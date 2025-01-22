Программное обеспечение для компьютерного перевода - Самые популярные приложения - Россия

Lokalise

lokalise.com

Lokalise — это самая быстрорастущая система управления переводами на базе искусственного интеллекта с чистым и понятным пользовательским интерфейсом и адекватными ценами, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Будучи настоящим мультиплатформенным программным обеспечением, Lokalise позволяет гибким командам переводить все свои цифровые активы в одном месте: веб- и мобильные приложения, игры, другое программное обеспечение, маркетинговые и другие документы и т. д. Lokalise работает лучше всего, когда ключевые показатели эффективности включают сокращение времени выхода на рынок и снижение затрат, а также устранение усталости и разочарования за счет автоматизации повторяющихся задач. С Lokalise вы можете: ✓ Улучшите свой контент с помощью искусственного интеллекта. Получите контекстно-зависимые безупречные переводы за считанные секунды. Переводите, сокращайте, перефразируйте, оптимизируйте для SEO и многое другое. ✓ Переведите файлы локализации (.xml, .strings, .json, .xliff и т. д.). ✓ Переводите вместе со своей внутренней командой, фрилансерами, сообществом, партнерскими агентствами или более крупными LSP. ✓ Получите немедленные результаты от систем машинного перевода (Google, DeepL) ✓ Создавайте расширенные рабочие процессы локализации с задачами и настраиваемыми статусами перевода. ✓ Совместная работа и управление всеми вашими проектами по локализации программного обеспечения на одной платформе. ✓ Интегрируйте перевод в процессы разработки и внедрения. ✓ Настраивайте автоматизированные рабочие процессы, используя предопределенные пользовательские правила, API, а также используйте веб-перехватчики или интегрируйтесь с другими сервисами (GitHub, Slack, JIRA, Sketch и т. д.). ✓ Добавляйте скриншоты для автоматического распознавания текста и сопоставления его с текстовыми строками в ваших проектах. ✓ Загрузите эскизные монтажные области в Lokalise или обменивайтесь скриншотами между Figma или Adobe XD и Lokalise и позвольте переводчикам начать работу до начала разработки. ✓ Предварительный просмотр того, как переводы будут выглядеть в вашем веб-приложении или мобильном приложении в режиме реального времени (модуль iOS SDK Live Edit). ✓ Централизуйте свой переводческий контент и поделитесь рабочим пространством с командами по продуктам и маркетингу, которые смогут извлекать контент из разных мест (GitHub, GitLab, Bitbucket, WordPress, Contentful, Intercom Articles и т. д.) Основная аудитория Lokalise состоит из разработчиков, менеджеров проектов/продуктов/локализации, маркетологов, сотрудников службы поддержки клиентов, дизайнеров и переводчиков: * Разработчики. Lokalise был создан разработчиками для разработчиков. В результате технически подкованные команды видят, что наши API, CLI, документация и другие инструменты достаточно полны и интуитивно понятны. * Менеджеры — управляйте процессом локализации и сделайте его непрерывным. Назначайте задачи переводчикам, предоставляйте контекстную информацию, добавляя скриншоты или комментарии для всех соавторов. В то же время отслеживайте их прогресс с одной панели. * Маркетологам — упростите и ускорьте процесс локализации. Создавайте персонализированные, эффективные кампании и мгновенно запустите свой план GTM. * Служба поддержки клиентов: поддерживайте своих клиентов на их родных языках с помощью перевода чата в реальном времени и многоязычных статей базы знаний. Позвольте вашей службе поддержки выйти на глобальный уровень. * Переводчики — ускорьте свою работу и улучшите свои навыки с помощью самой инновационной платформы перевода. Воспользуйтесь преимуществами многочисленных функций CAT: памяти переводов, контекстных редакторов, глоссариев, функций предварительного перевода и т. д. * Дизайнеры — могут заполнять и просматривать проекты на разных языках, используя интеграцию со Sketch, Figma и Adobe XD. Обнаружение и исправление любых ошибок дизайна, связанных с соответствием переведенного контента, на ранних этапах процесса избавляет дизайнеров от головной боли и значительно сокращает время выпуска продукта.