этой культуре сотрудничества, прислушиваясь к таким людям, как вы, чтобы создавать то, что ВЫ хотите для ведения своего бизнеса. Complete CRM от GreenRope помогает владельцам бизнеса, менеджерам по продажам и маркетологам преодолеть разрыв между отделами и сделать данные доступными повсюду, чтобы ваш бизнес работал бесперебойно и эффективно со всей информацией, необходимой команде для лучшего таргетирования и обслуживания своих потенциальных клиентов и клиентов.
CamBuildr
cambuildr.com
Повышение осведомленности, привлечение единомышленников, привлечение сторонников: создание движения никогда не было проще. И все же это сложно — управлять множеством различных инструментов и приложений, синхронизировать данные на всех платформах, сохраняя при этом соответствие GDPR. Вот почему мы создали Cambuildr, первое комплексное решение для цифровых механизмов, сделанное в Европе.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum помогает автоматизировать программы вознаграждений, стимулов и выплат в глобальном масштабе с возможностью мультивалютности и мультирегиональности. Мы упрощаем для отделов маркетинга и продаж отправку вознаграждений, поощрений и электронных подарков на протяжении всего жизненного цикла клиента с помощью системы вознаграждений, используя рабочие процессы в масштабе. Мы интегрируемся с CRM, инструментами опросов и инструментами электронной почты, а также предлагаем решения API для непосредственной интеграции с вашими продуктами. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат. Более 2000 клиентов отправили более 80 миллионов вознаграждений по всему миру, что сделало Plum основой для фирменных платежей.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с SuprSend? - Поддержка нескольких арендаторов для простого управления клиентами. - Управление шаблонами с контролем версий - Входящие в приложении для веб-сайта и приложения (React, Angular, JS, Flutter). - встроенные и безголовые компоненты) - интеграция SMS, электронной почты, Slack, Teams, WhatsApp, мобильных устройств и веб-push - Пакетная обработка уведомлений и дайджестов. - Маршрутизация уведомлений между несколькими каналами. - Управление брендом для отправки уведомлений конечным пользователям клиента. - Готовое управление предпочтениями пользователей. - Резервный вариант поставщика, переключатель с автоматической интеллектуальной маршрутизацией - Запускайте кампании поверх хранилища данных - Журналы, аналитика и оповещения об ошибках в режиме реального времени.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — это универсальная программная платформа для продаж, маркетинга, коммуникаций и автоматизации для местного бизнеса в различных отраслях, включая бытовые услуги, розничную торговлю, автомобилестроение, недвижимость, профессиональные услуги и многое другое. SalesBoss объединяет возможности продаж, маркетинга, SMS, электронной почты, звонков, календаря, веб-чата, почтового ящика, конвейера, отзывов, платежей, веб-сайтов, последовательностей и автоматизации в одном решении на базе искусственного интеллекта. Salesboss помогает вам управлять всей воронкой продаж на одной простой в использовании платформе — от привлечения и развития потенциальных клиентов до закрытия сделок и удержания клиентов. Кроме того, встроенные возможности автоматизации экономят время и повышают эффективность за счет автоматизации повторяющихся задач. Местные предприятия могут систематизировать свои данные, привлечь больше потенциальных клиентов, создать надежные каналы продаж и быстрее заключать больше сделок.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и сегментировать данные о клиентах. Разрушая разрозненность данных, Dotdigital оптимизирует процесс принятия решений и открывает путь к маркетинговому творчеству, которое обеспечивает масштабное привлечение клиентов. Благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта Dotdigital упрощает автоматизацию глубоко персонализированного взаимодействия в Интернете, электронной почте, SMS, WhatsApp, чате, push-уведомлениях, социальных сетях, рекламе и т. д. Dotdigital, которому доверяют более 4000 брендов в электронной коммерции, розничной торговле, некоммерческих организациях, образовании, финансовых услугах и других секторах, помогает маркетологам по всему миру. Компания Dotdigital со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 1999 году, специализируется на создании надежных, связанных и ориентированных на будущее решений, которые расширяют возможности бизнеса, ориентированного на клиентов. Узнайте больше на dotdigital.com.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Мобильный маркетинг.
Encharge
encharge.io
Поведенческие электронные письма соответствуют автоматизации маркетинга. Отправляйте электронные письма на основе того, что люди делают на вашем веб-сайте, и автоматизируйте маркетинговый процесс на протяжении всего пути пользователя. Первая платформа автоматизации маркетинга для стартапов и цифрового бизнеса, которая интегрируется с используемыми вами приложениями.
Listrak
listrak.com
Listrak — ведущая платформа взаимодействия с клиентами в сфере розничной торговли. Listrak обеспечивает результаты для более чем 1000 ритейлеров, предоставляя лучшую в своем классе электронную почту, маркетинг текстовых сообщений, маркетинг идентификации и push-уведомления посредством плавной межканальной оркестрации. Подход Listrak, ориентированный на данные, обеспечивает персонализацию 1:1 в масштабе, поэтому вы можете отправлять сообщения точно в нужное время через правильную комбинацию каналов и устройств, чтобы максимизировать взаимодействие с клиентами, доход и пожизненную ценность.
Activepieces
activepieces.com
Activepieces — это средство автоматизации рабочих процессов без кода, которое позволяет автоматизировать отдел вашей организации от маркетинга до продаж и операций. Например, вы можете получать уведомления Slack о платежах в Stripe.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond — это платформа простых инструментов для привлечения потенциальных клиентов и автоматизации маркетинга, используемая более чем 5000 компаниями: Целевые страницы: создавайте, публикуйте и разделяйте A/B-тестирование мобильных целевых страниц за считанные минуты. Всплывающие окна на веб-сайте: превращайте больше посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов с помощью всплывающих форм. Формы: встраивайте формы для привлечения потенциальных клиентов на свой веб-сайт и в блог. Конкурсы и рекламные акции: проводите лотереи Facebook, фотоконкурсы, конкурсы хэштегов Instagram и многое другое. Автоматизация маркетинга: отправляйте персонализированные электронные письма вашим потенциальным клиентам на основе их активности и личных данных. Маркетинг по электронной почте: персонализируйте свои электронные письма каждому лиду на основе его активности или личных данных. Управление потенциальными клиентами: создавайте списки на основе активности потенциальных клиентов на вашем сайте и в кампаниях. Оценка потенциальных клиентов: оценивайте своих потенциальных клиентов на основе их активности и личных данных, чтобы увидеть, какие из них готовы купить. Профили потенциальных клиентов: получите представление о своих потенциальных клиентах. Просматривайте активность их веб-сайтов, открытые ими электронные письма и многое другое.
Vero
getvero.com
Платформа электронной почты и push-уведомлений, которая позволяет вам использовать возможности ваших данных для создания сообщений и продуктов, которые принесут вашим клиентам больше пользы — общение по электронной почте, которое является настоящим продолжением вашего продукта. Vero позволяет командам разработчиков, продуктов и маркетинга совместно работать над разработкой персонализированных взаимодействий с клиентами, которые имеют важное значение. Зарегистрируйтесь на бесплатную пробную версию на сайте www.getvero.com.
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE помогает бизнесу расти с помощью программного обеспечения для продаж и маркетинга. Мы — комплексное решение для CRM, электронного маркетинга и автоматизации маркетинга, созданное с учетом вашего стиля работы. Привлекайте клиентов и увеличивайте доход с помощью нашей простой в использовании платформы SaaS.
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