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Предприятия используют программное обеспечение для управления расходами для обработки, оплаты и аудита расходов, инициированных сотрудниками. Это программное обеспечение позволяет сотрудникам отправлять расходы на утверждение через веб-браузер или мобильное приложение. Это упрощает и автоматизирует запись расходов, оптимизирует процесс проверки, устраняет бумажную документацию и сокращает административные усилия. Администраторы получают полную прозрачность и могут отслеживать использование сотрудниками финансовых ресурсов компании. Программное обеспечение анализирует общие расходы, определяет возможности экономии и контролирует чрезмерные расходы. Он часто интегрируется с программным обеспечением для учета рабочего времени, управления командировками, расчета заработной платы или бухгалтерского учета, а также с программным обеспечением для управления персоналом.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, HR, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходные организации. Узнать больше.
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению Beti® сотрудники теперь самостоятельно рассчитывают заработную плату и получают инструкции по поиску и исправлению дорогостоящих ошибок перед отправкой платежной ведомости. Программное обеспечение Paycom оптимизирует процессы, повышает эффективность и дает сотрудникам возможность управлять собственной кадровой информацией — от адаптации и регистрации льгот до управления талантами и многого другого — и все это в одном приложении. Paycom, получившая признание на национальном уровне благодаря своим технологиям и культуре на рабочем месте, теперь может обслуживать предприятия любого размера в США и за рубежом. Paycom возглавляет цифровую трансформацию на рабочем месте в США. Наша приверженность нашей культуре и ценностям привела к тому, что Fast Company назвала нас одной из самых инновационных компаний в мире, одним из величайших рабочих мест Америки по версии Newsweek и лучшими работодателями в США по версии Top Workplaces. У Paycom около 36 820 клиентов в США (по состоянию на 31 декабря 2023 г.), что на 1% больше, чем в предыдущем году. 15 апреля 2014 года Paycom стала публичной компанией, акции которой были открыты для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PAYC. В начале 2020 года компания вошла в индекс S&P 500.
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится об успехе наших клиентов. Поставщики просто продадут вам продукт. Но партнер на самом деле заботится о вас и вашем бизнесе. Партнер находит время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Мы работаем вместе с вами, чтобы определить лучшие решения, которые принесут пользу вашему бизнесу сегодня и проложат путь к лучшему будущему. А завтра все зависит от вашей команды. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Вместе мы возьмемся за вашу повседневную работу, чтобы вы могли уделять больше времени созданию культуры, которую жаждут вы и ваши сотрудники. Для профессионалов, которые жаждут настоящего партнерства, Paylocity — это компания по управлению персоналом и расчету заработной платы, которая освобождает вас от задач сегодняшнего дня, поэтому вместе мы можем уделять больше времени, сосредоточившись на перспективах завтрашнего дня. Давайте идти вперед вместе.
Mercury
mercury.com
Меркурий является банковским делом* для стартапов. Начните с банковских оснований, таких как бесплатные FDIC-застрахованные проверки и сберегательных счетов, а затем масштабируются с кредитными картами, венчурными долгами, счетами управления казначейством и другим-все с уверенностью. Построенный из умных ярлыков и дополнительных уровней организации, Mercury делает банковские задачи простыми, интуитивно понятными и даже немного приятными. Более 100 тыс. Стартапов всех размеров полагается на Меркурий, поскольку они создают следующие великие компании - вы можете присоединиться к ним, подав сегодня через 10 минут или меньше. *Mercury - это финансовая технологическая компания, а не банк. Банковские услуги, предоставляемые Financial Group и Evolve Bank & Trust, члены FDIC. Карта IO выдается Patriot Bank, членом FDIC, в соответствии с лицензией MasterCard. Это сообщение не является предложением о продаже или предложении какого -либо предложения о покупке процентов в любом из ценных бумаг или средств, описанных в данном документе.
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc. является ведущим поставщиком комплексных решений по управлению человеческим капиталом для заработной платы, льгот, человеческих ресурсов и страховых услуг. Объединяя свою инновационную платформу технологии и мобильности и мобильности с помощью специализированного личного обслуживания, Paychex дает возможность владельцам малых и средних бизнеса сосредоточиться на росте и управлении своим бизнесом. При поддержке более чем 45 -летней отраслевой экспертизы, Paychex обслуживает примерно 670 000 клиентов заработной платы по состоянию на 31 мая 2019 года в более чем 100 местах в США и Европе, и выплачивает один из каждых 12 американских работников частного сектора. Paychex Flex-это все в одном кадровую решение, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которая растет и изменяется с вашим бизнесом, Paychex имеет правильную комбинацию инновационных бизнес -решений и специальной поддержки, чтобы помочь вам достичь ваших целей, куда бы ни шел ваш бизнес. * Нанимайте, платя, управляйте и удерживают сотрудников с уверенностью * Получите опытную, отмеченную наградами поддержку, где и когда вам это нужно с нашей командой поддержки 24/7/365 * Оставайся впереди изменяющихся законов и правил с нашими экспертами по соблюдению требований * Доступ к вашей информации в Go с мобильным приложением Paychex Flex * Управление талантами: набирать, удерживать и разрабатывать лучшие таланты с одной HR -платформы и оптимизировать процесс найма и адаптации. * Управление рабочей силой: повысить эффективность и производительность сотрудников с помощью наших жизненно важных ресурсов управления рабочей силой. * Заработная плата и финансовая поддержка: легко платить сотрудникам и управлять налогами, расходами и многом другом, чтобы вы могли продолжать сосредоточиться на своем бизнесе. * Преимущества сотрудникам: привлечь и сохранить лучшие таланты, предлагая ценные льготы сотрудникам, упрощая администрацию вашего плана. * Аутсорсинг PEO и HR: Поддержите свой бизнес на протяжении всего жизненного цикла сотрудников с нашими комплексными решениями по аутсорсингу HR. * Опыт сотрудников: сэкономить время и повысить точность, предоставляя сотрудникам доступ к HR-кадру, обучению и финансовым инструментам. * Интеграция: автоматически и точно подключать и обмениваться данными между вашим программным обеспечением и Paychex Flex. Выберите правильный уровень технологий и поддержки для вашего бизнеса сейчас - сохраняя способность расти по мере изменения ваших потребностей. Посмотрите, почему Paychex является крупнейшей компанией HR для малых и средних предприятий, и позвольте нам упростить ваш опыт заработной платы.
Expensify
expensify.com
Expensify - это суперпейн, который помогает отдельным лицам и предприятиям по всему миру упростить способ управления деньгами. Более 12 миллионов человек используют бесплатные функции Expensify, которые включают в себя корпоративные карты, отслеживание расходов, возмещение на следующий день, выставление счетов, оплата счетов, бронирование путешествий и общение в одном приложении. Все бесплатно. Независимо от того, владеете ли вы малым бизнесом, управляете командой или закрываете книги для своих клиентов, Expensify упрощает, чтобы у вас было больше времени, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно.
Xero
xero.com
Xero - это новозеландская компания по общественным технологиям, перечисленная на Австралийской фондовой бирже. Xero-это облачная программная платформа бухгалтерского учета для малых и средних предприятий. У компании есть три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть офисов в Австралии (Мельбурн, Сидней, Канберра, Аделаида, Брисбен и Перт), три офиса в Великобритании (Лондон, Манчестер и Милтон Кинс), три Офисы в Соединенных Штатах (Денвер, Сан -Франциско и Нью -Йорк), а также офисы в Канаде, Сингапуре, Гонконге и Юге Продукты Africa.xero основаны на программном обеспечении как модели Сервиса (SAAS) и продаются по подписке на основе типа и количества организаций компании, управляемых абонентом. Его продукция используется в более чем 180 странах.
Ramp
ramp.com
Ramp — идеальная платформа для современных финансовых команд. От корпоративных карт и программного обеспечения для управления расходами до оплаты счетов и управления поставщиками, Ramp — это комплексное решение, предназначенное для автоматизации финансовых операций и построения более здорового бизнеса. Более 25 000 компаний, включая Shopify, Zola, Opendoor и Glossier, перешли на Ramp, чтобы сэкономить в среднем на 5% больше и закрыть свои книги в 8 раз быстрее.
Bill.com
bill.com
Bill.com является поставщиком облачного программного обеспечения, которое автоматизирует финансовые операции на бэк-офисе для малых и средних предприятий. Платформа Bill.com связывает компании со своими поставщиками и клиентами, чтобы помочь им управлять своим денежным притоком и оттоком. Лучшие конкуренты включают Tipalti и Yaypay. Bill.com сотрудничает с крупнейшими финансовыми учреждениями США, более 70% из 100 лучших бухгалтерских фирм США, ведущими пакетами программного обеспечения для бухгалтерского учета, включая Oracle Netsuite, Sage Intacct, QuickBooks и Xero, и является предпочтительным поставщиком решений цифровых платежей для CPA. com, технологическая дочерняя компания Американского института CPAS (AICPA). Белая платформа автоматизации платежей, меченная белым Для финансовых учреждений в рамках их единой онлайн-бизнес-экосистемы онлайн-банкинга. Нынешние клиенты включают JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank и Первый национальный банк Омахи. Bank of America и PNC также используют Bill.com в рамках своих предложений по технологиям платежей. По состоянию на 2019 год у компании есть офисы в Сан -Хосе, Калифорния и Хьюстон, штат Техас.
Rippling
rippling.com
Rippling дает предприятиям одно место для управления персоналом, ИТ и финансами - глобально. Он объединяет все системы рабочей силы, которые обычно разбросаны по всей компании, такие как заработная плата, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в одной системе. Возьмите, например, на адаптирование. Благодаря Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любом месте мира и установить их заработную плату, корпоративную карту, компьютер, преимущества и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365-все в течение 90 секунд.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks - это онлайн -платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует ваш администратор и поддерживает организованные ваши книги и ваш бизнес профессионально. Freshbooks считает, что финансовая запись должна быть легкой и быстрой, но все же достаточно подробно, чтобы удовлетворить вашего бухгалтера. Попробуйте Freshbook бесплатно в течение 30 дней.
Navan
navan.com
Navan — это комплексное решение, которое упрощает путешествие, позволяя вам сосредоточиться на том, чтобы быть там, а не добраться туда. Попрощайтесь с часами разговоров по телефону, пытаясь изменить рейс или копите стопки квитанций для ручного ввода расходов. От советников и финансовых команд до менеджеров по туризму и сотрудников, Navan дает людям возможность сосредоточиться на том, что для них наиболее важно, и при этом предоставляет компаниям видимость, экономию и контроль в режиме реального времени. Узнайте больше на сайте navan.com.
Deskera
deskera.com
Deskera-это отмеченная наградами интегрированная платформа, которая позволяет SMBS быстрее масштабироваться с меньшим количеством инструментов. Сотни тысяч тысяч тысяч маленьких и средних предприятий используют Deskera для управления бухгалтерским учетом, инвентаризацией, продаж и маркетинговой автоматизации.
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense — это ведущее решение для управления поездками и расходами, которое помогло предприятиям оптимизировать корпоративные поездки, автоматизировать отчетность о расходах и получить полный контроль над расходами. В первую очередь мы создали программное обеспечение для сокращения перерасходов в источнике, минимизации ручного вмешательства, предотвращения нарушений политики и мошеннических претензий, а также предоставления информации о дискреционных расходах для улучшения производительности вашего бизнеса, денежного потока и общего финансового состояния. Zoho Expense помогла предприятиям в более чем 150 странах автоматизировать каждый аспект управления T&E, от подачи и утверждения отчетов о расходах до соблюдения требований, обнаружения мошенничества, сверки карт и учета расходов. Доступное как в виде веб-приложения, так и в виде мобильного приложения, Zoho Expense подходит для вашего существующего рабочего процесса, легко интегрируясь с другими приложениями в вашей текущей программной экосистеме. Кроме того, высокая степень настройки гарантирует, что организации смогут внедрить Zoho Expense быстро, эффективно и без изменения существующих процессов. Организации, в том числе стартапы, единороги и предприятия, включая саму Zoho, используют Zoho Expense для управления T&E. Лучший способ узнать почему — подписаться на бесплатную пробную версию прямо сейчас!
Qonto
qonto.com
Благодаря инновационному продукту, оперативному обслуживанию клиентов 7/7 и четким ценам компания Qonto стала европейским лидером в своей категории. Начните работу с мощного бизнес-счета для всех ваших повседневных банковских потребностей. - Местные номера IBAN (🇫🇷 французский IBAN / 🇩🇪 немецкий IBAN / 🇮🇹 итальянский IBAN / 🇪🇸 испанский IBAN) - Платежные карты: тратьте до 200 000 евро в месяц. Никаких скрытых затрат. Оплачивайте онлайн, в магазине и за границей, в какой бы ситуации вы ни находились, наш ассортимент бесплатных и премиальных корпоративных карт, включенных в вашу подписку, поможет вам. - Переводы: гибкие способы оплаты - от Instant SEPA до SWIFT - чтобы вы могли платить и получать деньги быстрее. - Транзакции: неограниченная история и уведомления в реальном времени. - Финансирование: легкий доступ к интегрированным вариантам финансирования. Затем воспользуйтесь нашими финансовыми инструментами, чтобы отслеживать свои деньги и развивать свой бизнес. - Управление счетами: централизуйте счета и квитанции в одном месте, получайте оплату быстрее и автоматизируйте исходящие платежи. - Управление расходами: контролируйте расходы команды с помощью бюджетов, автоматического сбора квитанций и индивидуального доступа. - Бухгалтерия: беспрепятственно сотрудничайте со своим бухгалтером, подключаясь к нашему набору инструментов, и получайте полный обзор движения денежных средств в режиме реального времени.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, клиентов и команду в одну интегрированную и простую в использовании платформу. От контрактов, предложений и управления проектами до выставления счетов клиентам, отслеживания доходов и управления ресурсами. Управление проектами Назначайте проекты и задачи своей команде, расставляйте приоритеты на неделю и наблюдайте, как именно продвигаются ваши проекты. Устанавливайте бюджеты проектов и избегайте непредвиденных расходов. Представление Канбан, встроенный таймер для удобного выставления счетов и сотрудничество с внешними партнерами для эффективной работы. Учет рабочего времени команды Получите мгновенный отчет об отслеживаемых часах вашей команды с точными расписаниями и сразу же узнайте, кто превышает возможности. Контролируйте загрузку вашего бизнеса и получите ясность в отношении эффективности и прибыльности вашей команды. Планируйте свои ресурсы заранее, чтобы ваши проекты соответствовали графику и бюджету. CRM Управляйте своими клиентами и их проектами в одном месте. Создавайте уникальные профили клиентов со всеми вашими заметками, контактами, тарифами и тегами. Пригласите своих клиентов на свой фирменный клиентский портал, где они смогут получить доступ к проектам, документам и ссылкам, которыми вы с ними поделились.
MileIQ
mileiq.com
MileIQ For Teams — ведущее приложение для автоматического отслеживания пробега, используемое для возмещения от работодателя. Управлять возмещением пробега нескольким водителям легко и эффективно с помощью MileIQ for Teams. Устанавливайте индивидуальные ставки возмещения, просматривайте пробег всех ваших водителей в одном консолидированном отчете, возмещайте водителям точно и быстро.
Coupa
coupa.com
Coupa Software — это глобальная технологическая платформа для управления бизнес-расходами (BSM). Штаб-квартира компании находится в Сан-Матео, штат Калифорния, а офисы расположены по всей Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанскому региону. Компания помогает крупным компаниям получить прозрачность и контроль над деньгами и ресурсами, расходуемыми внутри их организаций. Их основные конкуренты на этой арене — Tradeshift, Ariba, Tipalti и Ivalua, Inc. Компания была основана в 2006 году Дэйвом Стивенсом и Ноем Эйснером. Стивенс и Эйснер ранее работали в Oracle (приложения для корпоративных закупок). Роб Бернштейн присоединился к Coupa в качестве генерального директора в феврале 2009 года после работы в качестве вице-президента по глобальному маркетингу и управлению продуктами в SuccessFactors, Inc. Бывший генеральный директор Yahoo и президент PayPal Скотт Томпсон вошел в совет директоров компании в апреле 2013 года.
Dext Commerce
dext.com
Управление данными о цифровых продажах стало проще. Программное обеспечение для автоматизации бухгалтерского учета Dext Commerce, созданное для бухгалтеров, бухгалтеров и предприятий, предоставляет данные, аналитику и инструменты для процветания компаний.
Brex
brex.com
Brex — это единая платформа для расходов, которая позволяет легко контролировать каждый тип расходов. Контролируйте свои расходы по всему миру с помощью корпоративных карт, управления расходами, возмещений, поездок, оплаты счетов и бизнес-счетов — все в одной единой системе. 95% клиентов говорят, что перейти на Brex легко. И десятки тысяч компаний, включая Indeed, SeatGeek, DoorDash и тысячи других, выбирают Brex для настраиваемых рабочих процессов, которые могут обрабатывать сложные и разнообразные типы расходов и обеспечивать высочайший уровень соответствия с наименьшими трудностями для сотрудников. Это экономит время и деньги за счет более эффективного и превентивного контроля.
Aspire
aspireapp.com
Aspire — это универсальная финансовая платформа для современного бизнеса, которая помогает более чем 15 000 компаниям по всей Азии экономить время и деньги с помощью международных платежей, управления расходами, управления кредиторской задолженностью и решений по управлению дебиторской задолженностью, доступных через единую, удобную для пользователя учетную запись. Компания Aspire со штаб-квартирой в Сингапуре насчитывает более 450 сотрудников в пяти странах и поддерживается ведущими мировыми венчурными фондами, включая Sequoia, Lightspeed, Y-Combinator, Tencent и Paypal. В 2023 году Aspire закрыла раунд серии C с превышением подписки на 100 миллионов долларов США и объявила о достижении прибыльности.
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox предлагает простые онлайн-таблицы учета рабочего времени и управление проектами. Отслеживайте время и расходы, делайте подсчеты и легко управляйте своими клиентами и проектами. FunctionFox — это система учета рабочего времени номер один в Северной Америке. Фирмы, занимающиеся графическим дизайном, рекламой, коммуникациями, маркетингом, мультимедиа, связями с общественностью и интерактивными технологиями, выбирают TimeFox в качестве своего веб-приложения для управления временем и проектами. FunctionFox в настоящее время используют более 100 000 пользователей в Канаде, США, Европе, Азии, Австралии и Новой Зеландии. Для получения дополнительной информации посетите: http://www.functionfox.com.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основателями, и в ней работает более 1000 человек по всему миру.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice — это надежное и многофункциональное программное обеспечение для выставления счетов и выставления счетов, предназначенное для упрощения управления финансами для фрилансеров, владельцев малого бизнеса и предпринимателей. Благодаря комплексным инструментам и удобному интерфейсу Moon Invoice обеспечивает удобство выставления счетов, одновременно оптимизируя общие операции по выставлению счетов для различных отраслей и предприятий. Одной из важнейших сильных сторон Moon Invoice является его универсальность. С помощью Moon Invoice вы можете легко создавать и настраивать профессиональные счета-фактуры, соответствующие стилю вашего бренда. Программное обеспечение предлагает множество шаблонов и вариантов настройки, позволяющих добавлять свой логотип, выбирать цвета и персонализировать счета, чтобы создать единообразный и профессиональный имидж. Создание счетов – это только начало. Moon Invoice предлагает полный набор функций для эффективного управления вашими финансовыми операциями. Вы можете отслеживать расходы, управлять заказами на покупку и легко записывать платежи с помощью программного обеспечения. Кроме того, Moon Invoice поддерживает несколько валют и языков, что делает его отличным выбором для глобального бизнеса. Вот основные функции Moon Invoice: - Настраиваемые счета с возможностью брендинга - Оценки и котировки для удобного общения с клиентами - Отслеживание и управление расходами - Регулярные счета для автоматического выставления счетов - Отслеживание времени для точного учета оплачиваемых часов - Прием онлайн-платежей через популярные шлюзы - Мульти - Валютная поддержка для глобальных транзакций - Комплексные отчеты и аналитика - Управление заказами на покупку - Клиентская база данных для персонализированного обслуживания - Мобильное приложение для доступа на ходу - Интеграция с популярными инструментами бухгалтерского учета и повышения производительности Программное обеспечение выходит за рамки выставления счетов за счет интеграции с популярными платежными шлюзами , обеспечивая безопасные и удобные онлайн-транзакции. Это гарантирует, что вы будете получать платежи от клиентов быстро и вовремя, улучшая движение денежных средств и снижая административную нагрузку. Это облачное решение позволяет вам получить доступ к данным о выставлении счетов в любом месте, в любое время и на любом устройстве. Мобильное приложение расширяет эту доступность, позволяя вам управлять выставлением счетов и выставлением счетов на ходу. Кроме того, Moon Invoice уделяет приоритетное внимание поддержке клиентов, предлагая своевременную помощь для решения любых вопросов или проблем. Программное обеспечение регулярно обновляется новыми функциями и улучшениями, обеспечивая вам доступ к новейшим инструментам для эффективного управления финансами.
New Expensify
use.expensify.com
Новые расходы: отправьте деньги, запросите деньги, разделите счет или назначить задачи, все в одном приложении. Каждая финансовая транзакция начинается с разговора. Никто никогда не обменивается денег, не говоря о них, поэтому наше приложение предназначено для облегчения этого. Новая Expensify - это мощное финансирование, предназначенное для революции в том, как вы управляете своими расходами. Поскольку каждая транзакция - это чат, вы можете легко определить, куда отправляются ваши деньги. Благодаря интуитивному интерфейсу и надежным функциям, это окончательный инструмент для управления всеми вашими разговорами и расходами в одном простом месте.
BQE Core
bqe.com
Core централизует бухгалтерский учет и проектные данные компаний, предоставляющих профессиональные услуги, на одной прекрасной облачной платформе. Объединив инструменты бухгалтерского учета, выставления счетов, отслеживания времени и расходов, а также управления проектами, Core упрощает и делает ваш бизнес более прибыльным. Он систематизирует информацию, автоматизирует повторяющиеся задачи и позволяет вам тратить больше времени на обслуживание клиентов, а не на управление внутренними процессами.
Dext
dext.com
Dext делает бухгалтеров и предприятия, которыми вы управляете, более продуктивными и прибыльными благодаря более качественным данным и аналитике. Объедините точные данные в режиме реального времени с практическими инструментами повышения производительности. Освободите свою команду, чтобы она могла тратить больше времени на повышение ценности. Подготовьте финансы. Вы можете подготовить, отсортировать и автоматически опубликовать документы, используя «Подготовка с банком квитанций». Получайте данные о затратах от более чем 1400 поставщиков и автоматически сортируйте и классифицируйте их с помощью интеллектуальных правил для поставщиков. Сопоставьте документы с данными о расходах через банковские связи для сверки. Используйте наши интеллектуальные инструменты для анализа налогов, сроков платежей и обсуждения с вашими клиентами о движении денежных средств — и все это в режиме реального времени.
Moss
getmoss.com
Moss — это отмеченное наградами технологичное программное решение для комплексного управления расходами. Платформа позволяет сотрудникам тратить деньги децентрализованно, предоставляя финансовым менеджерам полную прозрачность и контроль в режиме реального времени. Автоматизируя и оцифровывая расходы, Мосс освобождает финансовые команды от обременительных административных задач, экономит время и деньги и помогает предприятиям полностью реализовать свой потенциал. Таким образом, финансы становятся конкурентным преимуществом, особенно для МСП. Помимо прочего, Moss обеспечивает гибкий выпуск виртуальных и физических кредитных карт, цифровой ввод и утверждение счетов, учет расходов сотрудников и надежное управление бюджетом и ликвидностью. В качестве платформы Moss предлагает надежные интерфейсы для распространенных ERP-систем и бухгалтерских решений, таких как DATEV, Xero и Exact Online, а также быстро и легко интегрируется в существующие процессы финансовой команды.
BigTime
bigtime.net
BigTime помогает компаниям, оказывающим профессиональные услуги, сократить операционные расходы, легко направить таланты на нужные проекты и ускорить время получения оплаты за выполненную работу, одновременно позволяя быстрее принимать решения, предоставляя необходимую информацию тогда, когда она вам нужна. Оптимизируя операции проекта, максимизируя использование ресурсов, ускоряя цикл дебиторской задолженности и соединяя разрозненные источники данных, BigTime облегчает масштабирование и рост компаний, предоставляющих профессиональные услуги. Компания BigTime, имеющая более 2800 клиентов и более чем 20-летний опыт, создана для того, чтобы помочь вам быстро приступить к работе, работать гибко и динамично, а также позволить вам решать сегодняшние задачи, одновременно масштабируясь вместе с вами для использования возможностей завтрашнего дня.
AppZen
appzen.com
Запатентованные решения AppZen в области финансового искусственного интеллекта упрощают задачи по обработке командировок и расходов, карточных операций и кредиторской задолженности за счет автоматизации сложных рабочих процессов, проверок политик и утверждений, которые не могут обеспечить устаревшие системы. Наш ИИ изучает ваш уникальный профиль расходов, чтобы со временем самостоятельно читать и принимать меры по все большему количеству документов. Он вписывается в существующие системы с минимальным управлением изменениями, помогая глобальным предприятиям экономить тысячи рабочих часов, сокращать затраты и обеспечивать соблюдение требований. Узнайте, почему треть компаний из списка Fortune 500 доверяют десятилетнему обучению нашего искусственного интеллекта в области финансов, чтобы обеспечить будущее своего бизнеса. Свяжитесь с нами: Веб-сайт: appzen.com LinkedIn: @appzen Аудит расходов. Сосредоточьте проверки на элементах высокого риска, выделенных для вас. 100 % аудит предоплаты и проверки соответствия каждой позиции. В 10 раз выше выявление рисков, чем при других подходах. Поддержка. для более чем 40 языков – нет, при необходимости услуги перевода. - Выплачивайте сотрудникам быстрее - Больше не требуется аутсорсинг или масштабирование вашей команды по мере изменения рабочей нагрузки - Адаптируемые, настраиваемые решения для широкого спектра бизнес-задач - Держите аудиторов и менеджеров в курсе с помощью аналитики и практических идей. Автономный AP - Автоматизируйте весь процесс AP без шаблонов и плавная передача в системы ERP/P2P. Автономная обработка до 80 % и более счетов с гарантированной точностью. Автоматизация сложного многострочного сопоставления заказов на покупку, а также кода GL. назначения для счетов, не связанных с заказом. - Сопоставление нескольких счетов одновременно, даже если описания не совпадают. - Устранение необходимости проверки человеком. Автономный AP + AppZen Inbox предоставляет вам дополнительные функции: - ИИ автоматически считывает, помечает и немедленно принимает меры по документам. – включая обработку счетов вплоть до передачи ERP/P2P – ИИ исследует для вас статус счета, обновления платежей и многое другое – Генеративный ИИ формирует автоматический ответ со всеми необходимыми данными
Stampli
stampli.com
Stampli предназначен для групп по работе с кредиторами, которым нужна эффективность автоматизации, но не хотят переделывать свою ERP или менять существующие процессы AP. В отличие от других решений, Stampli обеспечивает полную поддержку всего спектра встроенных функций для более чем 70 ERP-систем, что позволяет нам развернуть их в течение нескольких недель, а не месяцев, без каких-либо сбоев в работе вашего бизнеса. Stampli объединяет все ваши коммуникации, документацию и рабочие процессы, связанные с точками доступа, в одном месте для полной прозрачности и контроля. Пользователям легко освоить и еще проще использовать, особенно с помощью Billy the Bot™, который автоматизирует почти все ваши операции по захвату, кодированию, маршрутизации, обнаружению мошенничества и другие ручные задачи. Для еще большей эффективности базовое решение Stampli AP дополняется набором интегрированных продуктов, включающих прямую оплату, кредитные карты, расширенное управление поставщиками и другие. Stampli обеспечивает полную прозрачность и контроль над всей вашей программой AP. Это снижает риск ошибок, мошенничества и проблем с соблюдением требований, одновременно улучшая отношения с поставщиками и делая ваши процессы AP намного более эффективными.
Airbase
airbase.io
Airbase — это ведущая современная платформа управления расходами для компаний со штатом от 100 до 5000 сотрудников. Это лучший способ контролировать расходы, быстрее закрывать бухгалтерские книги и управлять финансовыми рисками. Мощное и удобное программное обеспечение Airbase объединяет автоматизацию кредиторской задолженности, управление расходами и корпоративные карты в пакет, который с удовольствием используют сотрудники, бухгалтерские группы и поставщики. Он легко интегрируется с наиболее популярными главными регистрами, включая NetSuite, Sage Intacct и другие. Наш подход к управляемым закупкам гарантирует, что все закупки — от первоначальных запросов до оплаты и сверки — позволяют всем сотрудникам легко покупать то, что им нужно, одновременно предоставляя возможность всем необходимым заинтересованным сторонам участвовать в процессе. Современный подход Airbase к управлению расходами повышает эффективность сложных бизнес-процессов и потребностей бухгалтерского учета, таких как поддержка нескольких дочерних компаний, мультивалютности и заказов на поставку. Гибкие формы приема и рабочие процессы утверждения обеспечивают полный контроль заинтересованных сторон в различных сценариях закупок. Создайте культуру соблюдения требований по расходам и управляйте своей судьбой с помощью Airbase.
Equals Money
equalsmoney.com
Присоединяйтесь к более чем 20 000 компаний, которым мы помогли взять под контроль их бизнес-расходы. Наши карты, приложения и онлайн-платформа дают вам полный контроль и прозрачность, поэтому вы можете тратить меньше времени на управление своими финансами и больше времени на развитие своего бизнеса. Работайте по всему миру — наши карты* можно использовать более чем в 190 странах, где принимаются карты Mastercard, и пользователи могут в любое время запросить пополнение счета в нашем приложении. Получите полный контроль: команды тратят только то, что вы указали на их картах, поэтому у вас есть полный контроль над их расходами. Вы получите опытного менеджера по работе с клиентами, который поймет потребности вашего бизнеса и организует демонстрации для вашей команды. Наши собственные мультивалютные номера международных банковских счетов (IBAN) позволяют нашим клиентам легко осуществлять международные переводы по выгодным обменным курсам. Наша миссия — сделать движение денег простым. Благодаря ряду решений, которые помогут вам максимально эффективно использовать управление расходами и международные платежи, позвольте нам помочь снять стресс с финансов, чтобы вы могли вернуться к тому, что действительно важно: вашему бизнесу. Деловые расходы неизбежны: с учетной записью от Equals Money у вас будет на одну заботу меньше. Как мы обеспечиваем безопасность ваших денег: мы храним ваши средства на специально выделенных, защищенных банковских счетах, которые отделяют ваши средства от других наших активов. Это означает, что ваши средства защищены, однако счет Equals Money не подпадает под схему компенсации финансовых услуг. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами по продукту. *При выпуске карты может взиматься комиссия.
Fiskl
fiskl.com
Откройте для себя Fiskl: универсальное приложение для управления финансами и бухгалтерского учета на базе искусственного интеллекта для малого бизнеса. Управление финансами вашего малого бизнеса не должно быть болезненным и отнимающим много времени. Fiskl упрощает задачу благодаря комплексному набору инструментов бухгалтерского учета, выставления счетов, отчетности и финансовых инструментов, адаптированных к потребностям предпринимателей. Fiskl, которому доверяют более 170 000 предприятий малого и среднего бизнеса по всему миру, обеспечивает отмеченное наградами управление финансами, доступное где угодно с помощью мобильного телефона. Основные функции включают в себя: 🔹 Полные возможности бухгалтерского учета: Fiskl обеспечивает полный учет двойной записи, включая выставление счетов, подключение банковских/кредитных карт, отслеживание расходов, сверку, финансовую отчетность и многое другое. 🔹 Автоматизация на основе искусственного интеллекта. Наш запатентованный механизм автоматической категоризации использует искусственный интеллект для автоматической классификации транзакций, сопоставления переводов и сверки счетов, экономя часы ручной работы. 🔹 Мобильные приложения: наши приложения для iOS и Android позволяют управлять финансами на ходу и вести полный учет на мобильном телефоне, что необходимо для современного бизнеса. 🔹 Мультивалютность: расширенная поддержка мультивалютности в 168 валютах с автоматической сверкой иностранных транзакций. 🔹 Глобальная обработка налогов: встроенное налоговое соответствие для более чем 100 стран с автоматическими расчетами НДС и отчетностью. 🔹 Выставление счетов на нескольких языках: создавайте профессиональные счета на более чем 60 языках для беспрепятственного общения с международными клиентами. 🔹 Широкие возможности оплаты: Fiskl интегрируется с ведущими платежными шлюзами, такими как Stripe, PayPal, Apple Pay и многими другими. 🔹 Банковские каналы и синхронизация: автоматически импортируйте транзакции из более чем 21 000 банков по всему миру в бухгалтерский учет через банковские каналы и нашу систему синхронизации. 🔹 Пользовательские отчеты: создавайте полностью настраиваемые финансовые отчеты с помощью простого перетаскивания для отслеживания ключевых показателей эффективности вашего бизнеса. 🔹 Сотрудничество: клиентские порталы позволяют делиться счетами и отчетами с вашими клиентами и бухгалтером. 🔹 API и интеграция: API-интерфейсы Fiskl позволяют подключать другие инструменты, такие как POS-системы, платформы электронной коммерции и CRM. 🔹 Подходит для любой отрасли: пользователи варьируются от фрилансеров до розничных магазинов и агентств — Fiskl обслуживает все виды малого бизнеса. Благодаря автоматизации Fiskl, мобильному доступу, бесперебойному глобальному охвату и интуитивно понятному дизайну вы можете попрощаться с трудностями бухгалтерского учета. Вместо жонглирования электронными таблицами наслаждайтесь информативными финансовыми обзорами за считанные минуты с помощью настольного компьютера или мобильного устройства. Присоединяйтесь к тысячам предпринимателей, перешедших на Fiskl. Зарегистрируйтесь сегодня и возьмите под контроль финансы своего бизнеса!
Emburse Abacus
abacus.com
Отправляйте и управляйте расходами сотрудников в режиме реального времени. Больше никаких отчетов о расходах или накопления квитанций. Фиксируйте расходы по мере их возникновения, чтобы получить полную информацию о расходах. Создавайте собственные правила маршрутизации утверждений для каждого расхода и автоматизируйте политику расходов, чтобы уменьшить количество ошибок и повысить эффективность. Минималистичный, элегантный интерфейс убирает беспорядок и подсказывает сотрудникам только то, что необходимо, а также организует и сортирует расходы в отчетах по мере их отправки. Сверка корпоративных карт очень проста благодаря главной панели управления, которая дает вам полный обзор всей вашей карточной программы в режиме реального времени. Выпускайте кредитные карты в приложении с автоматическим соблюдением правил расходов, гарантируя, что сотрудники не превысят заранее утвержденный бюджет. Abacus поддерживает как виртуальные, так и пластиковые кредитные карты для любого типа использования. Анализируйте свои данные с помощью нашего модуля отчетности. Поворачивайте и делите свои расходы по любым точкам данных, которые вы отслеживаете, например по проекту, конференции или клиенту, чтобы увидеть тенденции расходов. Emburse объединяет некоторые из самых мощных и надежных решений финансовой автоматизации в мире. Являясь частью нашего портфолио продуктов, Emburse Abacus обещает сделать работу более гуманной, одновременно предоставляя решения по расходам и корпоративным картам для небольших организаций.
ClickTime
clicktime.com
Сократите расходы, повысьте прозрачность проекта и соблюдайте бюджет — с помощью простых расписаний! ClickTime позволяет легко отслеживать, планировать и управлять временем сотрудников. Улучшите операции и повысьте производительность сотрудников с помощью простых в использовании табелей учета рабочего времени, к которым вы можете получить доступ где угодно и когда угодно. Легко для всех. Отслеживайте время на своем телефоне или ноутбуке, быстро утверждайте часы работы сотрудников или погрузитесь в информационные панели и отчеты, которые упрощают управление бюджетами и планирование времени сотрудников. Ответы в режиме реального времени Независимо от того, оцениваете ли вы стоимость проекта, просматриваете прошлые результаты или просто хотите узнать, кто не заполнил свои табели учета рабочего времени, ClickTime дает вам мгновенные ответы на вопросы, которые у вас есть о вашем бизнесе. Мощные отчеты Не все расписания одинаковы. Вот почему мы создали уникальные решения для учета рабочего времени для агентств, некоммерческих организаций, консультантов, университетов, архитекторов, ИТ, здравоохранения и многих других. Вы можете настроить практически все в ClickTime или погрузиться в почти 100 готовых отчетов. Инструменты управления Мгновенно узнавайте, какие проекты превышают или недооценивают бюджет. Понимание доступности сотрудников, затрат и производительности. Легко утверждайте расписания, выходные и оплачиваемые часы. Узнайте больше на www.clicktime.com!
Neat
neat.com
На протяжении более 20 лет The Neat Company изменила способ, которым малые предприятия и индивидуальные предприниматели управляют кропотливой и трудоемкой бухгалтерией, платежами клиентов и организацией финансовой отчетности. Neat предоставляет облачные решения, на которые полагаются сотни тысяч людей, чтобы навести финансовый порядок в своем малом бизнесе. Neat помогает предприятиям отслеживать, управлять и централизовать свои финансовые данные, чтобы подготовиться к уплате налогов и оставаться в курсе состояния своего бизнеса. Шагните в будущее бухгалтерского учета малого бизнеса с организацией финансовых документов, индивидуальным выставлением счетов, онлайн-платежами и ведением бухгалтерского учета из любой точки мира. Чтобы узнать больше, посетите: http://www.neat.com.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog — это комплексная платформа для возмещения пробега и расходов, предназначенная для сокращения затрат на рабочую силу, повышения производительности и устранения трудоемких ручных процессов у руководства и пользователей. Наши выдающиеся функции включают в себя автоматическое отслеживание пробега, фиксацию квитанций OCR, настраиваемые правила частых поездок, освобождение от налога на поездки на работу, автоматический расчет кратчайшего расстояния и пометку завышенных расходов.
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed — это служба и программное обеспечение для управления документами, которое сканирует, упорядочивает и классифицирует квитанции, визитные карточки и другие документы в облачную базу данных с возможностью поиска. Мы помогаем малому бизнесу и предпринимателям организоваться и максимизировать налоговые вычеты, превращая бумажную бумагу в цифровые данные. Наша миссия — упростить утомительные бухгалтерские и административные задачи, чтобы владельцы бизнеса могли тратить меньше времени на оформление документов и больше заниматься любимым делом. Доступ к Shoeboxed можно получить через наше веб-приложение и мобильное приложение, а функции продукта включают в себя: точное сканирование, распознавание текста и проверку человеческих данных | Отслеживание квитанций и пробега на ходу с помощью мобильных приложений | Предоплаченные квитанции и служба доставки документов по почте | Автоматическая синхронизация квитанций Gmail | Организация и управление визитными карточками | Индивидуальная отчетность о расходах | Интеграция с основными бухгалтерскими программами, такими как Wave Accounting, Evernote, Xero, FreshBooks, Outright, Bill.com, Intuit, Fujitsu и HP.
Rho
rho.co
Rho — это универсальная финансовая платформа, на которую могут рассчитывать организации. Мы объединяем продукты автоматизации AP и банковские услуги с программным обеспечением мирового класса, которое традиционные финансовые учреждения не предлагают, чтобы помочь компаниям управлять расходами, AP, банковским делом, казначейством и закрытием в конце месяца с большей скоростью и эффективностью. Полнофункциональная финансовая платформа Rho, разработанная для синхронизации с вашим бухгалтерским программным обеспечением, предоставляет корпоративным финансовым командам и руководителям технологии, необходимые для повышения эффективности рабочих процессов, контроля и прозрачности движения денег в их организациях и из них.
Corpay One
corpayone.com
Corpay One — ведущее решение для оплаты счетов для малого бизнеса. Представьте себе оплату счетов вашего банка – только умнее. Вы можете создавать собственные рабочие процессы бухгалтерского учета и утверждения, которые подойдут вашей команде. Это простая платформа, созданная для того, чтобы сэкономить ваше время, деньги и помочь вам сосредоточиться на том, что имеет значение. Для бухгалтеров и счетоводов платформа Corpay One Advisors действительно автоматизирует бухгалтерские услуги клиентов. Начните сегодня – бесплатно!
Emburse Nexonia
emburse.com
Emburse объединяет некоторые из самых мощных и надежных в мире решений по оптимизации расходов. В рамках нашего портфолио продуктов Emburse Nexonia обещает сделать работу более гуманной, обеспечивая при этом решения по расходам, кредиторской задолженности и учету рабочего времени, адаптированные для Intacct и NetSuite. Клиенты выбирают Nexonia за: - Тесную интеграцию с ERP и системами учета - Быстрое представление расходов с помощью простого в использовании мобильного приложения - Управление сложными рабочими процессами утверждения Простое в использовании приложение Nexonia полностью интегрировано с ERP, кредитными картами и другими системами, поддерживающими различных предприятий и предназначены для оптимизации процесса отчетности и утверждения, улучшения управления человеческими ресурсами и повышения операционной эффективности. Nexonia доверяют такие организации, как CrossFit, Hamamatsu Corporation и Lufthansa Systems.
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (NYSE: TNET) — это профессиональная организация работодателей (PEO), которая предоставляет малому и среднему бизнесу (SMB) полный спектр HR-решений, адаптированных для отрасли. Чтобы освободить предприятия малого и среднего бизнеса от трудоемких сложностей с кадрами, TriNet предлагает доступ к экспертным знаниям в области человеческого капитала, преимуществам, снижению рисков и соблюдению требований, расчету заработной платы и технологиям реального времени. От Мэйн-стрит до Уолл-стрит, TriNet дает возможность малым и средним предприятиям сосредоточиться на самом важном — развитии своего бизнеса. ТриНет – Люди имеют значение. Для получения дополнительной информации посетите TriNet.com или подпишитесь на нас в Твиттере (@TriNet)
Momenteo
momenteo.com
Momenteo — это удобное решение, созданное специально для вас. Просто отслеживайте проделанную работу, расходы и поездки в нашем красивом календаре, и позвольте нашему бесплатному программному обеспечению вести ваш учет.
Kloo
getkloo.com
Kloo — это идеальное решение для модернизации операций с кредиторской задолженностью, включая управление расходами и оплату счетов. Благодаря передовой технологии искусственного интеллекта Kloo позволяет предприятиям сократить ручные процессы до 80 %, создавая более оптимизированный и эффективный рабочий процесс. Автоматизируйте кредиторскую задолженность с помощью Kloo: Платформа Kloo, основанная на искусственном интеллекте, упрощает весь процесс кредиторской задолженности, от утверждения счетов до выполнения платежей. Его продуманный дизайн позволяет легко адаптироваться к уникальным потребностям вашего бизнеса. Беспрецедентное управление расходами: эффективно управляйте расходами сотрудников с помощью удобного интерфейса Kloo. Отслеживайте, сообщайте и сверяйте расходы быстро и с полной прозрачностью, обеспечивая лучший контроль над вашими финансовыми операциями. Революционный подход к оплате счетов: подход Kloo к оплате счетов разработан таким образом, чтобы легко интегрироваться с любой ERP-системой. Гибкость платформы и возможности искусственного интеллекта гарантируют, что она впишется в вашу существующую инфраструктуру, независимо от используемой вами конкретной ERP. Ключевые преимущества Сокращение ручных усилий: сократите количество ручных задач на 80 %, что позволит вашей команде сосредоточиться на росте и стратегических инициативах, а не на трудоемких финансовых операциях. Масштабируемые решения без увеличения штата: комплексная автоматизация кредиторской задолженности Kloo предлагает надежную основу для роста без постоянной потребности в дополнительных ресурсах. Повышение соответствия требованиям и снижение рисков. Благодаря таким функциям, как журналы аудита и представления на основе ролей, Kloo помогает минимизировать финансовые риски и гарантирует, что ваши операции будут соответствовать соответствующим нормам. Улучшите отношения с поставщиками: Kloo обеспечивает беспрепятственный процесс оплаты для ваших поставщиков, уделяя особое внимание прозрачной обработке и множеству способов оплаты. Модернизируйте свою кредиторскую задолженность, управление расходами и процессы оплаты счетов с помощью Kloo. Его способность легко интегрироваться с любой ERP-системой, основанной на передовом искусственном интеллекте, означает, что вы можете внедрить Kloo в рамках существующей структуры. Это позволяет вашему бизнесу развиваться в темпе современного динамичного рынка. Принимая Kloo, вы инвестируете в технологию, которая автоматизирует важнейшие финансовые функции, позволяя вашей компании быть более гибкой и оперативно реагировать.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr — это умное мобильное приложение для независимых работников, фрилансеров и индивидуальных предпринимателей, позволяющее за считанные секунды легко управлять своими «бизнес-финансами». Не дни, часы или даже минуты.
Happay
happay.com
Happay — это первое в своем роде комплексное интегрированное решение для управления корпоративными поездками, расходами и платежами. Имея более 7000+ клиентов по всему миру и в разных отраслях, Happay точно решает сложные финансовые задачи. Мы превращаем путешествие, расходы и оплату в блаженство благодаря нашим готовым функциям. Путешествия 1. Полная интеграция с ведущими TMC, включая MakeMyTrip, Thomas Cook и т. д. 2. Бронирование в приложении, выбор мест и вариантов питания, а также подтверждение билета — все это внутри Happay. 3. ИИ помогает продемонстрировать и выбрать вариант самого низкого тарифа, экономя тысячи долларов. 4. «Заморозка тарифа» помогает заблокировать билет и избежать скачков цен из-за задержек в утверждении. 5. Простая настройка политик и автоматическое 100% соблюдение политик во время бронирования. 6. Прозрачный процесс утверждения расходов одним щелчком мыши. 1. Автоматический сбор расходов прямо из источника расходов (электронные письма, поездки на такси, SMS, выписки по кредитным картам). 2. Уникальное интеллектуальное сканирование OCR, которое сканирует и вводит отчеты о расходах автоматически, без ручное вмешательство 3. Автоматические проверки политик и уведомления о нарушениях 4. Легкость настройки рабочих процессов утверждения и отклонений для сложных случаев использования в бизнесе 5. Сквозные данные GST сбор, отчетность и сверка платежей. Наши корпоративные карты — это решение всех проблем, связанных с корпоративными платежами. Любимые клиентами всех размеров, мы предлагаем одну унифицированную карту для всех расходов сотрудников. Цифровые расходы с выверкой в реальном времени и прозрачным управлением расходами. Цифровое распределение и управление мелкой денежной наличностью. И мы объединяем все эти удивительные функции с нашей надежной аналитикой. Получайте в режиме реального времени подробные данные о ваших бронированиях поездок, запланированных и незапланированных поездках, нарушениях политик, крупнейших расходах и многом другом одним щелчком мыши. Happay, которому доверяют более 7000+ клиентов, включая бренды премиум-класса и лидеров рынка, является правильным выбором в качестве интегрированного решения для путешествий, расходов и платежей. Чтобы заказать демо-версию, посетите https://www.happay.com/schedule-product-demo.html.
WellyBox
wellybox.com
WellyBox — это инструмент управления квитанциями на базе искусственного интеллекта, предназначенный для бизнеса. Он упрощает процесс организации, отслеживания и управления квитанциями, позволяя пользователям сканировать бумажные квитанции, автоматически загружать квитанции и счета-фактуры из своего почтового ящика и синхронизировать эти документы с бухгалтерскими приложениями. WellyBox также предлагает приложение для сканирования квитанций, программное обеспечение для органайзера квитанций, программное обеспечение для отслеживания расходов, программное обеспечение для отчетов о расходах и программное обеспечение для управления расходами, а также приложение для квитанций, хранитель квитанций и приложение для отслеживания квитанций. Инструмент интегрируется с лучшими облачными решениями для хранения данных, такими как Dropbox и Google Drive, что позволяет пользователям легко хранить и синхронизировать свои квитанции. WellyBox имеет интеграцию с QuickBooks, что упрощает подготовку пользователей к налоговым проверкам. Кроме того, все квитанции можно загрузить в zip-файл за считанные секунды, что гарантирует, что все документы находятся в одном месте, что снижает риск их потери. WellyBox использует возможности GPT и OCR для автоматизации задач администрирования, выполняемых вручную. Возможности механизма глубокого обучения играют решающую роль в обработке более 25 миллионов документов, которые система обработала на данный момент, причем 1,8 миллиона обрабатываются ежемесячно. Этот инструмент предназначен для облегчения отслеживания и хранения квитанций, давая пользователям душевное спокойствие, необходимое для того, чтобы сосредоточиться на других аспектах своего бизнеса.
B4B Payments
b4bpayments.com
Возьмите под контроль расходы компании и сэкономьте время с предоплаченными картами MasterCard® и Visa ®. Чего может сделать ваш бизнес с большим временем?
Rydoo
rydoo.com
Rydoo-это решение для управления расходами в реальном времени, которое приносит больше удобства, контроля и соблюдения процесса отчетности о расходах. Rydoo предлагает интуитивно понятное мобильное и веб -приложение, в котором сотрудники могут создавать, представлять и утверждать расходы на ходу, предоставляя финансовые команды гибким решением для лучшего контроля расходов, настройки политик и интеграции с их кадром и финансами, а также инструментов ERP. Rydoo позволяет 1 миллион пользователей в 12 000+ организациях по всему миру и является решением с наибольшим рейтингом в своей категории (4,9/5 в App Store).
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks ориентирован на решение очень конкретной проблемы. Фрилансерам и малым предприятиям, специализирующимся на оказании услуг, трудно получать зарплату. Исследование показало, что 60 процентов счетов оплачиваются с опозданием, причем треть этих просроченных платежей приходится на две недели после установленного срока. CloudBooks пытается решить эту проблему, максимально упрощая выставление счетов и получение оплаты. Вы можете отправлять своим клиентам неограниченное количество счетов, отслеживать статус этих счетов и даже принимать платежи онлайн.
ITILITE
itilite.com
ITILITE — это самая быстрорастущая в мире платформа для корпоративных путешествий, управления расходами и платежей. Это универсальное решение помогает сотрудникам бронировать авиабилеты, отели и аренду автомобилей с единой платформы и регистрировать расходы на ходу. С картой ITILITE у вас есть механизм управления расходами на 360 градусов с кэшбэком в размере 1,5% на все расходы на поездки. ITILITE берет на себя всю внутреннюю документацию, чтобы вы могли сосредоточиться на заключении сделок и развитии отношений. Зайдите на сайт www.itilite.com сегодня и узнайте, как можно упростить поездки и расходы в вашей компании!
Pemo
pemo.io
Самые умные карты компаний, которые автоматизируют расходы для предприятий Ближнего Востока и Северной Африки. Мы помогаем бизнесу расти с помощью нашей универсальной платформы управления расходами, которая включает в себя корпоративные карты, управление расходами, автоматизацию бухгалтерского учета, оплату счетов и многое другое.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk — это комплексная платформа управления расходами, которая обеспечивает 100% прозрачность расходов компании. Благодаря Spendesk вы получаете решение 7-в-1 с корпоративными картами, оплатой счетов, возмещением расходов, бюджетами, утверждением, отчетностью, соблюдением требований и предварительным учетом в одном простом масштабируемом решении. Spendesk, которому доверяют тысячи компаний, от стартапов до известных брендов, призван экономить время и деньги на протяжении всего процесса расходов благодаря 100% прозрачности, встроенной автоматизации и легко внедряемому процессу утверждения. В конечном итоге компании, использующие Spendesk, дают возможность каждому сотруднику нести ответственность за финансовое состояние компании.
Egencia
egencia.com
Egencia – глобальная туристическая компания American Express – является единственной проверенной глобальной технологической платформой B2B для путешествий. Созданные в лабораториях мировых технологических гигантов, мы предоставляем лучший пользовательский опыт, непревзойденный контент и непревзойденный сервис более чем двум миллионам путешественников по всему миру. Являясь частью самого ценного рынка деловых путешествий, Egencia находится в собственной лиге с ведущими в отрасли анализами данных и инновациями на основе искусственного интеллекта, которые лежат в основе туристических программ более 9000 компаний в более чем 60 странах.
Minute7
minute7.com
Minute7 — это инструмент для отслеживания времени и расходов, который легко интегрируется с QuickBooks Online & Desktop. Minute7 предназначен для всех типов малого и среднего бизнеса, от фрилансеров до компаний из списка Fortune 500. У нас нет скрытых комиссий. Мы просто берем 8 долларов за пользователя в месяц.
Open Collective
opencollective.com
Open Collective — это набор юридических и финансовых инструментов для групп. Это платформа для сбора средств + юридический статус + управление деньгами для вашего сообщества.
ExpenseMonkey
expensemonkey.io
DescensemonKey.io - это решение по управлению расходами, специально разработанное для удовлетворения потребностей фрилансеров и малого бизнеса. Платформа упрощает процесс отслеживания расходов, позволяя предприятиям сосредоточиться на росте без бремени сложного финансового управления. С прямой настройкой, которая занимает менее 30 секунд, Dessensemonkey.io предлагает беспроблемный старт. Это позволяет малым предприятиям оптимизировать управление расходами с минимальной настройкой.
Cardata
cardata.co
Cardata — это полностью управляемая платформа возмещения расходов на транспортные средства. Наши сервисные и программные инструменты помогают компаниям сэкономить более 30 % за счет отказа от устаревших автомобильных программ и перехода на оптимизированные безналоговые альтернативы. Основанная в 1999 году, мы предоставляем набор программного обеспечения для возмещения расходов, программ обеспечения соответствия и инструментов бизнес-аналитики для компаний, сотрудники которых используют свои личные автомобили для работы. Программы включают возмещение фиксированных и переменных ставок (FAVR), безналоговую скидку на автомобиль (TFCA) и центы за милю (CPM). Поддерживается мобильным приложением Cardata, облачным порталом Carddata, проверкой страховки и прямой оплатой. Как это работает? 1) Проектирование: работайте с экспертом Cardata, чтобы разработать индивидуальную программу для транспортных средств, соответствующую требованиям IRS, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. 2) Сбор данных. Водители используют приложение Cardata Mobile, чтобы легко отслеживать свои командировки, а менеджеры используют облако Carddata для составления надежных отчетов. 3) Оплата: вашим водителям выплачиваются не облагаемые налогом возмещения непосредственно на их банковские счета. Cardata работает с компаниями из списка Fortune 500 и растущими организациями, сотрудники которых могут использовать свой личный автомобиль для постоянного вождения, связанного с работой.
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