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Программное обеспечение для компьютерного перевода - Самые популярные приложения - Северные Марианские о-ва
Программное обеспечение для компьютерного перевода (CAT) облегчает перевод контента с одного языка на другой, используя память переводов, в которой хранятся ранее переведенные тексты, или используя помощь толпы. Это гарантирует, что переводы будут соответствовать ранее использованному языку, сохраняя правильность орфографии, грамматики и формулировок. Программное обеспечение CAT предлагает более эффективную и интерактивную платформу редактирования по сравнению с базовыми инструментами дословного машинного перевода. Благодаря таким функциям, как память переводов, каталоги фраз и терминологические базы данных, программное обеспечение CAT помогает переводчикам повысить эффективность и точность их работы. Кроме того, продукты CAT часто легко интегрируются с программным обеспечением для управления переводами, обеспечивая сотрудничество между переводчиками и поставщиками услуг, обеспечивая при этом организацию переведенных текстов.
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Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Mu...
Matecat
matecat.com
Matecat — это бесплатный онлайн-инструмент CAT с открытым исходным кодом. Это бесплатно для переводческих компаний, переводчиков и корпоративных пользователей.
memoQ
memoq.com
memoQ — это собственный пакет программного обеспечения для компьютерного перевода, работающий в операционных системах Microsoft Windows. Он разработан венгерской компанией-разработчиком программного обеспечения memoQ Fordítástechnológiai Zrt. (memoQ Translation Technologies), ранее Kilgray, поставщи...
Crowdin
crowdin.com
Crowdin — это программное обеспечение для локализации на базе искусственного интеллекта для команд. Подключите более 600 инструментов для перевода вашего контента. Создавайте и управляйте всем своим многоязычным контентом в одном месте. Локализуйте свои приложения, программное обеспечение, веб-сайт...
Smartcat
smartcat.com
Smartcat — это важнейшая языковая платформа искусственного интеллекта для любого глобального предприятия. Языковой искусственный интеллект Smartcat, адаптированный под клиента, преобразует контент любого формата на любой язык: от документов и видео до сложных веб-сайтов и программного обеспечения, ...
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud — единственная система управления переводами, которая позволяет предприятиям выйти на глобальный уровень за счет использования самых передовых лингвистических технологий, интеллектуальной автоматизации и искусственного интеллекта. Сегодня возможность обновлять и локализовать большие объем...
Unbabel
unbabel.com
Unbabel устраняет языковые барьеры, чтобы бизнес мог процветать в разных культурах и географических регионах. Платформа Language Operations компании сочетает в себе передовой искусственный интеллект и работу человека для быстрых, эффективных и высококачественных переводов, которые со временем стан...
Weglot
weglot.com
Weglot — это мощное решение для локализации веб-сайтов, которое переводит и отображает содержимое вашего веб-сайта на несколько языков. Совместимый с любой CMS (Shopify, WordPress, Webflow и т. д., а также сайтами, созданными по индивидуальному заказу), он интегрируется за считанные минуты. Созданн...
Phrase Localization Suite
phrase.com
Платформа локализации фраз — это уникальная языковая платформа на базе искусственного интеллекта, которая объединяет в одном месте инструменты перевода, оценки и автоматизации для предприятий и поставщиков языковых услуг. Он предлагает масштабируемость, независимый от поставщика подход и расширенную...
Transifex
transifex.com
Transifex — это платформа автоматизации локализации, которая помогает разработчикам и маркетологам публиковать цифровой контент на нескольких языках. Облачная платформа Transifex, созданная для компаний с гибкими циклами разработки, помогает ускорить доставку контента за счет непрерывного рабочего п...
Lokalise
lokalise.com
Lokalise — это самая быстрорастущая система управления переводами на базе искусственного интеллекта с чистым и понятным пользовательским интерфейсом и адекватными ценами, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Будучи настоящим мультиплатформенным программным обеспечением, Lokalise позволяе...
Redokun
redokun.com
Redokun — это мощный облачный инструмент перевода, призванный помочь менеджерам по маркетингу и их командам эффективно переводить различные типы документов, сохраняя при этом их исходный макет и дизайн. Ключевые преимущества для менеджеров по маркетингу: * Легкая интеграция команды: присоедините св...
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe — это самое продвинутое многоязычное приложение для перевода, которое позволяет расшифровывать, переводить и озвучивать любой текст или аудио. Вы можете получить больше органического трафика, переводя или расшифровывая свои тексты и аудио на 108 языках, 322 реалистичных голоса и соверше...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, инженерам, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально проверенных ...
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate — это SaaS-компания, предлагающая управление переводами, передовой генеративный искусственный интеллект и доступ к внештатным переводчикам/редакторам — и все это в одном программном обеспечении. EasyTranslate предлагает управление переводами, доступ к переводчикам и копирайтерам, а та...
Wordfast
wordfast.com
Решения Wordfast созданы, чтобы помочь переводчикам сэкономить время, деньги и усилия, сохраняя ваши переводы в базе данных памяти переводов и автоматически извлекая переведенный контент для будущих проектов. С 1999 года Wordfast стремится предоставлять на рынке самые удобные и доступные инструменты...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — это безопасный, продвинутый инструмент перевода с использованием искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации многоязычного обслуживания клиентов и перевода документов. Его платформа позволяет предприятиям обеспечивать бесперебойную многоязычную поддержку по каналам обмена со...
Pairaphrase
pairaphrase.com
Веб-система управления переводами (TMS) для предприятий, уделяющих особое внимание безопасности. ✔ Повысьте свою продуктивность уже сегодня с помощью Pairaphrase.
Easyling
easyling.com
Easyling — это решение для перевода веб-сайтов, которое предлагает несколько способов локализации веб-сайта с минимальным участием ИТ-специалистов или разработчиков. Easyling обеспечивает подсчет слов, извлечение контента, предварительный просмотр в реальном времени и мгновенную визуальную обратную...
Lingotek
lingotek.com
Lingotek, член Straker Group, была основана в 2006 году и расположена в Лехи, штат Юта. Создав первую облачную платформу TMS, компания Lingotek стала неотъемлемой частью технологической революции в индустрии локализации и перевода. Компания Lingotek, приобретенная Straker Translations в 2021 году, ...
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works — это передовое программное обеспечение для перевода, которое помогает пользователям переводить с большей скоростью и с повышенным чувством авторства. Система управления переводами Bureau Works направлена на решение давних проблем управления переводами путем интеграции понятий, котор...
TextUnited
textunited.com
Переведите что угодно быстро и точно с помощью AI Translation Platform и службы поддержки клиентов мирового класса. TextUnited — это автоматизированная языковая платформа для компаний, ориентированных на знания. Его основные компетенции заключаются в высококачественном индивидуальном переводе, наде...
Correcto
correctoai.com
Correcto — это самый продвинутый инструмент искусственного письма для испанского языка. В мире более 580 миллионов человек говорят по-испански, но существует только один инструмент для письма с искусственным интеллектом, который помогает предприятиям в испаноязычных странах лучше писать и общаться, ...
Lingohub
lingohub.com
Контролируйте локализацию проекта — управляйте, координируйте и запускайте международные продукты быстрее. Lingohub — это комплексное решение для локализации, позволяющее сосредоточиться на технических целях, избежать ручной работы, протестировать дизайн на разных языках и упростить процесс локализа...
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords повышает скорость, масштабируемость и успех вашей многоязычной маркетинговой деятельности благодаря автоматизированным рабочим процессам и инструментам улучшения совместной работы. Узнайте, как Cloudwords может помочь вашему предприятию достичь глобальных целей быстрее, чем когда-либо.
Language I/O
languageio.com
Языковой ввод-вывод гарантирует, что любой агент службы поддержки клиентов может общаться с любым клиентом по любому каналу на любом языке. Благодаря возможностям искусственного интеллекта ваша модель «следуй за солнцем» теперь поддерживает все языки мира, будь то чат, голосовая связь или электронна...