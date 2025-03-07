CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

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Программное обеспечение CRM, сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для эффективного отслеживания и управления отношениями с клиентами. Он служит комплексной системой для регистрации и организации взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами. Это программное обеспечение объединяет важные данные о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и сводки транзакций, в централизованную и актуальную запись. Программное обеспечение CRM, которое в основном используется в отделах продаж, действует как центральный узел автоматизации продаж (SFA). Его можно легко интегрировать с различными другими бизнес-приложениями, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение для обслуживания клиентов и программное обеспечение CPQ. Такая интеграция обеспечивает синхронизацию и улучшение качества обслуживания клиентов на протяжении всего пути клиента. Некоторые решения CRM предлагают широкий спектр интегрированных функций, связанных с клиентами, обеспечивая комплексную функциональность, включающую автоматизацию маркетинга, службу поддержки, инструменты электронной коммерции, ERP, управление проектами или управление веб-сайтами. Такой комплексный подход исключает необходимость в дополнительных решениях и особенно выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса. С другой стороны, автономные CRM-решения в основном ориентированы на функции, связанные с продажами, такие как управление контактами, учетными записями и конвейерами, без обширного маркетинга, службы поддержки или других функций, не связанных с продажами.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Zoho CRM
zoho.com
Запустите весь свой бизнес с помощью комплекса Zoho's of Insline для производительности и SaaS -приложений. Более 50 миллионов пользователей доверяют нам по всему миру. Попробуйте наш вечно бесплатный план!
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel-это белая маркетинговая платформа для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает в себя CRM с умными списками, электронной почтой, двухсторонним SMS, консолидированным SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/Gmb Chat, исходящим вызовам, отслеживанием вызовов, записи вызовов, пишетем, строителем форм, Builder, воронковым строителем, Builder веб-сайта, Онлайн -планирование, автоматизация рабочего процесса, отчеты, веб -крючки и многое другое! Агентство включают в себя неограниченные учетные записи Sub (местоположение) для ваших клиентов, которые могут быть клонированы для ускорения настройки. Принесите свои собственные учетные данные Twilio & SMTP для питания вашей учетной записи, предоставляя вам доступ к оптовым тарифам по электронной почте, телефонным звонкам и SMS. Начните с 14 -дневной бесплатной пробной версии!
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Pipedrive
pipedrive.com
Каждой компании нужны правильные инструменты для расцвета. Чтобы масштабировать ваш бизнес, вам нужно программное обеспечение, которое доступно, предлагает правильную функциональность, быстро освоить и выделять ключевые возможности. Pipedrive-это инструмент CRM, ориентированный на продажи (управление взаимоотношениями с клиентами), который используют команды всех размеров. Благодаря более 100 000 клиентов, охватывающих 179 стран, продажи втягиваются простым, но мощным дизайном нашего CRM, который приоритет для юзабилити. При использовании Pipedrive ничто не пропадает трещины, позволяя вашей команде тратить меньше времени на подачу времени и больше времени на продажу, с помощью программного обеспечения CRM, которое является как гибким и мощным. Pipedrive разработан, чтобы помочь малым предприятиям расти. Более десяти лет мы были привержены созданию лучшего CRM - CRM от продавцов. Результатом является простой в использовании, эффективный инструмент продаж, который централизует ваши данные, помогая вам визуализировать весь процесс продаж и выиграть больше сделок.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптированы для малого, среднего и крупного бизнеса с модулями для ERP, CRM, PSA и электронной коммерции. Корпорация Oracle приобрела NetSuite примерно за 9,3 миллиарда долларов США в ноябре 2016 года. Вновь сформированное бизнес-подразделение Oracle Netsuite управляется исполнительным вице-президентом Эваном Голдбергом как облачное ERP Oracle для малых и средних предприятий.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Bloom
bloom.io
Bloom — это рабочее пространство для независимых владельцев бизнеса, фрилансеров и специалистов сферы услуг. Он объединяет все точки взаимодействия с клиентами в профессиональном опыте, включая цифровые формы, расценки, контракты, счета-фактуры, цифровые платежи, общение, планирование и даже клиентский портал. Bloom — это полный набор бизнес-инструментов для современных креативщиков, фрилансеров и малого бизнеса.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash — это не просто программное обеспечение клиентского портала, это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства малых и средних предприятий. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероятно разочаровались в программном обеспечении, потому что потратили слишком много времени и денег, пытаясь изучить несколько систем, а затем заставить эти несколько систем работать вместе. SuiteDash решает эту проблему, объединяя наиболее часто используемые бизнес-инструменты в один.
Teamwork
teamwork.com
Командная работа-это ведущая платформа по управлению проектами, предназначенную для организаций, чтобы свободно планировать, отслеживать, управлять и реализовать различные сложные проекты. Доверяя более 20 000 предприятий и 6000 агентств по всему миру. Команда постоянно работает с клиентами, предлагая самую передовую платформу управления продуктами на рынке. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем компании, руководителем команды, менеджером проекта или отдельным участником, командная работа дает вам все инструменты для беспрепятственного управления повседневными мероприятиями. Приложение предлагает функции, необходимые для сотрудничества с коллегами по проектам, поддерживать целостное представление о рабочих процессах, управление задачами, отслеживание ресурсов, время журнала и, что наиболее важно, предоставить проекты вовремя.
Copper
prosperworks.com
Copper - единственный инструмент управления клиентом и проектами, который рекомендуется для Google Workspace. Связаться с лидерами, выигрывать сделки, поставлять проекты и создавать повторных клиентов. Все в одном простой в использовании инструмента. Присоединяйтесь к более чем 30 000 предприятий по обслуживанию в построении более ценных, более длительных отношений. Соберите потенциальные клиенты с помощью контактных форм веб -сайта или сканируйте визитные карточки из нашего мобильного приложения. Легко приводит поток в ваш трубопровод продаж. Трубопроводные флаги и отчеты помогают вам продолжать двигаться. Переход новых клиентов на ваши конвейеры по адаптации или доставке проекта с одним щелчком. Управляйте следующими шагами и задачами непосредственно на вашем трубопроводе без необходимости нажимать на проекты. Интеграция Copper с Google работает без проблем с вашим Gmail, Calendar и Drive, вам никогда не придется переключать вкладки, чтобы добавить потенциальные клиенты, отслеживать разговоры по электронной почте, найти файлы и управлять задачами в процессе маркетинга и продаж. Разговаривать с новым человеком? Добавьте новые контакты непосредственно из Gmail через наше расширение Chrome. Нависнуть над любым контактом меди для богатых, контекстуализированных деталей общения и деятельности. Соберите ваши напоминания и задачи CRM вместе с вашим почтовым ящиком Gmail. Ускорите свои ответы по электронной почте с помощью шаблонов электронной почты, автоматизаций и полей слияния. Добавьте новые потенциальные клиенты и обновляйте старые на основе ваших взаимодействий по электронной почте, контактам Google и медным предложениям. Ручной ввод данных уходит в прошлое. Ваш календарь Google тоже получает перестройку. Вы можете искать детали события, взаимодействие с клиентами и материалы непосредственно из календаря Google, не нарушая свой рабочий процесс. Прекратите охотиться на файлы, они прямо там, где они вам нужны. Файлы и документы Google синхронизируются с вашими записями контактов меди автоматически. Быстро появляется на поверхности клиентских файлов между компаниями и записями сделок и легко прикрепляет предлагаемые файлы в Gmail на основе вашей электронной почты. Экспортируйте любые данные из меди непосредственно в Google Sheets через пользовательский конструктор отчетов или подключитесь к Likeer Studio, чтобы визуализировать длинные данные меди.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Podio
podio.com
Progress Podio - это гибкая, пользовательская база данных о сотрудничестве, которая позволяет вам ускорить и упростить вашу работу. Все в одном решение для ускорения производительности, оцифровки основных процессов, оптимизации сбора данных и автоматизации рабочих процессов документов в одном безопасном инструменте. Progress Podio может автоматизировать, ведут операции и обеспечивать важные процессы бизнеса и документирования, которые снижают ручную работу и повышают эффективность. Преобразовать, как выполняется работа с универсальными формами, мощным сбором данных и автоматическими рабочими процессами клиента и документами - настраиваемыми всеми вами с помощью нескольких простых кликов. От ключевых отраслей, таких как креативные агентства, юридические услуги, бухгалтерские фирмы, недвижимость, строительство / производство, до ключевых департаментов-Sales, HR, маркетинг, юридические, финансы. Способность Podio подключать разнообразные команды и разрозненные процессы помогает тысячам компаний оптимизировать всю свою деятельность в одном месте. С Progress Podio предоставьте вашей команде один инструмент для автоматизации своевременных процессов, которые объединяются в одном инструменте. От упрощения сбора данных клиента до автоматизации взаимодействия и соглашений клиентов Progress Podio упрощает наиболее основную деятельность вашего бизнеса.
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты управления проектами, информационные панели, CRM и многое другое.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключении большего количества сделок.
Deskera
deskera.com
Deskera-это отмеченная наградами интегрированная платформа, которая позволяет SMBS быстрее масштабироваться с меньшим количеством инструментов. Сотни тысяч тысяч тысяч маленьких и средних предприятий используют Deskera для управления бухгалтерским учетом, инвентаризацией, продаж и маркетинговой автоматизации.
Canopy
canopytax.com
Разгрузите свою бухгалтерскую фирму и управляйте своей командой, клиентами и задачами из единого центрального узла. Canopy — это облачное программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой, созданное для налоговых, бухгалтерских и бухгалтерских фирм. Отправка предложений, прием платежей и все, что между ними — без дополнительных входов в систему, лишних кликов и стресса. Пакет Practice Management Suite создан специально для вашей фирмы и предлагает все необходимое для управления современной бухгалтерской фирмой, включая управление клиентами, управление временем и выставлением счетов, управление документами, разрешение налоговых споров (и это лишь некоторые из них), а также рабочие процессы и автоматизацию, которые упрощают все это. . Откройте эффективность. Разблокируйте значимые отношения с клиентами. Разблокируйте легко загружаемые документы, автоматизацию, более быстрые платежи и даже искусственный интеллект. С Canopy вы можете открыть фирму, о которой всегда мечтали. Попробуйте Canopy бесплатно в течение 15 дней или поговорите с менеджером по работе с клиентами, чтобы получить индивидуальную демо-версию.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутренне и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, контакт -центр, строитель веб -сайтов, интернет -магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, существуют безопасные интрасети, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR Essentials и AI встроены в структуру Bitrix24. Bitrix24-это инициатива инициативы Bitrix, Inc., запущенная в качестве облачной службы в апреле 2012 года. Теперь она доступна в облаке и локальном. В 2024 году в нашей компании более 12 миллионов организаций. Bitrix24 гордится обслуживанием клиентов от небольших организаций в компании из списка Fortune 500.
Method CRM
method.me
Метод: CRM — это CRM № 1 для пользователей QuickBooks Desktop и Online с более чем 1300 пятизвездочными отзывами на сайте Intuit's apps.com. Используйте метод: запатентованную интеграцию QuickBooks CRM, чтобы обеспечить мгновенную двустороннюю синхронизацию информации о ваших клиентах, счетах, платежах и т. д., чтобы ваши данные всегда были актуальными! А еще лучше, потратьте время на свой день, поскольку Method:CRM автоматизирует сбор потенциальных клиентов, а также процесс создания оценок и счетов. С Method:CRM ваша производительность резко возрастет, и вы сможете раз и навсегда попрощаться с двойным вводом данных! Метод: Встроенные онлайн-порталы для клиентов CRM предназначены для повышения уровня обслуживания клиентов и стимулирования клиентов возвращаться снова и снова. Легко используйте подход, основанный на данных, к маркетингу и продажам с помощью надежного отслеживания активности Method:CRM и мгновенного обзора на 360 градусов о каждом клиенте.
Salesmate
salesmate.io
Большинство CRM являются жесткими, негибкими и обходятся организациям дорого, а Salesmate решает именно эти болевые точки. Salesmate — это гибкое, настраиваемое и экономичное решение для нескольких команд в вашей организации. Платформа решает эти проблемы, предлагая встроенные инструменты, экономию затрат на интеграцию и широкие возможности настройки. Ядром Salesmate является модуль CRM, с помощью которого команды по продажам, маркетингу и успеху могут легко управлять контактами, потенциальными клиентами, клиентами, подписчиками и повседневной деятельностью. Благодаря этим основным функциям модуль CRM поставляется со встроенными инструментами, которые команды фронт-линии могут использовать каждый день, например, звонки, текстовые сообщения, управление конвейерами, сделки, разговоры и многое другое. Одной из основных причин более высоких результатов продаж является возможность автоматизировать операции и сэкономить больше времени на продажах. Здесь Salesmate предлагает рабочие процессы и последовательности. Рабочие процессы автоматизируют такие задачи, как назначение сделок, назначение задач или общение на основе дат. В то время как Sequences может поставить последующие действия на автопилот в зависимости от ваших условий. А благодаря первому в отрасли второму пилоту на базе искусственного интеллекта каждый член вашей команды продаж получит персональную помощь. «Sandy AI» может назначать встречи, составлять электронные письма или добавлять заметки для вас. Все, что вам нужно сделать, это – просто спросить! Мы знаем, что отделы продаж могут функционировать только тогда, когда отделы маркетинга генерируют высококачественных потенциальных клиентов. Именно здесь Salesmate дает маркетинговым командам возможность создавать и проводить высоко персонализированные кампании и охватывать более широкую аудиторию. Мало того, маркетинговые команды также могут отслеживать посетителей веб-сайтов, собирать потенциальных клиентов с помощью форм или ботов для привлечения потенциальных клиентов, оценивать каждого потенциального клиента, создавать маркетинговые поездки и отправлять лучшие MQL командам продаж для достижения большего успеха. Наконец, отличная команда по обслуживанию клиентов может по-настоящему управлять удержанием, вовлечением и доходом для бизнеса. Вот почему Salesmate предоставляет такие инструменты, как онлайн-чат, чат-боты и общие почтовые ящики, чтобы обеспечить наилучшее качество обслуживания ваших клиентов. Естественно, вам нужна информация, чтобы предсказывать тенденции, проявлять гибкость и принимать решения на пути роста. Здесь информационные панели, шаблоны, пользовательские отчеты и аналитика предложат все, что вам нужно, чтобы увидеть, что происходит с вашими командами и бизнесом. От привлечения потенциальных клиентов до первоклассного обслуживания клиентов — в Salesmate найдется что-то для каждого члена вашей команды. У Salesmate есть 15-дневная бесплатная пробная версия, во время которой вы сможете изучить каждый уголок платформы, не раскрывая данные кредитной карты. Это безопасно, надежно и доступно всем в вашей команде.
Attio
attio.com
Attio — это CRM будущего. Attio, управляемый данными, полностью настраиваемый и интуитивно понятный для совместной работы, обеспечивает управление взаимоотношениями с клиентами, которое меняет направление вашего бизнеса. Компании всех размеров — от самых быстрорастущих сегодня стартапов до крупнейших предприятий мира — используют Attio для создания своей CRM именно такой, какой они хотят.
Freshsales
freshworks.com
Ускорить доход от продаж, ориентированных на контекст Персонализируйте взаимодействие, сократите свой цикл продаж и развивайте свой бизнес с Freshsales Упакованный набор продуктов для предприятий всех размеров. Освежающее облачное программное обеспечение, которым понравятся ваши команды. Поддержка | Продажи | ITSM | Облако ПБХ
Amwork
amwork.com
Amwork — это платформа, которая предоставляет предприятиям мощный конструктор для создания уникального рабочего пространства, которое оптимизирует их бизнес-процессы. Конструктор компании предназначен для того, чтобы компании могли создавать собственные рабочие пространства с такими модулями, как CRM, управление проектами, HR и всем, что касается рабочего процесса их бизнеса. Это помогает предприятиям сотрудничать более эффективно и результативно, позволяя сотрудникам и партнерам беспрепятственно работать вместе. Одним из основных преимуществ использования Amwork является простой процесс настройки, который не требует знаний в области кодирования, что делает его идеальным решением для предприятий любого размера. Платформа предоставляет необходимый набор инструментов, которые позволяют предприятиям автоматизировать свои процессы и сократить ручную рабочую нагрузку, повышая производительность и прибыльность. Используя Amwork, предприятия могут получить выгоду от организованного и оптимизированного подхода к своей повседневной деятельности. Модуль CRM платформы помогает предприятиям управлять взаимодействием с клиентами, а модуль управления проектами позволяет командам эффективно сотрудничать и управлять проектами. Модуль HR помогает управлять записями сотрудников, льготами и другими задачами, связанными с персоналом. С помощью Amwork компании могут управлять всеми этими задачами из одного центрального места, оптимизируя рабочий процесс и уменьшая количество ошибок. В целом, Amwork — это важная платформа, которая предоставляет предприятиям необходимые инструменты для оптимизации бизнес-процессов и улучшения совместной работы, что приводит к повышению производительности и прибыльности. Простой процесс установки. Платформа Amwork разработана таким образом, чтобы упростить процесс установки и не требует знаний программирования. Это делает его идеальным решением для предприятий любого размера, позволяющим им начать работу быстро и с минимальными усилиями. Автоматизация и сокращение ручной работы: Amwork предоставляет необходимый набор инструментов, которые позволяют предприятиям автоматизировать свои процессы и сократить ручную работу.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развивать свой бизнес в 5 и более раз. EngageBay предлагает множество функций, включая: - Простую и мощную CRM-систему «все в одном» - Простое в использовании программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Маркетинг по электронной почте - Бесплатное программное обеспечение для живого чата - Мощное программное обеспечение службы поддержки - Последовательности электронной почты - Целевые страницы - Веб-формы для привлечения потенциальных клиентов в Интернете - Обзор клиентов на 360 градусов в отделах маркетинга, продаж и поддержки - Программное обеспечение для планирования встреч - Программное обеспечение для управления контактами - Бесплатное программное обеспечение CRM и многое другое.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — это система отслеживания кандидатов. Recruit CRM используется более чем в 60 странах и имеет мощные функции, такие как анализатор резюме, мобильное приложение, интеграция API, почтовый клиент и сотни бесплатных досок вакансий.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют VBOUT напрямую или через настройку «white label» для создания индивидуальных планов, управления субсчетами и обмена активами из одной клиентской учетной записи на множество. С VBOUT вы можете: * Управляйте всеми своими социальными сетями из одного места. * Взаимодействуйте со своими клиентами, создавая и отправляя выигрышные кампании по электронной почте. * Создавайте потрясающие, персонализированные и динамичные целевые страницы без программирования. * Создавайте автоматизацию с помощью интуитивно понятного визуального конструктора. * Воспитание потенциальных клиентов от щелчка до закрытия - и далее. * Легко расширяйте и поддерживайте списки аудитории. * Отслеживайте и анализируйте всю свою маркетинговую деятельность на настраиваемой информационной панели. Платформа имеет удобные целевые страницы и формы с возможностью перетаскивания, интуитивно понятный визуальный конструктор автоматизации, управление социальными сетями, инструменты электронного маркетинга и растущую библиотеку готовых шаблонов для широкого спектра маркетинговых кампаний. Углубленная встроенная аналитика и отслеживание потенциальных клиентов предоставляют маркетологам полное представление о их конвейере, взаимодействии со списками и эффективности кампании. Растущие предприятия и агентства доверяют гибкой платформе VBOUT и отмеченной наградами бесплатной премиальной поддержке, которая помогает им привлекать нужных клиентов, превращать больше посетителей в клиентов и проводить комплексные маркетинговые кампании на одной простой в использовании платформе.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Accelo
accelo.com
Accelo используется и любим профессиональными сервисными компаниями по всему миру для прибыльного управления работой своих клиентов. Комплексная облачная платформа управляет всеми аспектами работы с клиентами, от поиска клиентов до оплаты, включая продажи, проекты, билеты, гонорары, расписания, ресурсы и многое другое, независимо от того, где вы находитесь. Платформа управления работой с клиентами, уделяя особое внимание времени и деньгам, дает вам целостное представление о ваших самых актуальных бизнес-данных и финансовых показателях. Централизовав коммуникации, действия и работу с клиентами на единой платформе, вы всегда знаете, где что находится, без необходимости запрашивать обновление статуса. Accelo оптимизирует рабочие процессы и повышает эффективность бизнеса и команд, улучшая прозрачность и координацию, помогая лидерам управлять бизнесом, а профессионалам сосредоточиться на наиболее важной работе. Благодаря мощной автоматизации менеджеры могут с легкостью реализовывать проекты вовремя и в рамках бюджета. Современная и безопасная аналитика Accelo дает лидерам уверенность в принятии разумных решений, обеспечивая рост и процветание бизнеса.
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
Тысячи малых предприятий используют Less Annoying CRM для управления контактами, отслеживания потенциальных клиентов и отслеживания последующих действий. Бесплатное обслуживание клиентов упрощает настройку.
VipeCloud
vipecloud.com
Программное обеспечение для роста с освежающим человеческим подходом. CRM, электронный маркетинг, публикации в социальных сетях, текстовые сообщения, видеоэлектронная почта, интеграция и многое другое. Чем лучше вы получаете поддержку, тем быстрее вы будете развивать свой бизнес.
Markate
markate.com
Markate.com: мощные инструменты CRM, управления заданиями и автоматизации маркетинга для поставщиков услуг на дому Приложение Markate идеально подходит для любой компании, предоставляющей услуги, которая ищет доступное, готовое к использованию на мобильных устройствах, простое в использовании и комплексное решение для управления. Узнайте, как Markate помогает вашему бизнесу. * Ваш бизнес, ваш путь с Markate Партнеры Markate вместе с вами работают вместе для достижения ваших бизнес-целей. * Оптимизируйте свои операции для повышения эффективности Создан для сокращения бумажной работы, автоматизации процессов и экономии вашего времени. * Доступные и гибкие решения, соответствующие вашим потребностям. Создан для расширения возможностей малого бизнеса, помогая им работать более эффективно при минимизации расходов. * Максимизируйте время, ресурсы и прибыль Он создан для того, чтобы упростить ваши операции, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно способствует развитию вашего бизнеса. * Сохраняйте клиентов на всю жизнь Оснащен маркетинговыми инструментами, предназначенными для увеличения удержания клиентов, что является важнейшим аспектом вашего успешного бизнеса.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com специально разработан для агентств цифрового маркетинга. Он предлагает все в одной платформе, где вы можете управлять своими проектами в области поисковой оптимизации, оплаты за клик, веб-дизайна и разработки и другими проектами, управлять продажами, счетами и счетами по взаимоотношениям с клиентами, а также общей поддержкой.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут: * Автоматизируйте процессы маркетинга, продаж и удержания клиентов с помощью простого и мощного редактора с возможностью перетаскивания. * Превращайте посетителей веб-сайта непосредственно в потенциальных клиентов в CRM. Автоматически воспитывайте, отслеживайте и оценивайте потенциальных клиентов на основе активности в Интернете или электронной почте. * Включите многоканальную связь с возможностью звонить, писать по электронной почте или писать в Твиттере контакту с одной и той же страницы. * Отслеживайте поведение клиентов и получайте оповещения в режиме реального времени об активности клиентов. * Управляйте заявками в службу поддержки со всей историей клиентов в одном месте. * Имейте подробную запись всех деталей клиента и истории общения на одной странице, отсортированной в хронологическом порядке. * Просматривайте данные о клиентах из различных других бизнес-приложений на одной странице с помощью обширных возможностей интеграции.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger - это ведущий облачный CRM Solution, архизированный на ядро с открытым исходным кодом. Доверяет более 300 000 компаний для управления своими основными функциями продаж, маркетинга и поддержки. Vtiger последовательно признан лидером в CRM -пространстве по лучшим обзорным сайтам. Благодаря новой Vtiger Cloud CRM V9 компании получают доступ к возможностям CRM Enterprise Enterprise Power, работающего за счет затрат на предприятие. Обнаружение вашей команде предоставить выдающийся опыт клиентов по всему путешествию по покупке клиентов с Vtiger. Зарегистрируйтесь, чтобы без обязательств 15-дневный бесплатный испытание для тестирования платформы. Миссия Vtiger состоит в том, чтобы создать программное обеспечение, которое дает командам, ориентированным на клиента, в малых и средних предприятиях возможность создавать плодотворные и устойчивые отношения с клиентами. Vtiger CRM предоставляет вам 360-градусный представление о всей вашей информации о ваших клиентах в одном месте и помогает вам оптимизировать ваши продажи, поддержку и маркетинговые точки соприкосновения с действиями в режиме реального времени и разговорами. Vtiger CRM помогает командам создавать восхитительный опыт на протяжении всего жизненного цикла клиента - AI CRM и надежные инструменты автоматизации помогают командам продаж сосредоточиться на правильных сделках и обеспечить рост. С Vtiger, получите унифицированный CRM, чтобы сломать бункеры и получить маркетинг, продажи и поддержку на той же странице с одним источником истины. Предоставить исключительный опыт работы с клиентами и поддержку, взаимодействуя с вашими клиентами по нескольким каналам. Управляйте своей работой на Go с нашими мобильными приложениями как для Android, так и для iOS.
Insightly
insightly.com
Insightly — это современная и доступная CRM-система, которая нравится командам. Он прост в использовании, легко настраивается и масштабируется по мере роста компаний, решая общие проблемы, с которыми не могут справиться устаревшие CRM. Insightly помогает командам создавать и конвертировать воронку продаж, повышать производительность и строить долгосрочные отношения с клиентами. Централизуйте и управляйте всеми вашими данными о клиентах, продажах и бизнесе — потенциальными клиентами, контактами, электронной почтой, событиями, предложениями, проектами, задачами, возможностями и бизнес-отчетами — в одной простой в использовании, гибкой и безопасной системе CRM, которая масштабируется вместе с вашим бизнесом. . Повысьте эффективность и прозрачность продаж с помощью продуктов Insightly корпоративного уровня, прейскурантов и котировок (PPQ). Быстро находите, отслеживайте и управляйте миллионами различных продуктов и услуг прямо на платформе Insightly. Связывайте продукты и услуги с индивидуальными возможностями, устраняя человеческие ошибки, узкие места и несоответствия. С помощью PPQ Insightly ваши полевые команды могут создавать индивидуальные расценки, контракты и предложения для своих возможностей всего несколькими щелчками мыши. Наслаждайтесь полным контролем и прозрачностью того, что вы продаете, кому, когда и по какой цене. Используйте настраиваемые объекты и приложения Insightly, чтобы адаптировать рабочие процессы и процессы к уникальным бизнес-потребностям и предпочтениям, гарантируя высокую степень внедрения и удовлетворенности. Используйте AppConnect для интеграции Insightly с более чем 500 популярными приложениями. Встроенные CRM-интеграции Insightly включают в себя: Gmail Google Workspace и Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Рекламные объявления в Facebook И многое другое... Управляйте всем на ходу с помощью отмеченных наградами мобильных приложений для Android и iOS. Сканируйте визитные карточки и загружайте всю информацию одним щелчком мыши, обновляйте проекты и записи в режиме реального времени и дайте возможность вашей выездной команде создавать и обновлять возможности прямо в месте нахождения клиента. Клиенты Insightly CRM, обладающие возможностями в любой отрасли, могут добавлять сопутствующие продукты для автоматизации маркетинга, обслуживания клиентов и интеграции на одной платформе.
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотрудничайте с Thryv, чтобы превзойти ожидания ваших клиентов и укрепить свое присутствие в Интернете — и все это с помощью единого входа в систему. Thryv включает в себя лучшую в своем классе поддержку, доступную в любое время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с участием экспертов, которые понимают цели и уникальные потребности владельцев малого бизнеса. Ручки Thryv: * Общение с клиентами * Сметы, выставление счетов и платежи * Назначение встреч * Управление репутацией * Управление социальными сетями и многое другое! Thryv автоматизирует задачи и ставит клиентов в центр вашего бизнеса с помощью одного простого в использовании программного обеспечения, которое позволяет легко привлечь больше клиентов, оставаться организованным, быстрее получать оплату и автоматически создавать отзывы. Thryv позволяет клиентам легко: * Найдите вас в Интернете по рейтингам и обзорам, присутствию в социальных сетях и точным результатам поиска. * Взаимодействуйте легко и мгновенно, получайте напоминания, отправляйте текстовые сообщения и электронные письма, а также назначайте встречи. * Платите легко, мгновенно получайте квитанции, знайте, что это безопасно и надежно, и выбирайте способ оплаты. * Оставайтесь на связи с автоматическими сообщениями, которые просят их ответить, оставайтесь на связи и запрашивайте отзывы. Отмеченное наградами программное обеспечение Thryv помогает более чем 45 000 компаниям в США, Канаде и Австралии трансформировать методы ведения бизнеса и управления своими клиентами.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — это полнофункциональная CRM, которая помогает вашей команде организоваться, получить представление о повседневной работе и добиться большего с помощью мощной и простой в использовании платформы продаж, которая действительно понравится вашей команде продаж. Работайте умнее и быстрее благодаря мгновенной прозрачности, позволяя отделам продаж делать больше с меньшими затратами. Ускорьте циклы, заключите больше сделок, сэкономьте время, улучшите бизнес-процессы и убедитесь, что все ваши инструменты собраны в одном удобном месте. Выведите свой бизнес из электронных таблиц и электронной почты и выиграйте свои рабочие дни с помощью FreeAgent CRM.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Claritysoft
claritysoft.com
Уникальное сочетание простоты, полезности и гибкости Clarity CRM обеспечивает мощную автоматизацию маркетинга, продаж, инструменты обслуживания клиентов и многое другое в интуитивно понятном, полностью настраиваемом интерфейсе. Clarity CRM от Claritysoft была разработана с особым вниманием к удобству использования и создана для улучшения пользовательского опыта и максимального внедрения пользователями. Clarity CRM дает вам корпоративную мощь и функциональность за небольшую плату.
Nimble
nimble.com
Nimble — это CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Благодаря настраиваемым записям контактов и простым в использовании рабочим процессам в стиле Канбан управление информацией о клиентах никогда не было таким простым. Nimble легко интегрируется как с Microsoft 365, так и с Google Workspace, собирая контакты и потенциальных клиентов со всех ваших платформ, а наши инструменты автоматизации берут на себя всю напряженную работу. Сосредоточьтесь на самом важном — развитии вашего бизнеса и развитии отношений, поскольку Nimble оптимизирует ваш рабочий процесс для достижения максимальной производительности.
Snov.io
snov.io
Snov.io — это все, что вам нужно для развития вашего бизнеса! Благодаря отмеченным наградами инструментам для привлечения потенциальных клиентов, проверки электронной почты, автоматической рассылки по электронной почте, подготовки электронной почты и управления клиентами вы можете автоматизировать и ускорить свои продажи в больших масштабах.
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy — это централизованное CRM-решение, которое можно использовать на нескольких устройствах для управления вашими продажами, задачами, клиентами и многим другим из любой точки мира.
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
CRM для продавцов от продавцов Основанный в 2006 году, Pipeline является наиболее принятой CRM для малых и средних предприятий, которые расширяют возможности продаж в целом промышленности для построения отношений с изменением игры. Трубопровод построен вокруг простого в использовании и настраиваемом пользовательском опыте, функциях, ориентированных на продажи, а также ведущей поддержке клиентов и обслуживании. Сегодня более 18 000 пользователей в 60 странах используют конвейер, чтобы получить видимость в своих продажах, ускорить возможности и закрыть больше сделок. PipelineCrm-это универсальный CRM, известный своими простыми, мощными функциями и поддержкой клиентов мирового класса без высоких цен. Эта расширенная настраиваемая и автоматизированная система CRM помогла многим предприятиям, основанным на обслуживании, с легкостью управлять контактами, ведущими, кампаниями и сотрудничеством команды-позволило пользователю устранить трение, ускорить продажи и превратить единовременных покупателей в клиентов пожизненного времени. Получите платформу CRM Sales, которая предлагает легкую настройку, бесшовную интеграцию, полную настройку и интуитивные инструменты. Благодаря программному обеспечению CRM Pipeline у вас будет все необходимое для ускорения продаж.
Zendesk Sell
zendesk.com
Достичь цели по выручке и одновременно обеспечить отличное качество обслуживания клиентов сложно. Zendesk Sell упрощает эту задачу. Zendesk Sell — это современная CRM-система для продаж, которая поможет вам увеличить доход. Она быстро настраивается, интуитивно понятна и проста в использовании. Благодаря инструментам повышения производительности, расширенной аналитике и полному обзору клиентов, от продаж до обслуживания, Sell предоставляет все, что нужно вашей команде продаж, в одном централизованном инструменте. Zendesk Sell — это часть портфеля продуктов Zendesk, предназначенных для улучшения качества обслуживания клиентов. Zendesk обслуживает более 160 000 клиентов из самых разных отраслей на более чем 30 языках. Штаб-квартира Zendesk находится в Сан-Франциско, а офисы расположены по всему миру.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — это ориентированная на действия CRM-система продаж №1, которая помогает малому и среднему бизнесу контролировать свои продажи. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать дальше, следите за каждым лидом, держите команду в курсе событий и заключайте больше сделок, по одной продаже за раз. Экономьте время и автоматизируйте администрирование и ввод данных. Генерируйте потенциальных клиентов одним щелчком мыши из любой точки Интернета. Воспользуйтесь преимуществами CRM, где бы вы ни находились, с помощью мобильных приложений для iOS и Android. Создавайте сделки и отправляйте предложения по продажам менее чем за 37 секунд. Есть вопросы? Мы предлагаем поддержку по электронной почте, телефону и в чате.
Indy
weareindy.com
Находите потенциальных клиентов, составляйте предложения, планируйте проекты, отслеживайте работу, общайтесь с клиентами и отправляйте счета с помощью универсального программного обеспечения CRM Indy для фрилансеров. Попробуйте бесплатно!
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной платформе искусственного интеллекта. Shape Software предоставляет вашим командам пространство для совместной работы, позволяющее им оставаться согласованными и эффективными во всем, что они делают, будь то оптимизация вашей воронки продаж, привлечение большего количества потенциальных клиентов с помощью маркетинговых последовательностей и цифровой рекламы, развитие отношений с клиентами, бесперебойное общение или отслеживание проектов. Начните увеличивать свой доход с помощью Shape сегодня.
Striven
striven.com
Ваш бизнес в лучшем виде. Striven — это универсальное программное обеспечение для управления бизнесом, в котором есть все необходимое для увеличения доходов, эффективной работы и улучшения операций. Striven — это комплексное программное решение: мы объединили все основные функции, необходимые для бухгалтерского учета, продаж, проектов, управления и отчетности, в одну простую систему. Упрощайте, унифицируйте, процветайте. Со Striven вам больше никогда не понадобятся отдельные и не связанные друг с другом программные приложения. Наконец, вы можете вести весь свой бизнес откуда угодно и на любом устройстве.
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отраслевые решения их бизнес-проблем, независимо от того, находятся ли они в сфере услуг, SAAS или электронной коммерции. EQUP — единственное программное обеспечение CRM+Marketing Automation, представленное на рынке, которое предлагает вам возможность управлять несколькими компаниями с помощью одной учетной записи и одной подписки. Нет необходимости приобретать новый план для управления другими вашими предприятиями. Функция объединения ресурсов EQUP позволяет вам объединять ваши электронные письма, пользователей, сделки, теги, задачи, встречи и т. д. между вашими компаниями, чтобы ни одна функция не оставалась неиспользованной. В EQUP все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса, доступны в одном месте, что упрощает управление вашим бизнесом без необходимости изучать несколько программ и переключаться между ними для получения необходимой информации. У вас также будет доступ к специальному менеджеру по работе с клиентами, который не только поможет вам с адаптацией, но также будет готов помочь вам с вашими потребностями в программном обеспечении.
SaleSmartly
salesmartly.com
Связь с клиентами Omni-Channel, интеграция живого чата, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, Email, WeChat. Все функции, которые помогут вам обеспечить быстрее и лучшую поддержку: * Централизуйте все ваши многоканальные сообщения в одном месте - плавно участвовать в продажах, маркетингу или обслуживании через живой чат, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, Email, WeChat и многое другое, обеспечивая унифицированное обслуживание клиентов. * Полная поддержка клиентов за считанные секунды, а не часы - сокращать время отклика и повысить эффективность, устраняя повторяющиеся задачи с помощью нашей встроенной автоматизации. Работать умнее, не усерднее, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса. * Общий чат позволяет командам эффективно сотрудничать с дисциплиной и планированием - объединить все каналы обмена сообщениями в один бэкэнд и эффективно сотрудничать между командами с автоматическим распространением чата и внутренним распределением сеансов. * Эффективно и удобно сегментировать, отслеживать и анализировать своих клиентов в одном месте - создайте контактные базы данных, доступ к истории контактной деятельности, просмотр истории и синхронизируйте ваши данные с вашей информационной системой. * Отслеживание ключевых показателей и тенденций - многомерные визуальные показатели ясно показывают связи между типами запросов, каналами, клиентами, продуктами, продажами и многом другом. Сделайте данные легко измерять и поделиться, чтобы помочь вам разработать бизнес -планы. * Говорите на языке клиента, даже если это не ваш родной язык - наши переводы в реальном времени позволяют вам уверенно общаться со своими клиентами и использовать международные рынки.
Capsule
capsulecrm.com
Простая, но мощная CRM. Присоединяйтесь к более чем 10 000 компаний по всему миру и откройте для себя более простой способ управления контактами, продажами и развития прочных отношений.
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