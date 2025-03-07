Программное обеспечение для глубокого обучения - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

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Программное обеспечение глубокого обучения относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для облегчения создания, обучения и развертывания моделей глубокого обучения. Глубокое обучение — это подмножество машинного обучения, которое включает в себя обучение многоуровневых искусственных нейронных сетей (отсюда и термин «глубокое») для изучения представлений данных. Программное обеспечение глубокого обучения обычно предоставляет такие функции, как: * Проектирование архитектуры нейронных сетей: инструменты для проектирования и настройки архитектуры глубоких нейронных сетей, включая указание количества слоев, типов слоев (например, сверточных, рекуррентных) и связей между слоями. * Предварительная обработка и увеличение данных: утилиты для подготовки и предварительной обработки входных данных для обучения моделей глубокого обучения, включая такие задачи, как нормализация, увеличение данных и извлечение признаков. * Обучение и оптимизация моделей: алгоритмы и методы обучения моделей глубокого обучения на больших наборах данных, включая алгоритмы оптимизации, такие как стохастический градиентный спуск, и методы обработки переобучения, такие как регуляризация и отсев. * Оценка и проверка модели: инструменты для оценки эффективности обученных моделей на проверочных и тестовых наборах данных, включая такие показатели, как точность, точность, отзыв и показатель F1. * Развертывание и вывод: средства для развертывания обученных моделей глубокого обучения в производственных средах для получения выводов о новых данных, часто посредством интеграции со средами и платформами разработки программного обеспечения. Популярные программные платформы глубокого обучения включают TensorFlow, PyTorch, Keras и Caffe. Эти платформы предоставляют высокоуровневые абстракции и API-интерфейсы, которые упрощают разработчикам и исследователям создание и экспериментирование с моделями глубокого обучения без необходимости реализовывать все с нуля.
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Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
Otter
otter.ai
Otter-это умное приложение для сделки, которое дает вам возможность запомнить, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Оттер создает умные ноты голоса, которые объединяют аудио, транскрипцию, идентификацию динамиков, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где бы ни происходили важные разговоры.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) является дочерней компанией Amazon, предоставляющей платформы облачных вычислений по требованию и API для отдельных лиц, компаний и правительств, на основе платежного платежа. Эти веб -сервисы облачных вычислений предоставляют различные базовые абстрактные технические инфраструктуры и распределенные компьютерные строительные блоки и инструменты. Одним из этих сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), которая позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS подражает большинству атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные обработки (процессоры) и графические единицы обработки (графические процессоры) для обработки; локальная/памятная память; Хард-диск/SSD хранилище; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS реализована на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Сборы основаны на комбинации использования (известной как модель «платежного платежного»), аппаратную, операционную систему, программное обеспечение или сетевые функции, выбранные требуемой доступностью, резервированием, резервированием, безопасности и опциями обслуживания. Абоненты могут оплачивать один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или кластеры любого. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность для систем подписчиков. AWS работает из многих глобальных географических регионов, включая 6 в Северной Америке. Amazon Markets AWS для подписчиков в качестве способа получения крупномасштабной вычислительной пропускной способности быстрее и дешево, чем создание реальной физической фермы сервера. Все услуги выставлены на основе использования, но каждая услуга измеряет использование различными способами. По состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующим 34% всех облаков (IAAS, PAAS), в то время как следующие три конкурента Microsoft, Google и IBM имеют 11%, 8%, 6% соответственно по Synergy Group.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности и потребностей человека. OpenAI стремится поставить это соответствие интересов на первое место — выше прибыли. Чтобы выполнить нашу миссию, мы должны охватить и оценить множество различных точек зрения, голосов и опыта, которые формируют весь спектр человечества. Наши инвестиции в многообразие, справедливость и инклюзивность продолжаются, реализуются посредством широкого спектра инициатив, отстаиваются и поддерживаются руководством. В OpenAI мы считаем, что искусственный интеллект потенциально может помочь людям решать огромные глобальные проблемы, и мы хотим, чтобы преимущества ИИ были широко распространены.
Krisp
krisp.ai
Krisp — это интеллектуальное приложение, предназначенное для повышения эффективности и ясности онлайн-встреч и звонков. В первую очередь он использует искусственный интеллект для шумоподавления, эффективно устраняя фоновые шумы, голоса и эхо во время онлайн-взаимодействий. Эта функция обеспечивает четкое и качественное общение в различных условиях: от индивидуальных разговоров до командных встреч и колл-центров. Помимо шумоподавления, Krisp также предлагает транскрипцию встреч в реальном времени, что повышает доступность и помогает вести записи. Кроме того, он обладает способностью генерировать краткие заметки и резюме встреч, эффективно выступая в качестве помощника на собраниях с помощью искусственного интеллекта. Еще одна примечательная особенность — функция записи собраний Krisp, которая автоматически записывает виртуальные встречи во всех коммуникационных приложениях. Специально для колл-центров Krisp предоставляет функцию локализации акцента с помощью искусственного интеллекта, которая преобразует акценты агентов в режиме реального времени в соответствии с родным акцентом клиентов для более четкого общения. Он также безопасно расшифровывает разговоры агентов и клиентов в режиме реального времени. Сервисы приложения можно интегрировать в различные продукты с помощью предоставляемого SDK для разработчиков. Будучи многофункциональным инструментом искусственного интеллекта, Krisp обслуживает широкий круг пользователей, включая частных лиц, фрилансеров, гибридные рабочие группы, группы продаж, профессиональные услуги и колл-центры.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глубоких снов. Узнайте, что может сгенерировать сверточная нейронная сеть путем чрезмерной обработки изображения и улучшения функций.
FaceCheck.ID
facecheck.id
Найдите кого-нибудь в Интернете с помощью поисковой системы распознавания лиц FaceCheck.ID. Ищите людей по фотографии и убедитесь, что вы разговариваете с тем человеком, за которого они себя выдают.
Notta
notta.ai
Notta - это ведущий инструмент для транскрипции и встречи с AI, который помогает быстро транскрибировать и суммировать любые голосовые разговоры с действующим текстом, с 58 языками. * Важные новости: Airgram присоединилась к Notta! Помимо транскрибирования видео/аудиофайлов, живых выступлений, Notta интегрируется с ведущими платформами видео конференций, включая Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, чтобы генерировать автоматические заметки для встреч. Это также позволяет пользователям просматривать, искать, редактировать, экспортировать и делиться стенограммами с членами команды для беспрепятственного сотрудничества. Notta дает вам возможность максимизировать ценность каждого разговора.
DeepAI
deepai.org
Инструменты искусственного интеллекта для творческих людей от природы
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер речи в текст. Диктуйте своим голосом. Бесплатное веб-приложение для набора текста голосом. Поддерживается более 70 различных языков!
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — исследовательская группа по программному обеспечению для распознавания лиц, базирующаяся в США. FaceMRI — это самая совершенная поисковая система распознавания лиц для Mac и ПК. FaceMRI имеет набор программного обеспечения для распознавания лиц, которое может классифицировать лица по полу (мужской, женский, небинарный), возрастной группе, возрасту и расе. Создавайте диаграммы посещаемости и аналитику. Лица можно извлекать с помощью + импорта изображений + импорта видео + веб-поиска (FB, LinkedIn, Instagram) + импорта папок + веб-камеры и IP-камеры + IOT и камер безопасности. + USB-ключи и внешние устройства FaceMRI использует возможности распознавания лиц для получения аналитических данных из изображений и видео. Пользователи могут загрузить приложение на свой Mac или ПК и импортировать изображения и видео. Он будет извлекать лица и людей из видео и изображений, пользователи могут добавлять лица клиентов и создавать собственные отчеты. Кроме того, сотрудники могут создавать демографические диаграммы на основе возраста, пола и расы на основе видео и видеть, кто ваши клиенты. FaceMRI также имеет технологию поиска людей, поэтому пользователи могут создавать собственные отчеты. Сотрудники могут отслеживать посещаемость звонков Zoom, кто присутствовал на звонке компании, а кто отсутствовал. Сотрудники могут подключаться к веб-камерам, камерам видеонаблюдения и камерам Интернета вещей, чтобы отслеживать, кто входит в ваш бизнес. FaceMRI создает персональные отчеты на основе видеопотоков, чтобы пользователи могли отслеживать, кто входит в ваш бизнес.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI создает собственные голоса ИИ, используя собственные модели глубокого обучения, которые создают высококачественный аудиоконтент, генерируемый ИИ, с использованием синтеза текста в речь и речи в речь. Resemble Localize, наш многоязычный инструмент локализации, переводит текст и может конвертировать ваш голос искусственного интеллекта на более чем 100 языков. Resemble Fill — это наша функция генеративной заливки (зарисовки звука), которая позволяет вам изменять существующую речь с помощью клонированного голоса искусственного интеллекта. Fill можно использовать для редактирования программных аудиообъявлений, динамической вставки потоковой рекламы (SAI), голосовых помощников и многого другого. Недавно мы выиграли премию Webby Award 2023 за «Лучшее использование голосовых технологий» за вклад нашего голосового искусственного интеллекта в фильм Netflix «Дневники Энди Уорхола», номинированный на премию «Эмми». Наряду с Netflix мы сотрудничаем с Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures и другими.
PromptSmart
promptsmart.com
PresptsMart - это приложение для телепрестографии, которое следует за вашим голосом, помогая сделать видео или презентации. Prodsmart - это первое приложение для телепресптера с распознаванием голоса - самый продвинутый инструмент публичных выступлений! Запуск августа 2014 года! Prodsmart родился из страсти к публичным выступлениям. Основатели Prestsmart тренировали и обучали студентов MBA в искусстве публичных выступлений. Понимая, что многие ораторы будут лучше поддерживать интуитивно понятный телепрестор, контролируемый спикером, мы также признали, что современные мобильные устройства могут удовлетворить эту потребность. Имея это в виду, был создан Prodsmart. Prodsmart также отвечает потребностям ораторов, которые предпочитают использовать заметки вместо полностью письменных выступлений. Мы разработали функцию Digital Notecard, чтобы докладчики оставались в точке, отслеживая ключевые сообщения для покрытия. Конечным результатом является то, что PromptsMart является самым продвинутым инструментом публичных выступлений для любого стиля динамика!
Speechnotes
speechnotes.co
Преобразование речи в текст — голосовой ввод и транскрипция. Делайте голосовые заметки бесплатно или автоматически расшифровывайте аудио- и видеозаписи прямо на месте. Безопасно, точно и очень быстро.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, основанная в 2009 году, является глобальным лидером в области облачных вычислений и искусственного интеллекта, предоставляя услуги тысячам предприятий, разработчиков и правительственных организаций в более чем 200 странах и регионах. Alibaba Cloud, преданная успеху своих клиентов, предоставляет надежные и безопасные возможности облачных вычислений и обработки данных в рамках своих онлайн -решений. В январе 2017 года Alibaba Cloud стала официальным партнером по облачным услугам Олимпиады.
Jammable
jammable.com
Создавайте каверы с искусственным интеллектом за считанные секунды с помощью Jammable, а сотни загруженных сообществом моделей голоса с искусственным интеллектом уже доступны для творческого использования!
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr AI Video Maker — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет создателям преобразовывать свои голосовые записи и подкасты в персонализированные видеоролики. С помощью этого инструмента пользователи могут легко создавать потрясающий видеоконтент всего за несколько минут. Технология искусственного интеллекта, лежащая в основе Jupitrr AI Video Maker, автоматизирует процесс создания стоковых видеороликов для видеороликов авторов, включая стоковые кадры, диаграммы, субтитры и многое другое. Инструмент может похвастаться удобным интерфейсом, похожим на редактирование текстового документа, устраняющим необходимость в сложных временных шкалах и упрощающим редактирование видео. Он предлагает удобный доступ одним щелчком мыши к обширной библиотеке стоковых видеороликов, избавляя пользователей от необходимости искать нужные кадры. Jupitrr AI Video Maker поддерживает несколько языков, включая испанский, хинди, французский, китайский и многие другие, что делает его доступным для широкого круга авторов по всему миру. Помимо стоковых видеороликов, инструмент также предоставляет возможности добавления субтитров и надписей различных размеров и стилей. Он даже включает в себя увлекательные диаграммы, созданные искусственным интеллектом, призванные упростить процесс включения визуальных данных в видео. Jupitrr AI Video Maker стремится расширить возможности авторов, позволяя им сосредоточиться на своем творческом видении вместо того, чтобы тратить чрезмерные усилия на редактирование видео. Благодаря своей простоте и универсальности Jupitrr AI Video Maker является ценным инструментом для создателей контента, желающих улучшить процесс производства видео.
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger — это веб-программное обеспечение для распознавания речи и перевода голоса, которое включает в себя автоматическую пунктуацию, автосохранение, временные метки, возможность редактирования текста, транскрипцию аудиофайлов, параметры экспорта и многое другое. * Speechlogger — это инструмент, предназначенный для автоматического создания субтитров и перевода выступлений, встреч или мероприятий в реальном времени, с дополнительными функциями, такими как автоматическая пунктуация, идентификация говорящего и анализ настроений. * Рецензенты ценят способность Speechlogger точно расшифровывать речь даже на шумном фоне, его удобный дизайн и его уникальные функции, такие как автоматическая пунктуация, идентификация говорящего и анализ настроений, которые, по их мнению, превосходят некоторые платные инструменты транскрипции. * Пользователи сталкивались с такими проблемами, как реклама, влияющая на производительность в бесплатной версии, случайные ошибки в переводе, меньшая точность при расшифровке менее распространенных акцентов, отсутствие голосового управления и неверные интерпретации в инструментах анализа настроений и моделирования тем.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Создавайте приложения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Испытывайте, прототипируйте и развертывайте искусственный интеллект с помощью готовых к использованию API, которые можно использовать где угодно.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных. Ее платформа поддерживает полный жизненный цикл искусственного интеллекта для исследования данных, маркировки данных, обучения моделей, оценки и вывода изображений, видео, текста и аудиоданных. Компания Clarifai со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, использует машинное обучение и глубокие нейронные сети для автоматической идентификации и анализа изображений, видео, текста и аудио. Clarifai позволяет пользователям внедрять технологию искусственного интеллекта в свои продукты через API, Mobile SDK и/или локальные решения.
Landing AI
landing.ai
Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.
V7
v7labs.com
V7 — это механизм обработки данных искусственного интеллекта, предназначенный для компьютерного зрения и генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа предоставляет инфраструктуру для данных корпоративного обучения, которая включает в себя маркировку, рабочие процессы, наборы данных, а также имеет функцию непрерывного обучения людей. Он предлагает несколько свойств аннотаций для улучшения качества данных для моделей ИИ. Благодаря таким функциям, как автоматическое аннотирование, аннотирование DICOM для медицинских изображений, управление наборами данных и моделями, V7 автоматизирует и оптимизирует различные задачи. Его инструменты аннотирования изображений и видео предназначены для повышения точности маркировки данных. Кроме того, он позволяет создавать и автоматизировать пользовательские конвейеры данных и имеет инструменты для автоматизации рабочих процессов оптического распознавания символов (OCR) и интеллектуальной обработки документов (IDP). V7 позволяет пользователям передавать задачи по аннотированию на аутсорсинг. Его можно использовать в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, автомобилестроение, строительство, энергетика, продукты питания и напитки, здравоохранение и многое другое. Он предлагает функции совместной работы для группового аннотирования в режиме реального времени, а также обеспечивает аналитику производительности разметки и модели. Кроме того, V7 также упрощает рабочие процессы аннотирования и обучения моделей, делая их более эффективными благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу. Благодаря улучшенной функции AutoAnnotate он повышает скорость и точность аннотаций. Платформа интегрируется, среди прочего, с AWS, Databricks и Voxel51 и поддерживает ряд типов данных, включая видео, изображения и текстовые данные.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note — это инструмент распознавания речи на базе искусственного интеллекта, который мгновенно преобразует разговорный звук в текст. Наш инструмент использует передовую технологию преобразования речи в текст для расшифровки ваших слов в краткие изложения, которые вы можете редактировать или публиковать. Испытайте мощь нашего инструмента на базе искусственного интеллекта, который мгновенно преобразует ваши произнесенные слова в краткое и информативное изложение.
Roboflow
roboflow.com
Используя всего несколько десятков изображений-примеров, вы можете обучить работающую современную модель компьютерного зрения менее чем за 24 часа. Roboflow создает продукты «программное обеспечение как услуга», упрощающие создание проектов с помощью компьютерного зрения. Более 250 000 разработчиков используют Roboflow для управления данными изображений, аннотирования и маркировки наборов данных, применения предварительной обработки и дополнений, преобразования форматов файлов аннотаций, обучения модели компьютерного зрения одним щелчком мыши и развертывания моделей через API или на периферии.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — глобальная компания облачного видеонаблюдения, которая упрощает управление видео и обеспечивает экономичное масштабирование систем. Помогаем создавать индивидуальные решения мирового класса для системного интегратора, систем безопасности, контроля доступа, искусственного интеллекта, видеомониторинга, телекоммуникаций и SaaS-компаний с более чем 150 000 подключенных камер. Настоящая открытая облачная платформа предназначена для интеграции с другими решениями или создания новых сервисов, работающих с IP-камерами. VXG — это ориентированная на будущее инновационная технологическая платформа и механизм Cloud VMS для SaaS-компаний, который является полностью гибким, масштабируемым, экономичным, «белым» и настраиваемым. Предоставляем самый быстрый и простой путь к настоящему облачному видеонаблюдению, а также предоставляем полноценную VMS с полным исходным кодом и всеми необходимыми компонентами. Ключевое значение полностью открытой (независимой от продукта) платформы позволяет клиентам развертывать решение в собственном облаке/центре обработки данных и интегрировать свои собственные или сторонние системы. Это приводит к минимальным усилиям со стороны клиента и максимально быстрому выходу на рынок. Предоставляя им полный контроль, брендинг и владение продуктом.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков, позволяющая точно настраивать и развертывать LLM. ChainFury: наш движок подсказок с открытым исходным кодом, доступный на GitHub.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — компания по поиску и распознаванию изображений. Мы являемся экспертами в области компьютерного зрения, распознавания образов, нейронных сетей и машинного обучения. Наша миссия — сделать ваши изображения доступными для поиска.
PixLab
pixlab.io
PixLab — ведущая независимая платформа программного обеспечения как услуги для API машинного зрения и обработки мультимедиа. Мы помогаем разработчикам внедрять интеллектуальные приложения с помощью наших веб- и офлайн-SDK. Набор функций наших API включает, помимо прочего, сканирование паспортов и удостоверений личности, модерацию контента, распознавание лиц, оптическое распознавание символов и многие другие конечные точки API.
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI — компания, занимающаяся речевым искусственным интеллектом, которая занимается созданием новых современных моделей искусственного интеллекта, которые могут расшифровывать и понимать человеческую речь. Наши клиенты, такие как CallRail, Fireflies и Spotify, выбирают AssemblyAI для создания невероятных новых возможностей и продуктов на основе искусственного интеллекта на основе голосовых данных. Модели и платформы AssemblyAI включают в себя: - Преобразование речи в текст с помощью искусственного интеллекта - Аудиоаналитика, включая обобщение, анализ настроений, обнаружение тем, модерацию контента, редактирование личных данных и многое другое. - LeMUR, платформа для применения мощных LLM к расшифрованной речи, где вы можете задавать сложные вопросы, извлекать действия и резюме из вашей расшифровки и многое другое.
Crescendo
crescendo.com
Crescendo Systems Corporation — ведущий разработчик систем документации, цифровой диктовки, обработки голоса, транскрипции и управления рабочими процессами для медицинского, юридического, правоохранительного и страхового секторов.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ — это платформа, предлагающая технологии компьютерного зрения, которые позволяют вашим приложениям лучше читать и понимать мир.
Face Age
getfaceage.com
Face Age использует передовые технологии для анализа атрибутов кожи лица, запечатлев детали, такие как морщины, поры, прыщи и сумку для глаз для понимания кожи каждого клиента. Face Age предназначен для легкой интеграции в существующие платформы электронной коммерции. Face Age предлагает различные варианты интеграции, что делает процесс настройки гладким и эффективным. Независимо от того, используете ли вы небольшой бутик-магазин или крупномасштабный рынок, сталкивается с возрастом плавно адаптируется к вашим техническим требованиям.
Syte
syte.ai
Syte — это платформа для поиска продуктов, специально разработанная для приложений электронной коммерции. Он использует визуальный искусственный интеллект для улучшения различных видов деятельности электронной коммерции, включая визуальный поиск, персонализацию и автоматическую маркировку продуктов. Syte стремится связать покупателей с продуктами, предоставляя визуальный поиск, который повышает эффективность, поддерживает устойчивость и устраняет тупики. Он отображает визуально похожие и дополняющие друг друга рекомендации по продуктам, стремясь вдохновить и конвертировать покупателей разных типов. Он также оснащен автоматической системой маркировки продуктов, которая экономит время, оптимизирует процессы мерчандайзинга и повышает точность данных о продуктах. Эти решения можно адаптировать к различным реалиям рынка и масштабировать для удовлетворения конкретных потребностей различных секторов промышленности, таких как мода, домашний декор и ювелирные изделия. Он обслуживает бизнес разного размера: от растущего бизнеса до крупных предприятий.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai - это платформа поиска видео, которая позволяет кому -либо быстро найти определенные моменты в видео больших количествах. Это также полная платформа для хранения и потоковой передачи видео, которая позволяет пользователям внедрять самый продвинутый поиск видео на любом веб -сайте.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda обеспечивает вычисления для ускорения человеческого прогресса. Мы — команда инженеров глубокого обучения, создающая лучшее в мире облако, кластеры, серверы и рабочие станции на базе графических процессоров. Наши продукты — энергетики и исследователи, находящиеся на переднем крае человеческих знаний. В число клиентов входят Intel, Microsoft, Google, Amazon Research, Tencent, Kaiser Permanente, MIT, Стэнфорд, Гарвард, Калифорнийский технологический институт, Национальная лаборатория Лос-Аламоса, Disney и Министерство обороны.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics — ведущий мировой эксперт в области речевого интеллекта, объединяющий последние достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы раскрыть бизнес-ценность человеческой речи. Компании используют Speechmatics по всему миру для точного понимания и расшифровки человеческой речи в текст независимо от демографических данных, возраста, пола, акцента, диалекта или местоположения в режиме реального времени и на записанных носителях. Объединив эти расшифровки с новейшими речевыми возможностями на основе искусственного интеллекта, компании создают продукты, в которых используются резюме, темы, настроения, главы, перевод и многое другое. Speechmatics ежемесячно обрабатывает транскрипцию за более чем 300 лет по всему миру на 50 языках. Будучи пионером машинного обучения в распознавании речи, ее нейронные сети учитывают акустику, языки, диалекты, несколько говорящих, пунктуацию, использование заглавных букв, контекст и неявные значения. Штаб-квартира Speechmatics находится в Кембридже, Великобритания, а также офис в Нью-Йорке. Speechmatics является зарегистрированной торговой маркой.
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo заново изобретает диктовку для медицинских работников. Независимо от того, работаете ли вы в ветеринарной или медицинской сфере, Talkatoo — это программное решение для преобразования речи в текст. Talkatoo совместим как с Windows, так и с Mac, работает в любом поле, которое вы можете ввести (включая PIM и EHR), и очень прост в использовании. * Talkatoo — это настольное решение для диктовки, предназначенное для клинического использования и ориентированное на преобразование речи в текст, включая специализированные словари и медицинские термины. * Рецензенты ценят способность Talkatoo точно преобразовывать речь в текст, включая сложные медицинские термины, а также удобный интерфейс, который помогает повысить эффективность и производительность при создании медицинских записей. * Рецензенты отметили, что Talkatoo может работать медленно при обработке большого количества инструкций, время от времени возникают трудности с распознаванием конкретных, менее распространенных терминов, а ответ службы поддержки клиентов может задерживаться.
Voxpow
voxpow.com
Преобразование речи в текст на основе машинного обучения. Прямо на вашем сайте и бесплатно. Voxpow поддерживает вашу глобальную базу пользователей, распознавая более 100 языков и их вариантов.
SoundHound
soundhound.com
Являясь ведущим новатором в области разговорного интеллекта, мы предлагаем независимую платформу голосового искусственного интеллекта, которая позволяет компаниям из разных отраслей предоставлять своим клиентам лучшие в своем классе возможности общения. Усовершенствованная платформа голосового искусственного интеллекта SoundHound, созданная на основе запатентованных технологий преобразования речи в смысл® и глубокого понимания смысла®, обеспечивает исключительную скорость и точность и позволяет людям взаимодействовать с продуктами и услугами так же, как они взаимодействуют друг с другом — говоря естественно. SoundHound доверяют компании по всему миру, включая Hyundai, Mercedes-Benz, Pandora, Qualcomm, Netflix, Snap, Square, LG, VIZIO, KIA и Stellantis.
npm
npmjs.com
npm — это менеджер пакетов для языка программирования JavaScript, поддерживаемый npm, Inc. npm — это менеджер пакетов по умолчанию для среды выполнения JavaScript Node.js. Он состоит из клиента командной строки, также называемого npm, и онлайн-базы данных общедоступных и платных частных пакетов, называемой реестром npm.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — это платформа анализа разговоров, которая предлагает разработчикам транскрипцию в реальном времени и анализ неструктурированных данных разговоров с использованием передовых моделей глубокого обучения. Этот инструмент предоставляет решения для различных отраслей, таких как сбор информации о доходах, мероприятия и вебинары, удаленное сотрудничество, контакт-центр и аналитика по подбору персонала. Функции Symbl.ai поддерживают пользовательские трекеры, обобщение, тематическое моделирование, транскрипцию, аналитику разговоров, а также готовый пользовательский интерфейс и компоненты для голосовых, аудио и текстовых данных. Благодаря своей технологии API Symbl.ai обеспечивает асинхронное распознавание речи в реальном времени для неструктурированных человеческих разговоров, позволяя инструменту добавлять интеллектуальные функции с помощью одного вызова API. Кроме того, платформа обеспечивает обнаружение ключевых слов, фраз и намерений в режиме реального времени, как менее чем за 400 миллисекунд, так и с помощью пакетных/асинхронных запросов. Symbl.ai включает интеграцию речи в текст, что обеспечивает наиболее точный и асинхронный API распознавания речи, созданный для человеческого общения. Аналитика разговоров этого инструмента генерирует различные показатели для улучшения аналитики разговоров пользователей или агентов, такие как соотношение разговоров и прослушиваний, слов в минуту, время разговора и настроения на основе тем. Symbl.ai также поддерживает обработку разговоров и извлечение информации по различным каналам разговора, таким как видео- или аудиофайлы, телефония и потоковая передача. Более того, Symbl.ai уделяет приоритетное внимание поддержке клиентов, предоставляя гибкие планы без обязательств по использованию и возможности масштабируемого роста.
Gladia
gladia.io
Gladia — это платформа инфраструктуры знаний искусственного интеллекта, которая предоставляет готовые к использованию API, позволяющие пользователям максимально эффективно использовать свои данные. API преобразования речи в текст Alpha — это их последнее предложение, предлагающее обработку в реальном времени и уровень ошибок в словах всего 1%. Он построен на моделях Whisper от Open AI и способен расшифровать один час аудио всего за 10 секунд. API доступен бесплатно и поддерживает 99 языков. Gladia возглавляют Жан-Луи Кегинер, основатель и генеральный директор, и Джонатан Сото, соучредитель и технический директор. Кегуинер имеет степень магистра в области символического искусственного интеллекта и в одиночку создал чат-бота для курирования, классификации и унификации всех приложений искусственного интеллекта в одном магазине. Сото получил степень магистра Массачусетского технологического института и является автором множества научных статей. Gladia предоставляет пользователям учебные пособия и документацию, а также проводит индивидуальные встречи с их командой. Они стремятся сделать свои API доступными и более доступными, чем что-либо еще на рынке, не жертвуя при этом качеством.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram — это основополагающая компания в области искусственного интеллекта, миссия которой заключается в понимании человеческого языка. Мы предоставляем любому разработчику доступ к самой современной транскрипции и пониманию речи с помощью искусственного интеллекта с помощью всего лишь вызова API. Наши модели обеспечивают самую быструю и точную транскрипцию наряду с контекстными функциями, такими как обобщение, анализ настроений и определение тем. Помимо этого, разработчики могут: * Обработка потокового или предварительно записанного аудио. * Расшифровка на десятках языков * Обучайте пользовательские модели для уникальных случаев использования. * Доступ к глубокому NLU с помощью унифицированного API. * Создавайте приложения на любом языке программирования с помощью наших SDK. * Развертывание локально или в управляемом облаке DG. * Получите масштабируемую инфраструктуру графического процессора для обучения и вывода. Deepgram является гордым партнером NVIDIA и компанией Y Combinator. Недавно мы завершили проект серии B стоимостью 72 миллиона долларов, чтобы определить будущее ИИ-понимания речи, что делает нас самой финансируемой компанией в области речевого ИИ на данном этапе. Партнер NVIDIA и компания Y Combinator.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector — это инструмент проверки голоса, который помогает определить подлинность и отфильтровать голоса, сгенерированные AI. Он предлагает пользователям душевное спокойствие и защиту от манипуляций со звуком, дезинформации, голосового мошенничества и плагиата при устных оценках. * AI Voice Detector — это инструмент, предназначенный для различения голосов, сгенерированных компьютером, и реальных человеческих голосов, специально для случаев использования в бизнесе, обеспечивая подлинность контента и надежные отчеты при взаимодействии со службой поддержки клиентов. * Рецензенты высоко оценивают реализацию программного обеспечения для защиты от манипуляций со звуком и голосового мошенничества, его простоту использования, быструю обработку и способность беспрепятственно обрабатывать широкий спектр форматов аудиофайлов без каких-либо проблем. * Пользователи упомянули такие ограничения, как система, требующая, чтобы аудиофайлы длились не менее 8 секунд и не содержали фоновой музыки, периодическое ошибочное определение реальных голосов как фальшивых и наоборот, а также ограниченные возможности интеграции программного обеспечения.
CrystalSound
crystalsound.ai
CrystalSound — это настольное приложение, использующее технологию искусственного интеллекта, которое помогает удалить весь нежелательный шум и отвлекающие факторы во время звонков, записей и онлайн-встреч. Благодаря передовым алгоритмам и новейшим функциям CrystalSound может устранить фоновый шум, эхо, эффекты воя и другие голоса, гарантируя, что вы сможете общаться четко и эффективно. CrystalSound может работать в операционных системах Mac, Windows, Linux для удовлетворения потребностей пользователей в загрузке и использовании. Благодаря CrystalSound вам больше не придется беспокоиться о проблемах совместимости с вашим коммуникационным приложением. Наше решение предназначено для бесперебойной работы с популярными приложениями, такими как Teams, Zoom, Google Meet, Loom, Discord и многими другими.
Dictanote
dictanote.co
Мы помогаем пользователям повысить производительность с помощью голосового набора текста! Dictanote — это современное приложение для заметок со встроенной интеграцией речи в текст, позволяющее легко набирать заметки голосом на более чем 50 языках. Voice In — это расширение Chrome для преобразования речи в текст, которое позволяет вам использовать голос для ввода текста в любое текстовое поле на любом веб-сайте.
SpeechWrite
speechwrite.com
SpeechWrite — поставщик комплексных решений, специализирующийся на решениях для рабочих процессов, цифровой диктовке, распознавании голоса и решениях для PDF. Практическая технология SpeechWrite, сложная, но простая, позволяет вам улучшить рабочую среду и просто работать более разумно. Тесно сотрудничая с OEM-производителями и технологическими партнерами, SpeechWrite обладает обширными знаниями о последних технологических разработках и тенденциях рынка. Компания SpeechWrite, основанная в 2001 году, уже более 100 лет работает в индустрии диктовок и гордится своей скоростью вывода на рынок и послепродажной поддержкой.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect представляет собой универсальное приложение для общения с клиентами и совместной работы в команде, предлагающее вашей команде набор функций, включая чат, голосовые и видеозвонки, конференц-связь, совместное использование экрана, общий доступ к файлам и бесшовную интеграцию с CRM и различными другими бизнес-приложениями. Thirdlane Connect, облегчающий многоканальное общение с клиентами и совместную работу в команде, предназначен как для локальных, так и для удаленных сотрудников и поддерживает веб-браузеры, устройства iPhone, Android, а также настольные компьютеры Windows, Linux и Mac. Это мощное приложение полностью интегрировано с платформами телефонной системы для бизнеса Thirdlane или многопользовательской УАТС Thirdlane и работает на них. Эти платформы можно безопасно развернуть в различных условиях: локально, в частных или общедоступных облаках, обеспечивая гибкость и безопасность вашей коммуникационной инфраструктуры.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck от FORM раскрывает возможности полевых команд для управления рынком с помощью единственного мобильного решения, которое сочетает в себе динамическое управление задачами, лучшее в отрасли распознавание изображений, фотоотчетность, общение с полевыми группами и расширенные отчеты - и все это на одной простой в использовании платформе. . Направляйте команды, улучшайте исполнение и стимулируйте продажи, создавая общее представление о поле, которое помогает лидерам быстрее принимать более правильные решения. Продавайте больше с помощью GoSpotCheck от FORM, приложения для выполнения работ на местах, которое направляет, отслеживает и повышает производительность в режиме реального времени.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это передовая платформа разработки искусственного интеллекта, которая меняет подходы организаций к созданию приложений искусственного интеллекта. Платформа Dataloop тщательно разработана для разработчиков, лежащих в основе процесса разработки ИИ, что делает работу с данными и моделями ИИ более простой и интуитивно понятной. Комплексное решение Dataloop охватывает полный жизненный цикл разработки ИИ, предлагая инструменты и функции, которые упрощают управление данными, аннотирование, выбор модели и развертывание. Платформа Dataloop построена с упором на сотрудничество, позволяя разработчикам, специалистам по данным и инженерам беспрепятственно работать вместе, разрушая традиционную разрозненность и способствуя инновациям. Ключевые функции включают в себя интуитивно понятный интерфейс перетаскивания для построения конвейеров данных, обширную библиотеку готовых элементов и моделей искусственного интеллекта, а также надежные возможности управления данными и аннотирования. Эти функции предназначены для того, чтобы дать разработчикам возможность быстро создавать прототипы, повторять и развертывать решения искусственного интеллекта, идя в ногу с быстро меняющимися требованиями рынка. Dataloop стремится продвигать разработку искусственного интеллекта, предоставляя платформу, ориентированную на разработчиков, которая решает сложности и проблемы искусственного интеллекта и управления данными. Целью Dataloop является демократизация разработки ИИ, позволяя каждой организации использовать возможности ИИ и продвигать свои инновационные решения.
hasty.ai
hasty.ai
Теперь Хэсти является частью CloudFactory, мирового лидера в области решений искусственного интеллекта с участием человека, которые ускоряют жизненный цикл искусственного интеллекта. Больше не придется жертвовать качеством ради эффективности. Узнайте больше об Accelerated Annotation, новом продукте Vision AI, который объединяет лучших в своем классе сотрудников CloudFactory с ведущей в отрасли технологией маркировки с помощью искусственного интеллекта, которая генерирует высококачественные маркированные данные в 5 раз быстрее, чем маркировка вручную. Платформа Hasty предоставляет все необходимое для перехода от необработанных изображений и видео к готовым к производству моделям.
NoahFace
noahface.com
NoahFace предлагает программные решения с широкими возможностями настройки, которые превращают iPad и смартфоны в самую гибкую, масштабируемую и надежную платформу синхронизации в мире. Быстрый, надежный и точный NoahFace предлагает современные функции, такие как распознавание лиц, проверка температуры и алкоголя и многое другое.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность, в отличие от любого другого точечного решения, объединяющего изображения, видео и текстовые данные со всего предприятия, декодируя их с помощью своего стека искусственного интеллекта, позволяя передавать аналитические данные по всему предприятию для принятия решений на основе данных. Благодаря сочетанию готовых к использованию API, инструментов без программирования и с низким кодированием, Vue.ai позволяет командам по маркетингу, продуктам, бизнесу и технологиям оказывать существенное влияние на рост доходов, эффективность и сокращение затрат. . В настоящее время Vue.ai используется в нескольких отраслях, включая розничную торговлю, финансы, страхование, логистику и здравоохранение. Vue.ai — это бренд Mad Street Den, основанный Ашвини Асоканом и Анандом Чандрасекараном.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Расширенный API поиска и распознавания лиц. Luxand.Cloud находится в авангарде технологий распознавания лиц, создавая будущее, в котором безопасность органично переплетается с инновациями. Благодаря точности и сложности наши передовые решения меняют представление о проверке личности. Повысьте свою цифровую безопасность с помощью плавного контроля доступа, открывая персонализированный и расширенный опыт. Доверьтесь Luxand.Cloud, который станет лидером в защите вашего цифрового рубежа с беспрецедентной надежностью. Присоединяйтесь к нам в путешествии по новому определению границ безопасности в эпоху цифровых технологий. Luxand.cloud поддерживает: - Обнаружение лиц - Распознавание лиц - Проверка лица - Распознавание эмоций - Обнаружение ориентиров лица - Обнаружение живости - Обрезка лица
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight — мировой лидер в области субтитров и понимания изображений. Наша цель — предоставить самое лучшее и современное решение людям и компаниям по всему миру. У CloudSight есть два революционных потребительских приложения: CamFind, первая в мире успешная мобильная визуальная поисковая система, которая позволяет вам «искать в физическом мире» и находить информацию о чем угодно, просто сделав снимок со своего мобильного устройства; и TapTapSee, приложение для слепых и слабовидящих, которое использует камеру мобильного устройства и VoiceOver для фотографирования объектов и идентификации их вслух для пользователя. Кроме того, с помощью CloudSight API разработчики могут использовать ту же технологию, которая доступна компаниям из списка Fortune 500 и крупным ритейлерам. CloudSight Inc. была основана в 2012 году и базируется в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Imagga
imagga.com
Imagga — это платформа облачных и локальных API для автоматической маркировки изображений и видео, предназначенная для разработчиков, предприятий и предприятий. Технология Imagga помогает компаниям разобраться в своих больших и динамичных коллекциях изображений и видео. В настоящее время (по состоянию на октябрь 2017 года) используется более чем 11 500 разработчиками и более чем 220 компаниями по всему миру и получил множество всемирных наград и признаний, таких как «Лучший поставщик технологий» на South Summit '15 от Его Величества короля Испании, мировой чемпион в области новостей и средств массовой информации в мире. Награды Summit '16 от Организации Объединенных Наций и «Глобальный новатор в области анализа изображений '16» от IDC и другие. Пионер и глобальный новатор в области маркировки изображений как сферы услуг. Компания использует свой облачный API с 2011 года, а свои флагманские технологии автоматической маркировки и автоматической категоризации — с 2013 года. Помимо своей технологии распознавания изображений, Imagga предоставляет платформу облачных API-интерфейсов для автоматического распознавания, маркировки и категоризации изображений, которая позволяет разработчикам и бизнесу создавать приложения и решения, понимающие изображения. При необходимости технология также может быть поставлена в виде установки на предприятии. Технология распознавания изображений Imagga полностью автоматизирует процесс присвоения изображениям ключевых слов и/или доменных категорий. Решение горизонтально масштабируется и может обрабатывать любую нагрузку изображений, которые необходимо проанализировать и аннотировать. Он может адаптироваться к потребностям клиентов посредством индивидуального обучения и/или обратной связи. Обернутый в очень простой для интеграции API в облаке или локально, он может быть запущен в эксплуатацию в течение нескольких часов.
Altered
altered.ai
Altered — это аудиоредактор нового поколения, который объединяет несколько технологий голосового искусственного интеллекта в удобное приложение для создания высококачественного голосового контента для различных отраслей, включая подкастеры, студии видеоигр и электронное обучение.
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