WebCatalog
Swetrix

Swetrix

swetrix.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Swetrix в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Мощная аналитическая платформа, которая уважает конфиденциальность пользователей. Swetrix предлагает расширенный и настраиваемый сервис аналитики для ваших веб-приложений. Отслеживайте все необходимые показатели, не вторгаясь в конфиденциальность своих пользователей.

Веб-сайт: swetrix.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Swetrix, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Statcounter

Statcounter

statcounter.com

ParseHub

ParseHub

parsehub.com

Wide Angle Analytics

Wide Angle Analytics

wideangle.co

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Insights

Insights

getinsights.io

hCaptcha

hCaptcha

dashboard.hcaptcha.com

Google Analytics

Google Analytics

analytics.google.com

Datadog

Datadog

app.datadoghq.com

TelemetryDeck

TelemetryDeck

dashboard.telemetrydeck.com

Clicky

Clicky

clicky.com

Amplitude

Amplitude

analytics.amplitude.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности