Sweetwater — один из крупнейших в мире дилеров профессионального аудио, предлагающий огромный выбор музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры. У них бесплатная доставка, бесплатная техническая поддержка, удобные планы оплаты и самый опытный персонал продаж в отрасли.

Веб-сайт: sweetwater.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sweetwater, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.