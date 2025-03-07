Программное обеспечение для формирования спроса - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для создания спроса — это мощный набор инструментов, предназначенный для повышения интереса и осведомленности о продуктах или услугах компании среди потенциальных клиентов. Он работает путем выявления, привлечения и поддержки потенциальных клиентов на протяжении всего пути покупателя, в конечном итоге подталкивая их к принятию решения о покупке. Вот подробное описание программного обеспечения для создания спроса: Программное обеспечение Demand Generation автоматизирует и оптимизирует процесс привлечения и конвертации потенциальных клиентов, используя различные методы входящего и исходящего маркетинга. Он использует анализ данных, автоматизацию маркетинга и многоканальные коммуникационные стратегии для создания целевых кампаний, которые соответствуют потребностям и предпочтениям потенциальных клиентов. В целом, программное обеспечение Demand Generation позволяет предприятиям эффективно привлекать, вовлекать и конвертировать потенциальных клиентов, способствуя росту доходов и долгосрочным отношениям с клиентами. Он служит жизненно важным компонентом современных маркетинговых стратегий, помогая организациям оставаться конкурентоспособными в современной цифровой среде.
Отправить новое приложение
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
Popl
popl.co
Popl — это ведущая платформа цифровых визитных карточек для команд, предоставляющая инновационные решения для миллионов компаний и специалистов по всему миру. Наша платформа позволяет командам создавать, распространять цифровые визитные карточки и управлять ими, обеспечивая согласованность бренда, оптимизированный сбор потенциальных клиентов и безопасность данных корпоративного уровня в масштабе, что делает нас идеальным выбором для клиентов корпоративного уровня. Popl легко интегрируется с более чем 5000 приложениями, предоставляя администраторам широкий спектр мощных инструментов для оптимизации рабочего процесса. С нашей платформой вы можете: - Экспортировать потенциальных клиентов непосредственно в вашу CRM-систему - Синхронизировать членов команды с платформами Active Directory (HR) - Автоматизировать ввод данных, чтобы исключить ошибки и сэкономить время - Создать автоматизацию маркетинга для увеличения конверсий и доходов. В Popl мы стремится обеспечить беспрецедентное обслуживание и поддержку клиентов. Чтобы увидеть мощь нашей платформы в действии, нажмите кнопку выше и запланируйте бесплатную демо-версию сегодня.
Typeform
typeform.com
Typeform — это золотой стандарт безкодовых, тщательно продуманных, удобных для людей форм, викторин, опросов и асинхронных видеорешений. Создайте личный опыт для своих клиентов, создайте индивидуальность бренда и лояльность, а также ускорьте свой рост. Благодаря более чем 120 существующим интеграциям Typeform гарантирует, что необходимые вам данные легко включатся в ваши рабочие процессы и позволят вам общаться в любом масштабе. С безопасностью корпоративного уровня и бу
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Clay
clay.com
Clay — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет пользователям масштабировать свои творческие идеи, объединяя возможности более 50 поставщиков данных, сбор данных в реальном времени и искусственный интеллект. С помощью Clay пользователи могут отправлять персонализированные кампании, адаптированные к отдельным получателям, увеличивая шансы на бронирование большего количества встреч. Clay предлагает ряд функций и возможностей для поддержки эффективных исходящих кампаний. Пользователи могут получить доступ к обширной сети поставщиков данных для сбора актуальной информации о потенциальных клиентах, такой как списки вакансий, подробности технического стека и последние новости. Clay также позволяет пользователям определять конкретные характеристики компаний, такие как политика удаленного доступа или соответствие требованиям SOC II, и выполнять поиск по ключевым словам на их веб-сайтах. Инструмент обеспечивает доступ к обширной базе данных контактов, что позволяет пользователям находить электронные письма и номера телефонов от различные источники, включая профили LinkedIn, профили Twitter и списки местных компаний. Clay интегрируется с популярными платформами CRM, позволяя пользователям расширить свои возможности CRM за счет автоматического поиска. Пользователи также могут использовать возможности искусственного интеллекта в Clay для создания персонализированных электронных писем, написания сообщений и автоматизации исследований компании. Инструмент предлагает функции для расширения потенциальных клиентов, поиска изменений в работе и оценки потенциальных клиентов на основе ключевых слов и других критериев. Clay пользуется доверием более 50 000 ведущих команд и предлагает пользователям 14-дневную пробную версию, чтобы пользователи могли лично оценить ее возможности. Благодаря своей универсальности и широкому набору функций Clay позволяет пользователям оптимизировать исходящие кампании и оптимизировать процессы привлечения потенциальных клиентов.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
CoPilot AI
copilotai.com
Измените свою стратегию продаж с помощью программного обеспечения для поддержки продаж на базе искусственного интеллекта. CoPilot AI — это передовая платформа, которая меняет способы поиска, привлечения и конвертации клиентов вами и вашей командой. CoPilot AI поддерживает отделы маркетинга и продаж посредством: • Выявления и определения приоритетности потенциальных клиентов с высокими намерениями, которые соответствуют вашим бизнес-целям • Генерации целенаправленных сообщений, которые привлекают потенциальных клиентов и направляют их к конверсии • Предоставляя персонализированную информацию, которая поможет вам адаптировать свой стиль общения для предоставления правильных услуг. правильное сообщение CoPilot AI предназначен для совершенствования вашей стратегии продаж, повышения коэффициентов конверсии и действия в качестве интеллектуального союзника для заключения большего количества сделок.
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что простое расширение команды продаж — это волшебное средство, подумайте еще раз. Несмотря на все усилия, многие продавцы не достигают цели в понимании и эффективном привлечении потенциальных клиентов. Окупаемость инвестиций торговых представителей становится все труднее и труднее обосновать. Звучит знакомо? Пришло время перемен. Встречайте Luna.ai, ваш ракетный корабль в темноте продаж. Luna.ai — это не просто еще один инструмент продаж ИИ; это универсальная платформа для потенциальных клиентов, которую вы ищете. Продажа на основе сигналов, масштабная персонализация, доставляемость электронной почты – Luna.ai предлагает все это. С Luna.ai вы не просто продаете; вы продаете умнее и эффективнее. Представьте себе систему, которая знает вашего потенциального клиента изнутри и снаружи, построенную на огромном количестве данных и идей, чтобы гарантировать, что каждый охват будет точным. Свободно говорит на 152 впечатляющих языках. И лучшая часть? Масштабируемость, неограниченное количество учетных записей электронной почты, и все это за одну десятую стоимости традиционных методов. По сути, Luna.ai дает вам возможность преуспеть в том, что вы любите делать больше всего: общаться с клиентами и заключать сделки. Речь идет об устранении догадок и обеспечении того, чтобы каждое отправляемое вами сообщение выглядело личным и актуальным. Создайте свою первую пьесу сегодня. Благодаря предустановкам Luna.ai вы сможете приступить к работе за считанные минуты. Увидимся на Луне!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-это платформа управления репутацией и цифровой опыт работы с клиентами для местных брендов и многоцелевых предприятий. Более 100 000 предприятий используют платформу Birdeye, работающую на AI, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, поддерживать лояльность и преуспеть на своих местных рынках.
Apify
apify.com
Встречайте полнофункциональную платформу для парсинга веб-страниц, извлечения данных и автоматизации. Создано разработчиками для разработчиков. + Магазин Apify Более 1600 готовых парсеров для парсинга веб-страниц или проектов автоматизации. Очистите социальные сети, Карты Google, Поиск Google, YouTube и многое другое. + Разработка с помощью инструментов с открытым исходным кодом. Упростите парсинг с помощью Crawlee, нашей популярной библиотеки с открытым исходным кодом для создания надежных парсеров в Node.js. Или используйте новый Apify Python SDK. + Положитесь на свои любимые библиотеки. Apify отлично работает как с Python, так и с JavaScript. Используйте Scrapy, Selenium, Playwright или Puppeteer. + Превратите свой код в актер Apify Актеры — это бессерверные микроприложения, которые легко разрабатывать, запускать, совместно использовать и интегрировать. Инфраструктура, прокси и хранилища готовы к работе. + Развертывание в облаке. Настройка не требуется. Используйте одну команду CLI или создайте проект прямо из GitHub. + Запускайте запуск актеров из консоли Apify, CLI, через API или запланируйте запуск актера в любое время. + Никогда не блокируйтесь. Используйте наш большой пул центров обработки данных и резидентных прокси. Положитесь на интеллектуальную ротацию IP-адресов с помощью отпечатков пальцев браузера, похожих на человеческие. + Храните и делитесь результатами сканирования. Используйте распределенные очереди URL-адресов для сканирования. Храните структурированные данные или двоичные файлы. Экспортируйте наборы данных в таблицы Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS или HTML. + Мониторинг производительности с течением времени. Проверяйте все запуски актеров, их журналы и затраты во время выполнения. Слушайте события и получайте индивидуальные автоматические оповещения. + Подключите своих актеров к любому рабочему процессу. Сразу подключайтесь к сотням приложений, используя готовые интеграции, или настройте свои собственные с помощью веб-перехватчиков и нашего API. + Публикуйте своих актеров. Присоединяйтесь к сотням разработчиков, которые делятся своими актерами в магазине Apify и зарабатывайте деньги.
Brave
getbrave.io
Brave — это механизм конверсии посетителей, который предоставляет любому, у кого есть веб-сайт WordPress, более 200 виджетов конверсии, которые вы можете подключить и начать конвертировать посетителей. Вы также можете интегрировать популярные EMS или CRM на свои веб-сайты, чтобы собирать потенциальных клиентов и отслеживать конверсии в режиме реального времени с помощью Advanced Analytics. Легко превращайте посетителей в клиентов и заказчиков с помощью 20 различных типов виджетов, таких как лид-магниты, подписки в социальных сетях, дополнительные продажи Woocommerce, похожие публикации в блогах, пользовательские баннерные объявления, опросы, викторины и многое другое.
Hunter.io
hunter.io
Hunter-это облачное решение, которое помогает компаниям найти и проверять профессиональные адреса электронной почты из доменов, компаний или конкретного профессионала в Интернете, и многое другое. Бесплатная платформа по электронной почте также включена для отправки электронных кампаний непосредственно от Hunter. Хантер делает невероятно простым для продаж, рекрутеров и маркетологов, чтобы связаться с другими специалистами с простыми, но мощными инструментами. Охотник ползает в Интернете и индексирует общедоступные профессиональные адреса электронной почты. Данные легко доступны через простой пользовательский интерфейс, чтобы найти подходящего человека в компании или найти, как связаться с уже идентифицированными профессионалами.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry — это веб-программное обеспечение для привлечения потенциальных клиентов B2B, которое превращает посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Работает на базе Google Analytics.
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целевые страницы и рекламные акции для привлечения потенциальных клиентов, викторины, формы и личностные тесты для квалификации и сегментации потенциальных клиентов, калькуляторы цен и цифровых продавцов для конверсии продаж, а также опросы об удовлетворенности продуктами и клиентами для измерения качества обслуживания клиентов. .
about.me
about.me
Создайте свой бесплатный одностраничный веб-сайт всего за несколько минут. Фрилансеры и предприниматели используют сайт about.me, чтобы расширить свою аудиторию и привлечь больше клиентов.
Freshsales
freshworks.com
Ускорить доход от продаж, ориентированных на контекст Персонализируйте взаимодействие, сократите свой цикл продаж и развивайте свой бизнес с Freshsales Упакованный набор продуктов для предприятий всех размеров. Освежающее облачное программное обеспечение, которым понравятся ваши команды. Поддержка | Продажи | ITSM | Облако ПБХ
Closely
closelyhq.com
Closely — это облачная платформа для вовлечения продаж для бизнеса любого размера — от индивидуальных предпринимателей до брендов со специализированными командами продаж. Запускайте автоматизированные информационные кампании, расширяйте и управляйте своей сетью Linkedin, экспортируйте контакты электронной почты B2B и достигайте своих целей по продажам быстрее, чем когда-либо.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информации об агенте пользователя, IP-адресе. Информация о безопасности, часовой пояс, текущее время, время заката и восхода солнца, время захода и восхода луны с любого адреса IPv4 и IPv6 в формате REST, JSON и XML через HTTPS.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Grata
grata.com
Grata — ведущее решение для развития бизнеса в области слияний и поглощений. Grata объединяет рабочий процесс заключения сделок в единое решение, которое поможет вам находить, исследовать и взаимодействовать с компаниями среднего рынка. Обладая AUM на сумму более 400 миллиардов долларов, Grata обеспечивает конкурентное преимущество, необходимое для поиска и заключения большего количества сделок на среднем рынке. Присоединяйтесь к ведущим мировым фирмам по слияниям и поглощениям, консультантам по менеджменту и корпорациям, которые революционизируют свои стратегии развития бизнеса с помощью Grata.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly меняет способы сбора, подключения и защиты данных в организациях. * Сбор: упростите сбор данных в сложных средах с помощью интуитивно понятного конструктора форм без кода. * Подключайтесь: автоматизируйте многоэтапные рабочие процессы и плавную интеграцию с критически важными для бизнеса системами, включая Salesforce, Google и Microsoft. * Защита: защитите конфиденциальные данные и обеспечьте соответствие лучшим в своем классе операционным стандартам и надежным функциям безопасности.
HiHello
hihello.com
HiHello — это лучшее решение для цифровых визитных карточек для корпоративных компаний. С помощью HiHello компании могут заменить бумажные визитные карточки профессиональными цифровыми визитными карточками, которые произведут впечатление на клиентов, партнеров и потенциальных клиентов. Цифровые визитные карточки HiHello могут включать имя, должность, компанию, логотип компании, изображение или даже видео, а также местоимения. Карты также содержат такую информацию, как номера телефонов, адреса, веб-сайты, профили в социальных сетях, видео на YouTube, заметки и многое другое. Бизнес-предложения HiHello позволяют предприятиям настраивать карты в соответствии со своим корпоративным брендом и иметь полный административный контроль над цифровыми визитными карточками своих сотрудников. Карты могут быть отредактированы или изменены в любое время администратором компании. Наш оптимизированный процесс адаптации позволяет компаниям любого размера легко внедрить решение для цифровых визитных карточек для всей команды.
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — первая и единственная поисковая система для потенциальных клиентов B2B, работающая в режиме реального времени. Более 350 000 пользователей и десятки тысяч обладателей награды Президентского клуба используют Seamless.AI для поиска проверенных мобильных телефонов, электронных писем и прямых номеров для всех, кому им нужно продать. ТОЛЬКО ОБЪЯВЛЕНО: намерения покупателя и изменения в работе от Seamless.AI! Компания Seamless.AI только что опубликовала данные о намерениях покупателей, чтобы вы могли создавать конвейер быстрее, чем когда-либо, обращаясь к учетным записям, которые в настоящее время присутствуют на рынке и готовы купить ваш продукт или услугу. Смена вакансий от Seamless.AI дает вам доступ ко всем, кто сменил свою роль или перешел в новую компанию, так что вы можете в это критическое время связаться с клиентами и потенциальными клиентами, не теряя связи.
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder — это программное обеспечение для создания онлайн-форм, которое помогает компаниям и частным лицам по всему миру собирать данные и автоматизировать рабочие процессы с помощью онлайн-форм, опросов, анкет, викторин и опросов. Наш конструктор форм предоставляет множество функций для создания форм и опросов без необходимости навыков программирования. Безопасность данных имеет для нас первостепенное значение, и мы верим в безбумажное будущее, в котором предприятия смогут выполнять критически важные бизнес-операции с помощью интеллектуальных онлайн-форм. Мы создаем платформу сбора данных с самыми высокими стандартами безопасности, соответствующими GDPR и HIPAA.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые звонки. Решите широкий спектр бизнес-задач: от таргетинга рекламы, контактной информации, сегментации базы данных и подбора персонала. Попробуйте бесплатно сегодня.
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видов бизнеса — от компаний, состоящих из одного человека, до средних и крупных корпораций. Благодаря специальной интеграции для платформ электронной коммерции вы можете просто добавлять продукты в свои информационные бюллетени, просто скопировав и вставив URL-адрес продукта, а Sender автоматически извлечет изображения продуктов, описания, цены и многое другое. Блоггеры и инфо-маркетологи могут использовать обширные функции автоматизации Sender, делиться информационными бюллетенями со своими подписчиками в социальных сетях и отслеживать результаты. Более того, Sender предлагает множество дополнительных функций, которые помогут достичь наилучших маркетинговых результатов с помощью отключенных push-уведомлений, транзакционных и автоматических последовательностей электронной почты, интеграции API и простого в использовании конструктора форм подписки с перетаскиванием. Все эти функции доступны во всех планах Sender, включая щедрый план БЕСПЛАТНО-НАВСЕГДА, который позволяет отправлять до 15 000 электронных писем 2 500 подписчикам каждый месяц.
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством успешных информационно-пропагандистских инициатив. Наша универсальная платформа легко интегрируется с ведущими решениями для электронной коммерции, платформами социальных сетей и торговыми площадками.
Fivestars
fivestars.com
Fivestars — это универсальная платежная и маркетинговая платформа, сочетающая в себе простые в использовании технологии, настраиваемые вознаграждения и рекламные акции, а также автоматизацию.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это программное обеспечение и облачный сервис для создания и хранения профессиональных онлайн-публикаций с эффектом перелистывания страниц. Преобразуйте свои PDF-файлы в интерактивные флипбуки и создавайте привлекательные маркетинговые материалы для своих клиентов. Представляйте свои документы в интерактивном режиме: добавляйте ссылки и видео для лучшего взаимодействия с клиентами и легко делитесь флипбуками по ссылке. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 000 компаний в 179 странах используют FlippingBook для создания простых в использовании онлайн-документов, доставки контента через Интернет и улучшения своих коммуникационных процессов. Сервис работает на настольных компьютерах и мобильных устройствах и может быть интегрирован со сторонними системами, такими как Zapier, Google Analytics и WordPress. FlippingBook помогает малому бизнесу и крупным известным брендам, таким как Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social — ведущая платформа по защите интересов сотрудников, созданная, чтобы помочь компаниям увеличить доходы за счет более эффективного и систематического использования социальных сетей. С помощью Clearview Social сотрудники могут делиться информацией в Facebook, LinkedIn и Twitter, не выходя из своего почтового ящика, что помогает компаниям привлечь больше клиентов и повысить узнаваемость. Как это работает: * Clearview Social дает маркетологам возможность создавать очередь контента, которым будут делиться сотрудники. * Сотрудники получают электронное письмо с предложением поделиться контентом, и одним нажатием кнопки они могут поделиться им в Facebook, LinkedIn и Twitter, не выходя из своего почтового ящика. * Как мы узнаем, что это работает? Инструменты измерения Clearview Social отслеживают, кто делится контентом и сколько людей нажимают на него или взаимодействуют с ним. Затем сотрудники могут «щелкнуть и выбрать», какими статьями или сообщениями в блогах они хотели бы поделиться. Щелкнув ссылку прямо в электронном письме, они немедленно распространяют контент в своих социальных сетях и помогают построить отношения с клиентами и потенциальными клиентами.
GoSquared
gosquared.com
Первая в мире устойчивая платформа электронного маркетинга. Перейдите с MailChimp, чтобы отправлять более эффективные электронные письма, расширять свою аудиторию и восстанавливать планету.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — это ориентированная на действия CRM-система продаж №1, которая помогает малому и среднему бизнесу контролировать свои продажи. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать дальше, следите за каждым лидом, держите команду в курсе событий и заключайте больше сделок, по одной продаже за раз. Экономьте время и автоматизируйте администрирование и ввод данных. Генерируйте потенциальных клиентов одним щелчком мыши из любой точки Интернета. Воспользуйтесь преимуществами CRM, где бы вы ни находились, с помощью мобильных приложений для iOS и Android. Создавайте сделки и отправляйте предложения по продажам менее чем за 37 секунд. Есть вопросы? Мы предлагаем поддержку по электронной почте, телефону и в чате.
SalesMind AI
sales-mind.ai
Оптимизируйте свою работу и заключайте больше сделок с помощью нашего передового инструмента искусственного интеллекта, разработанного для поиска потенциальных клиентов в LinkedIn.
Scrap.io
scrap.io
Scrap.io позволяет вам удалять карты Google, получать электронную почту и загружать потенциальных клиентов в файл CSV/Excel. Мы также предоставляем API, который очень быстро реагирует на взаимодействие с данными Google Maps.
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным решениям на основе данных для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и т. д. Yotpo помогает брендам обеспечивать выигрышный и сплоченный опыт работы с клиентами, который способствует росту электронной коммерции. Yotpo — компания из списка Forbes Cloud 100 с офисами по всему миру, включая США, Канаду, Израиль, Великобританию, Болгарию и Австралию.
Salesrobot
salesrobot.co
Автоматизируйте холодные информационные кампании по электронной почте и в социальных сетях. Попробуйте наше проверенное программное обеспечение для автоматизации продаж и каждый день увеличивайте свои усилия по охвату клиентов, как это делают более 2000 наших пользователей.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов каждый день и увеличивать свои доходы от маркетинга по электронной почте. Вот все, что вы можете сделать с Mailmunch: - Создавайте списки адресов электронной почты с широким спектром форм подписки для каждой отрасли и варианта использования. - Развивайте этих потенциальных клиентов с помощью последовательностей привлечения потенциальных клиентов. - Снижайте количество брошенных корзин и генерируйте повторные продажи с помощью простых в построении инструментов. автоответчики - Продвигайте новые кампании или объявляйте об обновлениях продуктов с помощью широковещательных рассылок с высокой доставляемостью - Повышайте конверсию с помощью наших привлекательных целевых страниц, которые созданы для высокой посещаемости Mailmunch также невероятно прост в настройке. Наш интуитивно понятный конструктор перетаскивания и сотни бесплатных шаблонов гарантируют, что вы сможете запустить любую кампанию за считанные минуты, будь то форма подписки, кампания по электронной почте или целевая страница. И если вам интересно, подходит ли Mailmunch для вашей организации, не волнуйтесь. У Mailmunch есть варианты для любой отрасли и вертикали. Подробнее о формах подписки Mailmunch: - Шесть различных типов форм подписки - Обширная библиотека шаблонов для каждого варианта использования - Расширенные правила отображения и A/B-тестирование - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Формы, удобные для мобильных устройств, которые хорошо выглядят на каждом устройстве Подробнее о целевых страницах Mailmunch: - Большая библиотека шаблонов для каждой отрасли - Конструктор с возможностью перетаскивания для простой настройки - Готовая интеграция с ведущими службами электронного маркетинга - A/B-тестирование для оптимизации высокого уровня конверсии Подробнее о почтовом маркетинге Mailmunch : - Большая библиотека шаблонов для каждой кампании и ниши - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Последовательности автоответчиков - Простота проектирования и планирования трансляций В нашем мощном наборе инструментов есть гораздо больше, чтобы удовлетворить все ваши потребности в маркетинге по электронной почте. Все наши платные планы поставляются с 60-дневной гарантией возврата денег, которая дает вам уверенность в том, что вы сможете попробовать самый простой инструмент для привлечения потенциальных клиентов и маркетинга по электронной почте, который вы найдете.
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отраслевые решения их бизнес-проблем, независимо от того, находятся ли они в сфере услуг, SAAS или электронной коммерции. EQUP — единственное программное обеспечение CRM+Marketing Automation, представленное на рынке, которое предлагает вам возможность управлять несколькими компаниями с помощью одной учетной записи и одной подписки. Нет необходимости приобретать новый план для управления другими вашими предприятиями. Функция объединения ресурсов EQUP позволяет вам объединять ваши электронные письма, пользователей, сделки, теги, задачи, встречи и т. д. между вашими компаниями, чтобы ни одна функция не оставалась неиспользованной. В EQUP все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса, доступны в одном месте, что упрощает управление вашим бизнесом без необходимости изучать несколько программ и переключаться между ними для получения необходимой информации. У вас также будет доступ к специальному менеджеру по работе с клиентами, который не только поможет вам с адаптацией, но также будет готов помочь вам с вашими потребностями в программном обеспечении.
Reverse Contact
reversecontact.com
Обратный контакт — это инструмент обратного поиска электронной почты, предназначенный для оптимизации процесса обогащения данных. Используя только адрес электронной почты, наш инструмент может найти профиль LinkedIn, связанный с этим контактом, и сгенерировать список информации, связанной с сотрудником/компанией, за несколько кликов. Предлагая уникальный поиск, загрузку CVS и даже API, Reverse contact адаптирован для всех типов компаний и подходов к поиску клиентов. Короче говоря, сгенерируйте, квалифицируйте, активируйте и закройте сделку, проверив помощника.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
People Data Labs
peopledatalabs.com
В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатный ключ API и начните пополнять профили бесплатно, кредитная карта не требуется.
Texau
texau.com
TexAu — это набор инструментов для автоматизации роста, который позволит вам привлекать новых потенциальных клиентов, быстро и легко связываться с ними, а также улучшать знания о своих пользователях.
Hublead
hublead.io
Добавляйте лиц, принимающих решения, находите нужные электронные письма и синхронизируйте беседы LinkedIn и Sales Navigator с HubSpot с помощью нашего расширения LinkedIn для Google Chrome.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действительную и прямую контактную информацию для людей, которых вы ищете. . Swordfish используется ведущими специалистами по подбору персонала, специалистами по продажам и расследованиями в ведущих мировых оборонных, технологических и правительственных агентствах. От рекрутеров из списка Fortune 500 до индивидуальных предпринимателей, Swordfish на вашей стороне, чтобы сделать поиск контактов эффективным, точным и простым в использовании. Наши 5 продуктов созданы, чтобы облегчить жизнь. Расширение Chrome — находите любые контактные данные в Интернете. Обогащение файлов — экономьте время за счет массового пополнения списков клиентов. Обратный поиск — находите кого угодно на основе входных данных. Интеграция — Swordfish легко подключается к вашим инструментам. и CRM через наши интеграции и API. Prospector — находите, связывайте и закрывайте своих потенциальных клиентов, используя доступ к нашей мощной базе данных контактов B2B.
Dripify
dripify.io
Ускорьте привлечение потенциальных клиентов в LinkedIn с помощью Dripify. Многофункциональный инструмент автоматизации LinkedIn, призванный помочь вашему отделу продаж улучшить поиск потенциальных клиентов в LinkedIn и заключить больше сделок — и все это на полном автопилоте.
Manycontacts
manycontacts.com
CRM для WhatsApp Инструмент WhatsApp для продаж и поддержки Подключите свой WhatsApp Business (или API) к ManyContacts, чтобы поделиться своим почтовым ящиком со своей командой, отвечать и организовывать все свои чаты в одном интерфейсе.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.