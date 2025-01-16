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CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Португалия
Программное обеспечение CRM, сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для эффективного отслеживания и управления отношениями с клиентами. Он служит комплексной системой для регистрации и организации взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами. Это программное обеспечение объединяет важные данные о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и сводки транзакций, в централизованную и актуальную запись. Программное обеспечение CRM, которое в основном используется в отделах продаж, действует как центральный узел автоматизации продаж (SFA). Его можно легко интегрировать с различными другими бизнес-приложениями, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение для обслуживания клиентов и программное обеспечение CPQ. Такая интеграция обеспечивает синхронизацию и улучшение качества обслуживания клиентов на протяжении всего пути клиента. Некоторые решения CRM предлагают широкий спектр интегрированных функций, связанных с клиентами, обеспечивая комплексную функциональность, включающую автоматизацию маркетинга, службу поддержки, инструменты электронной коммерции, ERP, управление проектами или управление веб-сайтами. Такой комплексный подход исключает необходимость в дополнительных решениях и особенно выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса. С другой стороны, автономные CRM-решения в основном ориентированы на функции, связанные с продажами, такие как управление контактами, учетными записями и конвейерами, без обширного маркетинга, службы поддержки или других функций, не связанных с продажами.
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Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный интранет, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR-основы и AI встроены в структуру Битрикс24. Битрикс24 — это инициатива компании Bitrix, Inc., запущенная как облачный сервис в апреле 2012 года. Теперь он доступен в облаке и локально. В 2024 году у нашей компании более 12 миллионов организаций. Битрикс24 гордится тем, что обслуживает клиентов от небольших организаций до компаний из списка Fortune 500.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отдается удобству использования. При использовании Pipedrive ничто не остается незамеченным, позволяя вашей команде тратить меньше времени на регистрацию и больше времени на продажи благодаря гибкому и мощному программному обеспечению CRM.
TeamWave
teamwave.com
TeamWave — лучшее программное обеспечение для CRM, управления проектами и HRMS для малого бизнеса. Лучший способ управлять своими проектами, командой и продажами.
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Podio
podio.com
Podio — это гибкая настраиваемая база данных для совместной работы, которая позволяет ускорить и упростить вашу работу. Комплексное решение для повышения производительности, оцифровки важнейших процессов, оптимизации сбора данных и автоматизации документооборота в одном безопасном инструменте. Podio может автоматизировать, ввести в эксплуатацию и защитить важные бизнес-процессы и процессы документирования, что сокращает ручную работу и повышает эффективность. Измените способ выполнения работы с помощью универсальных форм, мощного сбора данных и автоматизированных рабочих процессов с клиентами и документами — все это можно настроить с помощью нескольких простых щелчков мыши. От ключевых отраслей, таких как креативные агентства, юридические услуги, бухгалтерские фирмы, недвижимость, строительство/производство, до ключевых подразделений — продажи, HR, маркетинг, юриспруденция, финансы. Способность Podio объединять различные команды и разрозненные процессы помогает тысячам компаний оптимизировать всю свою деятельность в одном месте. С помощью Podio дайте своей команде единый инструмент для автоматизации своевременных процессов, которые объединяются в одном инструменте. Podio упрощает большинство основных видов деятельности вашего бизнеса: от упрощения сбора данных о клиентах до автоматизации взаимодействия с клиентами и заключения соглашений.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Accelo
accelo.com
Accelo используется и любим профессиональными сервисными компаниями по всему миру для прибыльного управления работой своих клиентов. Комплексная облачная платформа управляет всеми аспектами работы с клиентами, от поиска клиентов до оплаты, включая продажи, проекты, билеты, гонорары, расписания, ресурсы и многое другое, независимо от того, где вы находитесь. Платформа управления работой с клиентами, уделяя особое внимание времени и деньгам, дает вам целостное представление о ваших самых актуальных бизнес-данных и финансовых показателях. Централизовав коммуникации, действия и работу с клиентами на единой платформе, вы всегда знаете, где что находится, без необходимости запрашивать обновление статуса. Accelo оптимизирует рабочие процессы и повышает эффективность бизнеса и команд, улучшая прозрачность и координацию, помогая лидерам управлять бизнесом, а профессионалам сосредоточиться на наиболее важной работе. Благодаря мощной автоматизации менеджеры могут с легкостью реализовывать проекты вовремя и в рамках бюджета. Современная и безопасная аналитика Accelo дает лидерам уверенность в принятии разумных решений, обеспечивая рост и процветание бизнеса.
Zendesk Sell
zendesk.com
Достичь цели по выручке и одновременно обеспечить отличное качество обслуживания клиентов сложно. Zendesk Sell упрощает эту задачу. Zendesk Sell — это современная CRM-система для продаж, которая поможет вам увеличить доход. Она быстро настраивается, интуитивно понятна и проста в использовании. Благодаря инструментам повышения производительности, расширенной аналитике и полному обзору клиентов, от продаж до обслуживания, Sell предоставляет все, что нужно вашей команде продаж, в одном централизованном инструменте. Zendesk Sell — это часть портфеля продуктов Zendesk, предназначенных для улучшения качества обслуживания клиентов. Zendesk обслуживает более 160 000 клиентов из самых разных отраслей на более чем 30 языках. Штаб-квартира Zendesk находится в Сан-Франциско, а офисы расположены по всему миру.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключении большего количества сделок.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Onpipeline
onpipeline.com
Onpipeline.com — это программное обеспечение CRM для управления продажами и систематизации данных о клиентах. Нулевая потребность в обучении, недорогой и масштабируемый. Onpipeline предлагает простой интерфейс, который действительно помогает сосредоточиться на правильных сделках. Инструменты, созданные для того, чтобы никогда не упускать возможности и приносить больше продаж за меньшее время. Он включает в себя встроенную интеграцию с календарями Google или Microsoft, mailchimp, Quickbooks и многим другим. Также включает мощный API, веб-перехватчики и возможность создавать виджеты для интеграции ваших внешних приложений.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе, начиная с этапа до мероприятия и заканчивая этапом после него, и автоматизирует весь процесс, экономя ваши затраты и время на администрирование почти на 50%. Наша миссия — в первую очередь стимулировать взаимодействие и приносить вам более высокие бизнес-результаты. EventTitans — это универсальная платформа для управления мероприятиями, которая упрощает все важные функции: от продажи билетов, упрощенного процесса самостоятельной регистрации участников/спонсоров/спикеров, геймификации, регистрации/прохода гостей и взаимодействия с участниками до сбора важных данных в режиме реального времени. аналитика событий. Наша встроенная CRM помогает вам импортировать или экспортировать контакты, отслеживать заказы, отправлять массовые электронные письма, записывать опросы и многое другое. Взаимодействие с вашим глубоко узнаваемым опытом в сочетании с нашей активной и постоянной командой по работе с клиентами гарантирует, что каждое мероприятие, проводимое на нашей платформе, всегда будет идеальным. Спросите нас о разработке нашей индивидуальной информационной панели событий и настройке функций, которые могут помочь оптимизировать ваши процессы, повысить вовлеченность посетителей и повысить общий успех ваших мероприятий. Наша команда готова помочь вам в создании индивидуального решения, которое будет отвечать вашим конкретным потребностям и максимизировать потенциал вашего мероприятия.
Interacty
interacty.me
Маркетологи (фрилансеры и агентства), производственные студии, издатели Interacty позволяет маркетологам привлекать аудиторию и увеличивать продажи с помощью интерактивного опыта и игр. Геймифицированный маркетинговый контент увеличивает вовлеченность и время внимания, а также привлекает больше потенциальных клиентов. Интерактив позволяет создавать более 20 различных игровых активностей. Вы можете в любое время создать викторину, игру на память, игру на совпадение, игру на поиск предметов, найди разницу, головоломку «до и после», гороскоп, печенье с предсказаниями, слайд-шоу и многое другое с помощью одной подписки. Вы можете создать свой проект или игру за считанные минуты, используя блоки контента с интуитивно понятным и гибким редактором. Interacty предлагает обширную коллекцию бизнес-шаблонов, позволяющих экономить время, а также отличную библиотеку идей — здесь вы обязательно найдете концепцию для своей следующей маркетинговой кампании. Interacty интегрируется с Unsplash, предоставляя вам доступ к тысячам бесплатных изображений. Готовый проект легко встроить на свой сайт простым копипастом. Вы также можете использовать ссылку, чтобы поделиться своим проектом в социальных сетях. Interacty поддерживает CNAME и Whitelabel, а дополнительные возможности дизайна со стилями CSS помогают поддерживать узнаваемость вашего бренда. Вы можете генерировать потенциальных клиентов с помощью интерактивных форм контента, которые интегрируются с вашей CRM. Interacty позволяет включать формы для потенциальных клиентов непосредственно в игру, поэтому сбор информации о клиентах является неотъемлемой частью процесса. Вы можете настроить автоматический редирект после прохождения игры, что существенно повышает конверсию. Вы можете создать игру со списком лидеров и добавить в нее таймер или обратный отсчет, чтобы мотивировать аудиторию набрать лучший результат. Это может быть очень полезно при проведении соревнований или розыгрышей призов, а также при создании игр для мероприятий. Если вы выступаете на мероприятии, добавьте игру в конце выступления, и аудитория запомнит ваше выступление. Вы можете просматривать статистику по играм и загружать списки потенциальных клиентов со своей панели управления, а интеграция с маркетинговыми инструментами, такими как Mailchimp, позволяет отправлять потенциальных клиентов непосредственно в существующую CRM. Функции геймификации Interacty позволяют маркетологам привлекать пользователей и достигать высоких бизнес-результатов.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — это постоянно действующая платформа анализа рынка, которая помогает брендам и организациям отслеживать, управлять, оптимизировать и внедрять инновации. Он использует самые передовые технологии НЛП и искусственного интеллекта для открытия больших наборов данных, что позволяет брендам оптимизировать продукты и лучше понимать потребителей.
Figpii
figpii.com
FigPii — это платформа оптимизации конверсии, которая позволяет вам выявлять проблемные области на вашем сайте и тестировать свои решения, чтобы убедиться, что они увеличивают конверсию. Платформа включает в себя тепловые карты, видеоролики с повторами сеансов, онлайн-опросы и AB-тестирование. Больше конверсий. Более высокий доход. Улучшение качества обслуживания клиентов. Получите полную картину взаимодействия пользователей, устраните разочарование клиентов, запустите тесты и раскройте неиспользованный потенциал дохода вашего веб-сайта.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы действительно заботимся о наших клиентах — делаем все возможное с точки зрения поддержки и сверхпоставок, поскольку у нас также есть собственные группы экспериментаторов, CRO и эксперты по данным, которые к вашим услугам. Возможности: A/B-тестирование: создавайте эксперименты, используя один из передовых механизмов сегментации на рынке, с 41 точкой данных: поведение веб-сайта, источник трафика, данные CRM, GTM, API погоды и т. д. Расширенные отчеты: > Байесовская и частотная статистика > Фильтруйте результаты по конкретным целям > Вспомогательные конверсии или линейное распределение > Совокупный просмотр > Делитесь с командой только тем, что важно: отчет в формате PDF > Отслеживайте любые события Опросы на месте: > Запускаются как всплывающие окна или виджеты > При прокрутке, при загрузке, Триггеры при выходе > Логическое ветвление > Множественный выбор, уникальный выбор, сетка, NPS, CSAT и т. д. > Поведение сегментации > Захват потенциальных клиентов > Расширенные наложения отчетов > Запуск различных креативов > Создатель креативов > при выходе/при загрузке/при- прокрутка Интеграция: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактически конкурировать с такими взрывными сторонними игроками, как TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts и другими. Клиенты LoudCrowd не только получают жизненно важный доход от сторонних игроков, но также видят резкое увеличение коэффициента конверсии создателя-партнера (CVR) и средней стоимости заказа (AOV), а также значительно более низкие затраты на привлечение клиентов (CPA). Витрины Influencer от LoudCrowd позволяют бренду предоставить любому автору персонализированную страницу с белой маркировкой. Создатели могут создавать пакеты продуктов своими руками, интегрировать контент из Instagram и TikTok и получать комиссионные от продаж, которые они продвигают. Персонализированные целевые страницы создаются автоматически, без использования ресурсов бренда для разработки. Витрины Influencer от LoudCrowd представляют собой будущее партнерского маркетинга, работающего на благо бренда.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулирование продаж. Программное обеспечение на базе SaaS сегодня используют организации численностью от 1 до 10 000 человек. Идентификация: Intandemly предлагает расширение Chrome, которое упрощает идентификацию, исключая при этом ввод данных для представителей. Изучите свои учетные записи и потенциальных клиентов, получите актуальные контактные данные и поместите их в модуль «Потенциальные клиенты». Перспектива: увеличьте продажи с помощью нашей встроенной CRM, которая предлагает аналитику, управление учетными записями, звонки, автоматизацию электронной почты и многое другое. Создайте оптимизированный рабочий процесс продаж, который поможет вам заключать больше сделок. Вовлекайте: создавайте аудитории аккаунтов и запускайте игры через рекламу, Linkedin, ретаргетинговую прямую почтовую рассылку и электронную почту. Согласуйте маркетинг с остальной частью организации и обращайтесь к клиентам наиболее персонализированным способом.
Ramper
ramper.com.br
Единственная полноценная платформа маркетинга и продаж B2B. Ramper помогает вашей компании генерировать и привлекать больше потенциальных клиентов, конвертировать их в продажи и увеличивать доход с помощью платформы, которая объединяет поиск (исходящий), маркетинг (входящий) и продажи B2B (CRM).
Setupad
setupad.com
Setupad — это комплексная платформа монетизации, призванная помочь издателям максимизировать доход от рекламы с помощью гибких решений и отраслевого опыта. Являясь сертифицированным партнером Google по издателям (GCPP) и участником Prebid, Setupad предлагает надежные и высокоэффективные варианты для издателей всех типов. Платформа Self-Serve позволяет издателям самостоятельно управлять настройками Prebid без ИТ-поддержки, а Setupad Bidder можно добавлять к существующим стекам объявлений, интегрируя источники премиального спроса для повышения конкуренции и доходов. Для тех, кто ищет полностью управляемый опыт, Managed Prebid обеспечивает комплексную оптимизацию, управляемую командой экспертов Setupad. Благодаря разнообразным предложениям Setupad издатели могут эффективно и уверенно масштабировать свои стратегии монетизации.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по нескольким каналам продаж. 3. Назначайте нужных потенциальных клиентов нужным менеджерам по продажам и отслеживайте их активность. 4. Общайтесь с потенциальными клиентами по электронной почте и WhatsApp 5. Получайте подробную информацию о продавцах. отчеты и потенциал будущих доходов 6. Отправляйте предложения, счета-фактуры, заказы на продажу в несколько кликов 7. И многое другое, чтобы упростить рабочий процесс продаж...
Quiverflow
quiverflow.com
Все, что вам нужно, все в одном месте Развивайте свой бизнес с помощью наших надежных инструментов CRM, автоматизации рабочих процессов и маркетинговых инструментов по электронной почте и SMS, чтобы конвертировать больше потенциальных клиентов в клиентов.
Insale CRM
insale.io
Простая, умная и легкая CRM для продаж для вашей команды. Управление процессами продаж становится восхитительным занятием, которое заставит вашу команду продаж влюбиться в этот процесс.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — это программное обеспечение для онлайн-управления, созданное для предприятий малого и среднего бизнеса. Экономьте время с помощью простого в использовании решения для управления, которое отвечает всем вашим потребностям: выставление счетов, управление продажами, бухгалтерский учет, управление взаимоотношениями с клиентами, управление проектами, управление запасами.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix — ведущий глобальный поставщик унифицированной платформы общего опыта с низким уровнем кода, призванной революционизировать способы автоматизации и оптимизации взаимодействия компаний с клиентами и сотрудниками. Платформа CloudOffix, основанная на свободе настройки и возможностях автоматизации, позволяет организациям оцифровывать рабочие процессы, улучшать качество обслуживания и повышать эффективность коммерческих и операционных групп. В основе CloudOffix лежит наш простой конструктор приложений в сочетании с комплексными приложениями для работы с клиентами (CX) и взаимодействия с сотрудниками (EX). Эти инструменты позволяют нашим клиентам легко создавать собственные приложения, используя целый ряд готовых к использованию шаблонов и соединителей. Это расширяет возможности сотрудничества и автоматизации, позволяя предприятиям быстро адаптироваться к изменениям рынка и эффективно масштабировать операции. Приверженность CloudOffix искренней заботе определяет наш подход, отдавая приоритет искренним отношениям над бизнес-транзакциями. CloudOffix прозрачно взаимодействует с клиентами и партнерами, прислушиваясь и приспосабливаясь, чтобы обеспечить индивидуальную ценность, учитывающую уникальность каждой организации. CloudOffix — не просто поставщик технологий, но и партнер в области инноваций. Благодаря универсальной платформе CloudOffix компании по всему миру могут управлять продажами, маркетингом, персоналом, CRM, управлением проектами, электронной коммерцией, совместной работой, выставлением счетов и службой поддержки с помощью единого интегрированного решения. Это устраняет необходимость в использовании множества разрозненных систем, что значительно снижает затраты и повышает производительность. CloudOffix, которому доверяют во всем мире, стремится к успеху клиентов, о чем свидетельствуют прочные и устойчивые отношения, которые мы налаживаем. Надежная сеть партнеров CloudOffix и глобальное присутствие позволяют нам предоставлять локализованные решения универсальной привлекательности, гарантируя, что каждый клиент получит специальную поддержку и ресурсы, необходимые для достижения успеха. Благодаря CloudOffix компании получают гибкость, инструменты и свободу для достижения большего с меньшими затратами, улучшая общее управление опытом и обеспечивая операционное совершенство.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимизирует CRM и маркетинговые инструменты, чтобы предоставить одну мощную платформу, которая поможет вам развивать свой бизнес. В качестве платформы для автоматизации маркетинга с помощью Beetle Eye вы можете: * Автоматизируйте маркетинговые кампании по электронной почте. * Создавайте персонализированные шаблоны электронной почты. * Сплит-тестирование A/B * Размещение объектов кампании. * Управление подписками по электронной почте * Создание, развертывание и анализ опросов. * Отслеживайте взаимодействие с клиентами Некоторые из функций Beetle Eye CRM: * Совокупные источники потенциальных клиентов * Управляйте и квалифицируйте потенциальных клиентов * Создание списков потенциальных клиентов и сегментов 8 Отправляйте триггерные ответы о продажах * Запись расширенных данных о потенциальных клиентах * Использование пользовательского моделирования данных.
Venntive
venntive.com
Venntive предлагает интегрированную платформу маркетинга, продаж и успеха клиентов.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram — это универсальный облачный инструмент, который помогает бизнес-командам сотрудничать, управлять задачами, взаимоотношениями с клиентами и продажами. Благодаря мгновенному развертыванию, чрезвычайно простому в использовании интерфейсу, веб-приложениям, приложениям для Android и iOS, отсутствию администрирования и разумным ценам, это идеальный бизнес-инструмент для предприятий любого размера.
Taskeo
taskeo.co
Решение для управления взаимоотношениями с клиентами от Taskeo оптимизирует управление контактами в вашей компании и помогает заключать более успешные сделки. Благодаря расширенным функциям теперь вы можете сосредоточиться на своих лучших источниках дохода. CRM Taskeo включает в себя все стандартные функции, которые понравятся вашей команде, интегрируется с внешними инструментами и особенно хорошо сочетается с решением Taskeo для электронного маркетинга.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
CRM, которая действительно экономит ваше время. С помощью SpinOffice вы создаете центральное место для всей своей электронной почты, деловых контактов, встреч, задач, проектов, папок, документов, файлов и заметок. Независимо от того, над чем вы работаете, насколько большой или маленькой может быть задача, SpinOffice позволяет очень легко выполнить задачу. И что самое приятное, вы делитесь всей информацией в базе данных со своими коллегами. Это делает SpinOffice CRM идеальным командным приложением для любого малого и среднего бизнеса. SpinOffice CRM доступен для MacOS, ПК с Windows и мобильных устройств (iOS и Android).
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM — это программное обеспечение для малого и среднего бизнеса, обеспечивающее функции телефонии, и единственная CRM на рынке, которая предоставляет виртуальную телефонную систему PBX в качестве стандартного модуля для всех новых клиентов.
ShootQ
shootq.com
ShootQ — это облачная CRM-система для творческих людей, включая профессиональных фотографов, видеооператоров, профессионалов свадебной индустрии и многих других творческих личностей. Эта платформа позволяет вам управлять контактами, всеми вашими вакансиями, отправлять предложения, контракты, отслеживать свой календарь и многое другое.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com специально разработан для агентств цифрового маркетинга. Он предлагает все в одной платформе, где вы можете управлять своими проектами в области поисковой оптимизации, оплаты за клик, веб-дизайна и разработки и другими проектами, управлять продажами, счетами и счетами по взаимоотношениям с клиентами, а также общей поддержкой.
Zendo
getzendo.io
Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и используйте профессионально выглядящий каталог услуг, в котором ваши клиенты смогут легко совершать покупки. Это простое и элегантное решение, которое вместо информационной панели предлагает чат в качестве центра операций, где каждый новый запрос клиента создает цепочку разговоров. Здесь вы отправляете котировки, счета, платежи и сообщения. Полностью забудьте о переключении между вкладками или приложениями и делайте все в одном месте. Zendo можно сделать своим собственным, используя различные варианты «белой этикетки»: от собственного домена до фирменных цветов и даже вашего собственного персонализированного чат-бота! Соберите свою команду и добейтесь процветания своего бизнеса с помощью этого простого в использовании и интуитивно понятного программного обеспечения.
Adviai
adviai.com
Adviai — это CRM-платформа со всем программным обеспечением, интеграциями и ресурсами, необходимыми для объединения маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
Wice CRM
wice.de
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Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Программное обеспечение Salesdash CRM помогает логистическим компаниям (грузовым брокерам, 3PL) развивать новые отношения с грузоотправителями. Salesdash помогает отделам продаж в логистике оптимизировать процесс продаж для увеличения продаж и доходов. Создано для грузовых брокеров бывшим руководителем отдела продаж грузовых брокеров. Продукт лучше всего подходит для тех, кто придерживается консультативного подхода к продажам, имеет более широкий список контактов, нуждается в предотвращении пропущенных последующих действий, стремится быть ориентированным на детали, может иметь более длительный цикл сделки, требующий нескольких точек соприкосновения, и поддерживать постоянный охват. оставаться перед клиентами. Управление задачами, управление контактами, управление конвейерами и настраиваемые отчеты являются основными компонентами Salesdash. Внедрение настройки полей, добавление членов вашей команды и импорт потенциальных клиентов из электронной таблицы можно выполнить за считанные минуты. Взаимодействуйте со своими потенциальными и потенциальными клиентами благодаря интеграции Gmail и Outlook для электронной почты и календаря. Отправляйте электронные письма своим контактам из Salesdash, создавайте шаблоны электронных писем, отслеживайте открытия и отправляйте автоматические последовательности. Удобный доступ к веб-сайтам компаний, страницам компании в LinkedIn и личным страницам LinkedIn для тех, кто проводит исследования перед разъяснительной работой. Salesdash предотвращает пропущенные последующие действия с помощью нашей системы управления задачами, которая держит сегодняшние и просроченные задачи перед вами. Salesdash также предлагает задачи для потенциальных клиентов, для которых вы забыли настроить отслеживание, и система ранжирует их на основе индикаторов потенциальных клиентов, которые могут находиться на дальнейшем этапе вашего процесса продаж. Отзывы о Salesdash заключаются в том, что CRM — это более тонкая и удобная CRM по сравнению с другими поставщиками, предназначенная для грузовых брокеров.
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp предлагает облачное программное решение CRM для управления продажами, управления, маркетинга, улучшения отношений с клиентами и многого другого. Получите лучшую бесплатную CRM-систему для вашего бизнеса.
Fireberry
fireberry.com
Используя Fireberry, вы можете легко управлять всеми потребностями своего бизнеса с помощью удобной для пользователя системы. Общайтесь со своими клиентами напрямую через систему и отслеживайте любую необходимую вам бизнес-информацию с помощью специально созданных объектов и полей. Позвольте Fireberry работать на вас с помощью средств автоматизации, позволяющих эффективно автоматизировать повседневные задачи. Классифицируйте заявки и отвечайте на них с легкостью, используя поля и ответы, созданные AI Assistant. Панели мониторинга и отчеты помогут вам принимать обоснованные решения для улучшения вашего бизнеса. Встроенные интеграции, такие как Google, Office 365 и Facebook, помогут вам централизовать вашу работу в одном месте. Если вам нужно что-то, чего еще нет в системе, вы можете легко интегрировать сторонние приложения с помощью API.
ContactWise
contactwise.io
CRM — управление контактами, клиентами или взаимоотношениями с клиентами — это приложение, которое охватывает различные отрасли и вертикали, начиная от государственных и местных органов власти и заканчивая торговыми организациями и высшими учебными заведениями. ContactWise — это инновационная облачная платформа контакт-центра с усовершенствованным механизмом маршрутизации на основе данных, которая помогает компаниям улучшить свои продажи, повысить удовлетворенность клиентов и удержать их.
Centrium CRM
centriumcrm.com
Простое программное обеспечение CRM для вашего бизнеса. Centrium поможет вам и вашей команде управлять контактами, закрывать сделки и отслеживать необходимую работу.
BASCRM
bascrm.com
BASCRM предоставляет программное обеспечение CRM и профессиональные услуги, чтобы помочь предприятиям использовать процессы и технологии для повышения гибкости и эффективности бизнеса.
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM — это комплексная программная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предназначенная для оптимизации бизнес-операций и улучшения взаимодействия с клиентами. Tall Emu CRM предлагает широкий спектр функций и преимуществ, специально разработанных для удовлетворения потребностей предприятий в различных отраслях. * Управление контактами: Tall Emu CRM позволяет компаниям эффективно управлять своими контактами, включая клиентов, потенциальных клиентов и поставщиков, на одной централизованной платформе. Пользователи могут легко получить доступ к контактной информации, истории общения и взаимодействиям. * Автоматизация продаж: CRM предлагает надежные инструменты автоматизации продаж, такие как управление потенциальными клиентами, отслеживание возможностей и прогнозирование продаж. Это помогает отделам продаж расставлять приоритеты среди потенциальных клиентов, отслеживать каналы продаж и выявлять возможности для роста. * Автоматизация маркетинга: Tall Emu CRM позволяет предприятиям автоматизировать маркетинговые кампании, включая маркетинг по электронной почте, интеграцию с социальными сетями и привлечение потенциальных клиентов. Пользователи могут создавать персонализированные маркетинговые стратегии для привлечения клиентов и увеличения конверсий. * Обслуживание клиентов. Благодаря встроенным функциям обслуживания клиентов компании могут эффективно управлять запросами клиентов, заявками в службу поддержки и запросами на обслуживание. CRM предоставляет единую платформу для решения проблем и предоставления исключительной поддержки клиентов. Преимущества: * Повышенная эффективность: Tall Emu CRM оптимизирует бизнес-процессы, автоматизирует повторяющиеся задачи и исключает ручной ввод данных, что приводит к повышению эффективности и производительности. Полная интеграция с бухгалтерским программным обеспечением MYOB и Xero означает отсутствие двойной записи и снижение вероятности ошибок. * Улучшение отношений с клиентами. Централизуя данные о клиентах и взаимодействие с ними, компании могут предоставлять персонализированный опыт, строить более прочные отношения и повышать удовлетворенность клиентов. * Увеличение доходов от продаж. Возможности автоматизации продаж CRM помогают командам продаж расставлять приоритеты в отношении потенциальных клиентов, быстрее закрывать сделки и максимизировать возможности получения дохода, что приводит к повышению эффективности продаж. * Эффективные маркетинговые кампании: Tall Emu CRM позволяет компаниям создавать целевые маркетинговые кампании, отслеживать эффективность кампаний и измерять рентабельность инвестиций, что приводит к более эффективным маркетинговым стратегиям и более высоким показателям конверсии.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматизацию. Интеграция с основными платформами электронной коммерции происходит без проблем.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это достигается путем объединения инструментов привлечения потенциальных клиентов, аналитики для определения поведения посетителей веб-сайта и CRM для предоставления единого решения для конверсии веб-сайта и управления клиентами. Наше видение — стать ведущей компанией в мире, стремящейся расширить границы привлечения потенциальных клиентов и коммуникации в Интернете. Мы хотим быть единственным программным обеспечением, которое необходимо вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. Serviceform — финская SaaS-компания. Мы стремимся развивать лучшие инструменты лидогенерации и аналитики. Мы хотим позволить владельцам бизнеса принимать обоснованные решения и предсказуемо развивать свой бизнес. Что касается нашей технологии, мы предоставляем универсальную программную платформу, которая помогает компаниям упростить процессы продаж, маркетинга и поддержки клиентов. • Вам понадобятся всего 6 инструментов для преобразования веб-сайта: чат-бот, живой чат, динамическая форма, диалоговая целевая страница, чат-бот для взаимодействия, всплывающее окно и плавающая панель. • Инструменты управления: Flex xRM, планировщик Ourly Meeting, аналитика веб-сайта и баннер файлов cookie. • Средства коммуникации: почтовый ящик в социальных сетях, конструктор кампаний по электронной почте и SMS.
SmartSearch
smartsearch.com
Миссия SmartSearch — создать ориентированное на человека будущее работы с помощью инновационных программных решений, включая отслеживание кандидатов (ATS), управление поставщиками (VMS), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и электронную подпись, чтобы нанимать сотрудников быстрее, лучше и разумнее. Это комплексное гибкое программное решение, которое предоставляет мощные инструменты поиска кандидатов и совместной работы для ваших усилий по привлечению талантов. Благодаря интеграции с вашими текущими технологиями и уникальными бизнес-процессами SmartSearch сокращает бумажную работу, устраняет дублирование усилий, оптимизирует адаптацию, сокращает время заполнения вакансий и снижает затраты на найм персонала.
CrmOne
crmone.com
Отсутствие централизованной CRM-системы может привести к дезорганизации данных, неэффективной коммуникации, упущенным возможностям продаж и ограниченному пониманию клиентов. Многие малые и средние компании испытывают трудности с управлением взаимоотношениями с клиентами, не платя при этом огромную цену за различные важные функции или несколько подписок. Однако так не должно быть. С помощью CrmOne компании могут расширить свои возможности с помощью одного комплексного решения, которое позволит управлять взаимоотношениями с клиентами в одном месте без ущерба для каких-либо функций, которые могут им понадобиться для продаж и маркетинга, не нанося при этом больших затрат. От управления потенциальными клиентами и отслеживания воронки продаж до поддержки клиентов и аналитики — CrmOne предлагает универсальный набор инструментов для удовлетворения разнообразных потребностей бизнеса в различных отраслях. CrmOne имеет богатую историю поддержки более 4000 стартапов, растущих предприятий и предприятий по всему миру, демонстрируя стремление к совершенству и инновациям.
Barantum
barantum.com
Barantum — это ведущая облачная CRM-система Индонезии для выездных отделов продаж, призванная помогать продавцам в повседневной жизни, выступая в качестве их личного помощника. Думайте об этом как о Siri для вашего отдела продаж, созданном для повышения эффективности продаж на ходу.
Cratio CRM
cratiocrm.com
Программное обеспечение Cratio CRM — это облачное и мобильное программное обеспечение CRM, которое позволяет организациям эффективно управлять всем процессом продаж с единой платформы. Cratio CRM прост в использовании, доступен и настраиваем. Программное обеспечение имеет все необходимые функции для полной автоматизации продаж. Особенности продукта: ** Система управления лидами -> Автоматический захват потенциальных клиентов -> Распределить потенциальных клиентов в отдел продаж -> Отправлять персонализированную электронную почту и SMS клиентам -> Определите и сосредоточьтесь на горячих/выигрышных потенциальных клиентах -> Настройте ведущий экран в соответствии с вашим бизнесом -> Отслеживайте статус потенциальных клиентов с помощью временной шкалы и действий пользователей ** Управление торговой деятельностью -> Планировать, назначать, отслеживать обзор — звонки, задачи и посещения -> Отправлять напоминания по электронной почте/SMS в отдел продаж в установленное время -> Отправка электронной почты/SMS клиентам в один клик -> Получайте ежедневные отчеты о деятельности и продажах по электронной почте -> Просмотр пропущенных, просроченных или обостренных действий -> Отслеживать ежедневные, еженедельные, ежемесячные отчеты о продуктивности команды ** Мобильное программное обеспечение CRM -> Ежедневный план действий в мобильном телефоне -> Посещение обновлений в один клик -> Звонок, электронная почта клиентов прямо из приложения -> Адрес клиента с картами -> Обновления активности на основе местоположения GPS -> Мобильная CRM работает на Android и IOS ** Общение с клиентами -> Автоматические оповещения по SMS и электронной почте -> Массовая рассылка и SMS с шаблонами -> Интеграция облачной телефонии -> Нажмите, чтобы позвонить в службу -> Записи звонков в аудиоформате -> Интегрированная электронная почта, SMS и голосовая связь 5 причин выбрать Cratio CRM: * Доступный. Сэкономьте минимум 50% стоимости CRM. * Простой в использовании, но со всеми необходимыми функциями CRM. * Защищенное, масштабируемое облачное решение мирового класса. * Лучшая поддержка и преданная команда по работе с клиентами * Полностью настраиваемый в соответствии с вашим бизнесом О компании: Cratio Software — компания по разработке программных продуктов, базирующаяся в Ченнаи, Индия. Компания специализируется на предоставлении программного обеспечения CRM для мобильных продаж для конкретной области с меньшими затратами времени и средств. Команда основателей состоит из людей с более чем 15-летним опытом разработки программного обеспечения и продуктов.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC предлагает полную платформу CRM по очень конкурентоспособным ценам, включает бизнес-приложения, охватывающие автоматизацию маркетинга, автоматизацию продаж, управление услугами, расширяемую платформу и отраслевые CRM-решения и многое другое. CloudCC предоставляет SaaS и PaaS, чтобы вы могли найти CRM-решение, которое мы можем сделать для вас.