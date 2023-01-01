WebCatalog
Sweet

Sweet

sweet.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Sweet в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Sweet — это место для покупки, продажи и обмена NFT и цифровыми коллекционными предметами. Создайте свою собственную коллекцию или покажите, насколько вы фанат своих любимых спортивных команд, таких как «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс», «Чикаго Блэкхокс», «Макларен Рейсинг», Открытый чемпионат Австралии и многих других.

Веб-сайт: sweet.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sweet, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Kriptomat

Kriptomat

kriptomat.io

Paxful

Paxful

paxful.com

Rakuten Sports

Rakuten Sports

sports.rakuten.com

SHOWTIME

SHOWTIME

showtime.com

TradeStation Web Trading

TradeStation Web Trading

tradestation.com

Tradelle

Tradelle

tradelle.io

Fantoons

Fantoons

fantoons.xyz

Decathlon India

Decathlon India

decathlon.in

tofuNFT

tofuNFT

tofunft.com

Intelimotor

Intelimotor

intelimotor.com

ICONOMI

ICONOMI

iconomi.com

Braytech

Braytech

bray.tech

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности